Earnix et Hexaware s'associent pour accélérer la transformation de la tarification de l'assurance

ISELIN, N.J., 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Hexaware, un fournisseur de services et de solutions informatiques, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Earnix, un fournisseur mondial de solutions SaaS de tarification et de notation basées sur l'IA pour les services financiers. Ce partenariat vise à améliorer la souscription et l'efficacité, à réduire les pertes, à mieux respecter les réglementations et à garantir un avantage concurrentiel grâce à des stratégies de tarification efficaces.

Hexaware cherche à offrir une approche globale des pratiques de souscription. Sa pratique de la tarification soutient la transformation de la tarification à travers les lignes d'affaires et les modèles de tarification pour les assureurs, les courtiers et les MGA. La tarification intelligente est essentielle pour permettre une évaluation plus précise des risques et la fixation des primes.

Les technologies émergentes d'IA et de ML transforment la tarification de l'assurance. Grâce à l'analyse avancée des données et aux modèles pilotés par l'IA d'Earnix, les assureurs peuvent évaluer précisément les facteurs de risque individuels, créant ainsi des modèles de tarification plus précis et plus dynamiques. Ces primes sur mesure améliorent la précision de la souscription et la satisfaction des clients, en s'adaptant aux données en temps réel et en reflétant rapidement les changements dans les profils de risque.

« L'expertise d'Hexaware en matière d'IA et de ML, associée aux solutions de tarification et de souscription d'Earnix, aidera nos clients à affiner leurs stratégies de tarification, à améliorer la satisfaction de leurs clients et à conserver un avantage concurrentiel », a déclaré Sandesh Shetti, Global Leader of Insurance, Hexaware.

« Earnix se réjouit d'unir ses forces à celles d'Hexaware pour faire progresser de manière significative le secteur de l'assurance », a déclaré Ruth Fisk, responsable du développement commercial d'Earnix. « En combinant notre expertise, nous pouvons offrir une suite complète de solutions qui aident les assureurs à optimiser leurs stratégies de tarification et de gestion des risques, à améliorer l'expérience des clients et, en fin de compte, à stimuler la croissance et la rentabilité. »

