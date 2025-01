East Ventures, een pionier op het gebied van durfkapitaal in Zuidoost-Azië, sluit zijn eerste GP-geleide secundaire transactie af met Coller Capital

JAKARTA, Indonesië, 21 januari 2025 /PRNewswire/ -- East Ventures, een baanbrekend en toonaangevend durfkapitaalbedrijf in Indonesië en Zuidoost-Azië, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn eerste GP-geleide secundaire transactie heeft afgesloten. Onder leiding van een wereldwijd opererende secundaire firma, Coller Capital, heeft East Ventures aan de gelimiteerde partners in haar East Ventures 5 L.P. ("EV5" of het "Fonds"), liquiditeit aangeboden, waardoor de totale distributions-to-paid in the capital ("DPI") van het Fonds op ongeveer 2,0x komt. EV5 zet het succes van zijn voorgangers voort en is een goed presterend fonds in het topkwartiel van het East Ventures-platform, dat oorspronkelijk werd opgericht om te investeren in zaai- en startkapitaal van Zuidoost-Aziatische technologiebedrijven. Coller Capital onderschreef de gehele transactie.

Willson Cuaca, Co-Founder and Managing Partner at East Ventures

EV5's portfolio is verankerd in spraakmakende Zuidoost-Aziatische technologiebedrijven zoals IDN en waresix. Veel van deze bedrijven zijn ook prominent aanwezig in de fondsen van later East Ventures. De secundaire transactie benadrukt het voortdurende geloof van het bedrijf in zijn ecosysteem van best presterende opkomende bedrijven. De transactie was gestructureerd met een winstdeelnamecomponent, waardoor EV5 een aantrekkelijk rendement voor de gelimiteerde partners kon realiseren en het zijn aandeel in het toekomstige groeitraject van de portefeuille kon behouden. East Ventures blijft een belangrijke en actieve aandeelhouder in de bedrijven en een belangrijke partner voor de managementteams, die zullen blijven profiteren van de unieke operationele meerwaarde, corporate governance en het Zuidoost-Aziatische ecosysteem van het bedrijf.

"We zijn verheugd om met Coller Capital samen te werken in een snel en efficiënt proces. Niet alleen biedt deze oplossing een aantrekkelijke liquiditeitsmijlpaal voor onze gelimiteerde partners, maar ook de mogelijkheid om onze gewaardeerde samenwerking met de ondernemers en managementteams in deze bedrijven voort te zetten. We zijn van mening dat de portefeuille in een goede positie verkeert om te profiteren van de seculaire rugwind van het Indonesische groeiverhaal, vooral door de opkomst van de digitale economie," zegt Willson Cuaca, medeoprichter en managing partner bij East Ventures.

"We zijn er trots op samen met East Ventures deze transactie te leiden in Zuidoost-Azië, een spannende markt waar we een groot groeipotentieel zien. Voortbouwend op onze langdurige relatie hebben we snel geleverd om aan de doelstellingen van East Ventures te voldoen en hun investeerders significante waarde te bieden. De transactie illustreert de expertise van Coller in het leveren van innovatieve, op maat gemaakte liquiditeitsoplossingen en het opbouwen van afstemming met zowel sponsors als hun gelimiteerde partners," zegt Peter Kim, Partner en hoofd Azië en RMB bij Coller Capital.

De transactie laat zien hoe het landschap van durfkapitaal en de secundaire markt in Azië zich ontwikkelt.

UBS Private Funds Group adviseerde bij de transactie.

Gibson, Dunn & Crutcher was de juridisch adviseur van East Ventures, terwijl Debevoise & Plimpton optrad als adviseur van Coller Capital.

***

Over Coller Capital

Coller Capital is een wereldwijde leider in de secundaire markt voor privéactiva en staat bekend als pionier en innovator in deze activaklasse. Coller is opgericht in 1990 en biedt investerings- en liquiditeitsoplossingen aan investeerders in de particuliere markt over de hele wereld. Coller beheert momenteel $ 36 miljard[1] in private equity, private credit en andere particuliere marktvehikels. Met hoofdkantoor in Londen en kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific biedt ons multinationale team een echt wereldwijd bereik.

Coller richt zich sinds de oprichting uitsluitend op secundair beleggen en beschikt vandaag de dag over een van de grootste gespecialiseerde beleggingsteams in deze beleggingscategorie.

Collers Private Wealth Secondaries Solutions (PWSS) biedt eeuwigdurende fondsen aan beleggers in privévermogens wereldwijd die daarvoor in aanmerking komen.

[1] per 30 september 2024

Over East Ventures

East Ventures is een baanbrekend en toonaangevend risicokapitaalbedrijf dat geen rekening houdt met sectoren. East Ventures werd in 2009 opgericht in Indonesië en heeft negen fondsen opgericht die zich richten op Zuidoost-Azië. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in meer dan 300 start- en groeibedrijven in de technologiesector, met sterke financiële rendementen en een positieve sociale en milieu-impact. Daarnaast heeft het een eersteklas durfkapitaalpositie in Zuidoost-Azië behouden, is het door Preqin erkend als het meest consistente, best presterende fonds wereldwijd en door verschillende media als de meest actieve investeerder in Zuidoost-Azië.

***

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2601477/Willson_Cuaca__Co_Founder_and_Managing_Partner_at_East_Ventures.jpg