East Ventures, pionnier du capital-risque en Asie du Sud-Est, conclut avec Coller Capital sa première transaction secondaire dirigée par des commandités

JAKARTA, Indonésie, 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- East Ventures, une société de capital-risque pionnière et de premier plan en Indonésie et en Asie du Sud-Est, a annoncé aujourd'hui avoir conclu sa première transaction secondaire dirigée par des commandités. Dirigée par une société secondaire internationale, Coller Capital, East Ventures a proposé des liquidités aux associés commanditaires dans East Ventures 5 L.P. ("EV5" ou le "Fonds"), ce qui porte à environ 2,0 le ratio des distributions totales sur le capital investi du Fonds. Poursuivant le succès des fonds qui l'ont précédé, EV5 est un fonds très performant et du premier quartile de la plateforme East Ventures, créée à l'origine pour investir dans les phases d'amorçage et de démarrage d'entreprises technologiques d'Asie du Sud-Est. Coller Capital a souscrit à l'ensemble de la transaction.

Willson Cuaca, Co-Founder and Managing Partner at East Ventures

Le portefeuille d'EV5 est constitué d'entreprises technologiques de premier plan en Asie du Sud-Est, telles que IDN et waresix. Nombre de ces entreprises figurent également en bonne place dans des fonds ultérieurs d'East Ventures, et la transaction secondaire souligne la conviction continue de la société dans son écosystème d'entreprises émergentes parmi les plus performantes. La transaction a été structurée avec une composante de participation aux bénéfices, permettant à EV5 de cristalliser un rendement attrayant pour les associés commanditaires tout en conservant une participation à la trajectoire de croissance future du portefeuille. East Ventures reste un actionnaire important et actif dans les entreprises et un partenaire clé des équipes de gestion qui continueront à bénéficier de la valeur ajoutée opérationnelle unique de la société, de sa gouvernance d'entreprise et de l'écosystème de l'Asie du Sud-Est.

« Nous sommes heureux de nous associer à Coller Capital dans le cadre d'un processus rapide et efficace pour concevoir une solution qui non seulement offre à nos associés commanditaires une étape de liquidité attrayante, mais aussi la possibilité de poursuivre notre partenariat précieux avec les entrepreneurs et les équipes de gestion de ces sociétés. Nous pensons que le portefeuille est bien positionné pour bénéficier des facteurs favorables à long terme de la croissance indonésienne, en particulier avec l'essor de son économie numérique », a déclaré Willson Cuaca, cofondateur et associé directeur d'East Ventures.

« Nous sommes fiers de nous associer à East Ventures pour mener à bien cette transaction en Asie du Sud-Est, un marché prometteur où nous voyons un grand potentiel de croissance. En nous appuyant sur notre relation de longue date, nous avons rapidement atteint les objectifs d'East Ventures, apportant ainsi une valeur significative à ses investisseurs. Cette transaction illustre l'expertise de Coller dans la fourniture de solutions de liquidité innovantes et sur mesure, ainsi que dans l'établissement d'un alignement avec les sponsors et leurs associés commanditaires », a déclaré Peter Kim, associé et responsable de l'Asie et du RMB chez Coller Capital.

Cette opération continue de démontrer l'évolution du paysage du capital-risque et du marché secondaire en Asie.

UBS Private Funds Group a joué un rôle de conseiller dans la transaction.

Gibson, Dunn & Crutcher était le conseiller juridique d'East Ventures, tandis que Debevoise & Plimpton a conseillé Coller Capital.

À propos de Coller Capital

Coller Capital est un leader mondial du marché secondaire des actifs privés, réputé pour être un pionnier et un innovateur dans cette classe d'actifs. Fondé en 1990, Coller fournit des solutions d'investissement et de liquidité aux investisseurs du marché privé dans le monde entier, et gère actuellement 36 milliards de dollars[1] en capital-investissement, crédit privé et autres instruments du marché privé. Avec un siège à Londres et des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, notre équipe multinationale a une portée véritablement mondiale.

Coller se concentre exclusivement sur l'investissement secondaire depuis sa création et dispose aujourd'hui de l'une des plus grandes équipes d'investissement dédiées à cette classe d'actifs.

L'activité Private Wealth Secondaries Solutions (PWSS) de Coller propose des fonds perpétuels aux investisseurs privés éligibles dans le monde entier.

[1] au 30 septembre 2024

À propos d'East Ventures

East Ventures est une société de capital-risque pionnière et leader qui ne privilégie aucun secteur. Fondée en 2009 en Indonésie, East Ventures a levé neuf fonds axés sur l'Asie du Sud-Est. La société a investi dans plus de 300 entreprises technologiques en phase d'amorçage et de croissance, enregistrant des rendements financiers élevés et créant des impacts sociaux et environnementaux positifs. En outre, elle a conservé une position de premier plan en matière de capital-risque en Asie du Sud-Est, étant reconnue comme le fonds le plus performant au niveau mondial par Preqin et comme l'investisseur le plus actif en Asie du Sud-Est par divers médias.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2601477/Willson_Cuaca__Co_Founder_and_Managing_Partner_at_East_Ventures.jpg