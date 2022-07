Dynata élargit son partenariat avec Google et devient partenaire de YouTube pour la mesure de l'impact publicitaire cross-média

Les marques et les agences sont désormais en mesure de réaliser des comparaisons globales des performances publicitaires sur tous les supports mesurés, y compris YouTube

DALLAS, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Dynata , la plus grande plateforme d'analyse, d'activation et de mesure de données first-party au monde, a élargi aujourd'hui son partenariat avec Google en tant que fournisseur de mesure d'impact autorisé à inclure YouTube dans le cadre d'une étude cross-média. Les marques et les agences peuvent désormais tirer parti des solutions publicitaires de Dynata pour mesurer l'efficacité de la publicité, optimiser les dépenses médias et améliorer le retour sur investissement marketing sur YouTube en analysant la performance de leurs publicités sur YouTube par rapport à celles diffusées à la télévision, à la publicité imprimée, ou à tout autre support numérique, social ou hors-ligne mesuré.

La fragmentation des médias a plus que jamais complexifié la mesure précise de l'impact publicitaire pour l'ensemble des éditeurs et des supports. Dynata permet désormais à toute entreprise de mieux comprendre l'influence d'une campagne sur les consommateurs à tous les niveaux de l'entonnoir d'achat, globalement et sur tous les supports.

En 2020, Dynata a été autorisé à mesurer l'impact de YouTube dans le cadre d'une campagne publicitaire numérique en utilisant Google Ads Data Hub. Les études cross-média de Dynata – qui examinent les supports non numériques tels que la télévision, la radio, la presse et l'affichage extérieur – mesurent le rendement en média de l'exposition des panélistes aux publicités numériques et aux autres types de publicités sur de multiples supports. Pour la première fois, YouTube fait désormais partie des supports médiatiques inclus dans ces études.

« L'intégration d'un support de premier ordre, comme YouTube, dans nos offres d'analyse d'impact publicitaire cross-média améliore davantage notre capacité à aider les clients à mesurer précisément et de façon exhaustive le rendement en média, a déclaré le PDG de Dynata Gary S. Laben. Cette capacité renforce notre engagement à aider nos clients non seulement à analyser, mais aussi à activer ces informations, à mesurer le retour sur investissement marketing global et, au bout du compte, à stimuler la croissance. »

À propos de Dynata

Dynata est la plus grande plateforme d'analyse, d'activation et de mesure de données first-party au monde. Touchant près de 70 millions de consommateurs et de professionnels à l'échelle mondiale, et avec une vaste bibliothèque d'attributs de profils individuels collectés par voie de sondages, Dynata est la pierre angulaire des données de qualité, précises et fiables. L'entreprise conçoit des solutions et services de données innovants autour de sa solide offre de données first-party pour faire entendre la voix du client à l'ensemble du continuum marketing – qu'il s'agisse de fournir des perspectives, d'activer des campagnes ou de mesurer le rendement en marketing multicanal. Dynata travaille pour plus de 6 000 clients, parmi lesquels des agences d'études de marché, de média et de publicité, des éditeurs, des sociétés de conseil et d'investissement et des entreprises en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, consultez le site www.dynata.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808175/Dynata_Logo.jpg

SOURCE Dynata