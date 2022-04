Journée de la Terre 2022 : Dreame Technology investit dans la technologie verte pour offrir une expérience de nettoyage durable

Les produits comprennent l' Aspirateur-balai sans fil Dreame T30 , qui est capable de sélectionner intelligemment le bon niveau d'aspiration afin d'économiser de l'énergie. Il le fait en détectant la poussière et en choisissant le niveau d'aspiration en conséquence en mode Auto, ce qui permet un nettoyage plus efficace et une durée de fonctionnement plus longue. De plus, le T30 est doté d'une batterie lithium-ion polymère qui fournit une énergie très efficace et une forte dissipation de la chaleur pour alimenter le moteur avec une puissance constante. La batterie amovible permet également de prolonger le cycle de vie de l'aspirateur et de réduire les déchets de batterie dangereux. Une charge suffit pour 90 minutes de nettoyage en mode Eco, 35 minutes en mode Standard et 7,5 minutes en mode Turbo.

Un autre produit populaire est le Dreame Bot W10 Pro , qui est doté d'un système automatique de nettoyage et de séchage du balai. Tout d'abord, le balai est aspergé d'eau et essoré rapidement pour déloger la saleté. Un embout dépose l'eau sale dans un réservoir d'eaux usées, le bac de nettoyage étant détachable pour une élimination facile. Ensuite, le balai est séché à l'air chaud pour garantir qu'il est frais, propre et exempt de moisissures et d'odeurs désagréables. Cela se fait à faible bruit pour éviter toute perturbation.

Une autre caractéristique du W10 est son efficacité de nettoyage accrue. La conception 2 en 1 de l'aspirateur et de la serpillière permet de passer l'aspirateur avec plus de précision et de passer la serpillière plus en profondeur grâce à une large brosse roulante qui couvre une plus grande surface à chaque balayage. D'ailleurs, il peut nettoyer des espaces allant jusqu'à 300 mètres carrés avec une seule charge. De plus, sa forte puissance d'aspiration permet un nettoyage plus efficace, tandis que sa conception orientée vers le sol permet d'essuyer facilement les taches tenaces.

L'innovation est essentielle pour apporter aux consommateurs des fonctionnalités nouvelles, efficaces et respectueuses de l'environnement. Grâce à son processus intensif de R&D, Dreame a été à l'origine d'une série d'inventions et a déposé 248 brevets dans les domaines des moteurs à grande vitesse, de la vision artificielle monoculaire, de la localisation et de la cartographie simultanées (SLAM) et de la séparation par cyclone à cônes multiples. Aujourd'hui, l'entreprise est un leader mondial en termes de brevets qu'elle détient dans nombre de ces domaines.

« L'innovation sera un mot clé pour nous au cours des cinq prochaines années, » a déclaré Hao Yu, fondateur et PDG de Dreame Technology. « Nous nous efforçons de consacrer encore plus d'efforts et de temps à la découverte des idées des consommateurs, ce qui nous aidera à nous guider dans notre parcours d'innovation et à nous assurer que nous développons des produits qui répondent aux besoins des utilisateurs. Cela s'inscrit dans le cadre de notre engagement global à fournir les produits les plus puissants à nos utilisateurs du monde entier, afin que chacun puisse profiter d'une expérience de nettoyage plus facile et plus pratique. »

À l'avenir, Dreame continuera à mettre l'accent sur la R&D, la fabrication, le conditionnement et les services après-vente afin d'offrir aux utilisateurs une expérience complète et durable. Grâce à ses prouesses en matière de R&D, l'entreprise a déjà réalisé de nouvelles percées dans le domaine de la technologie de nettoyage intelligent ; le pipeline d'innovation de Dreame accueillera des fonctionnalités encore plus incroyables à l'avenir.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovante. Portée par son objectif de simplifier la vie des utilisateurs grâce à la technologie, elle s'est spécialisée dans les appareils électroménagers intelligents. Suivez l'entreprise sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour plus d'informations, rendez-vous sur Dreame .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1798501/Earth_Day.jpg

SOURCE Dreame Technology