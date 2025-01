East Ventures, ein Pionier in der südostasiatischen Risikokapitalszene, schließt seine erste GP-geführte Sekundärtransaktion mit Coller Capital ab

JAKARTA, Indonesien, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- East Ventures, eine bahnbrechende und führende Risikokapitalgesellschaft in Indonesien und Südostasien, gab heute bekannt, dass sie ihre erste GP-geführte Sekundärtransaktion abgeschlossen hat. Unter der Leitung des globalen Sekundärunternehmens Coller Capital bot East Ventures seinen Anlegern in seinem East Ventures 5 L.P. („EV5" oder der „Fonds") Liquidität an und erhöhte damit die Gesamtausschüttungen an das eingezahlte Kapital („DPI") des Fonds auf etwa das 2,0-Fache. EV5 knüpft an den Erfolg seiner Vorgängerfonds an und ist ein leistungsstarker Fonds aus dem obersten Quartil der East Ventures-Plattform, die ursprünglich für Investitionen in Seed- und Early-Stage-Runden südostasiatischer Technologieunternehmen eingerichtet wurde. Coller Capital hat die gesamte Transaktion gezeichnet.

Willson Cuaca, Co-Founder and Managing Partner at East Ventures

Das Portfolio von EV5 wird von renommierten südostasiatischen Technologieunternehmen wie IDN und waresix getragen. Viele dieser Unternehmen spielen auch in späteren Fonds von East Ventures eine wichtige Rolle, und die Sekundärtransaktion unterstreicht die anhaltende Überzeugung des Unternehmens von seinem Ökosystem der leistungsstärksten aufstrebenden Unternehmen. Die Transaktion wurde mit einer Komponente der Gewinnbeteiligung strukturiert, sodass EV5 eine attraktive Rendite für die Kommanditisten erzielen und gleichzeitig am zukünftigen Wachstum des Portfolios teilhaben konnte. East Ventures bleibt ein bedeutender und aktiver Anteilseigner der Unternehmen und ein wichtiger Partner für die Managementteams, die weiterhin von dem einzigartigen operativen Mehrwert, der Unternehmensführung und dem südostasienweiten Ökosystem des Unternehmens profitieren werden.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Coller Capital in einem schnellen und effizienten Prozess eine Lösung zu entwickeln, die nicht nur unseren Kommanditisten einen attraktiven Liquiditätsmeilenstein bietet, sondern auch die Möglichkeit, unsere geschätzte Partnerschaft mit den Unternehmern und Managementteams in diesen Unternehmen fortzusetzen. Wir glauben, dass das Portfolio gut positioniert ist, um vom langfristigen Rückenwind der indonesischen Wachstumsstory zu profitieren, insbesondere durch den Aufstieg der digitalen Wirtschaft", sagte Willson Cuaca, Mitbegründer und Managing Partner bei East Ventures.

„Wir sind stolz darauf, mit East Ventures zusammenzuarbeiten, um diese Transaktion in Südostasien zu leiten, einem spannenden Markt, in dem wir ein großes Wachstumspotenzial sehen. Aufbauend auf unserer langjährigen Zusammenarbeit haben wir die Ziele von East Ventures schnell erreicht und den Investoren einen erheblichen Mehrwert geboten. Die Transaktion ist ein Beispiel für die Kompetenz von Coller bei der Bereitstellung innovativer, maßgeschneiderter Liquiditätslösungen und der Abstimmung mit Sponsoren und ihren beschränkt haftenden Partnern", sagte Peter Kim, Partner und Leiter Asien und RMB bei Coller Capital.

Die Transaktion ist ein weiteres Beispiel für die sich entwickelnde Landschaft des Risikokapital- und Sekundärmarktes in Asien.

UBS Private Funds Group beriet bei der Transaktion.

Gibson, Dunn & Crutcher war der Rechtsberater von East Ventures, während Debevoise & Plimpton Coller Capital beriet.

***

Informationen zu Coller Capital

Coller Capital ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Sekundärmarkt für Privatvermögen und als Pionier und Innovator in dieser Anlageklasse bekannt. Coller wurde 1990 gegründet und bietet privaten Anlegern auf der ganzen Welt Anlage- und Liquiditätslösungen an. Derzeit verwaltet das Unternehmen 36 Mrd. USD[1] in den Bereichen Private Equity, Private Credit und anderen privaten Marktvehikeln. Mit dem Hauptsitz in London und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bietet unser multinationales Team eine wirklich globale Reichweite.

Coller hat sich von Anfang an ausschließlich auf Sekundärinvestitionen konzentriert und verfügt heute über eines der größten engagierten Investmentteams in dieser Anlageklasse.

Das PWSS-Geschäft (Private Wealth Secondaries Solutions) von Coller bietet berechtigten privaten Vermögensanlegern weltweit unbefristete Fonds an.

[1] zum 30. September 2024

Informationen zu East Ventures

East Ventures ist eine bahnbrechende und führende sektorunabhängige Risikokapitalgesellschaft. East Ventures wurde 2009 in Indonesien gegründet und hat bisher neun Fonds mit Fokus auf Südostasien aufgelegt. Das Unternehmen hat in mehr als 300 Technologieunternehmen in der Gründungs- und Wachstumsphase investiert und dabei hohe finanzielle Erträge erzielt und positive soziale und ökologische Auswirkungen erzielt. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine führende Position im Bereich Risikokapital in Südostasien inne und wird von Preqin als der Fonds mit der weltweit beständigsten Leistung und von verschiedenen Medien als der aktivste Investor in Südostasien anerkannt.

***

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2601477/Willson_Cuaca__Co_Founder_and_Managing_Partner_at_East_Ventures.jpg