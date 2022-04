Dzień Ziemi 2022: Dreame Technology inwestuje w ekologiczną technologię, aby zapewnić klientom urządzenia do zrównoważonego sprzątania

12% rocznego przychodu Dreame zainwestowano w badania i rozwój innowacji dla zrównoważonego rozwoju.

PEKIN, 22 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Dreame Technology, przodująca na świecie spółka produkująca inteligentne domowe urządzenia sprzątające, koncentruje się na ekologicznych technologiach, aby zapewnić użytkownikom na całym świecie urządzenia do sprzątania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obecnie spółka inwestuje 12% rocznych przychodów w B+R, co przyspieszyło wprowadzenie na rynek w 2021 r. kilku inteligentnych, oszczędzających energię i przyjaznych dla środowiska urządzeń odkurzających. Do ich funkcji, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem użytkowników, należą automatyczne wykrywanie kurzu, samoczyszczenie i wymienny akumulator.