East Ventures, pelopor investasi startup di Asia Tenggara, menyelesaikan transaksi sekunder perdana yang dipimpin oleh Coller Capital

Portofolio EV5 merupakan perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara, contohnya adalah IDN dan waresix. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini juga mendapatkan investasi dari fund East Ventures berikutnya, dan transaksi sekunder ini menegaskan keyakinan East Ventures yang berkelanjutan terhadap ekosistemnya, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan berkembang dengan kinerja terbaik. Transaksi ini dirancang dengan adanya partisipasi keuntungan (profit participation), yang memungkinkan EV5 untuk menghasilkan keuntungan menarik bagi para investornya, dan pada saat yang bersamaan, mempertahankan partisipasi dalam pertumbuhan masa depan dari portofolio. East Ventures tetap menjadi pemegang saham yang signifikan dan aktif di perusahaan-perusahaan tersebut serta terus menjadi mitra utama bagi tim manajemen yang akan terus mendapatkan manfaat dari nilai tambah operasional yang unik, tata kelola perusahaan, dan ekosistem Asia Tenggara yang dimiliki oleh East Ventures.

"Kami senang dapat bermitra dengan Coller Capital melalui proses yang cepat dan efisien untuk merancang solusi yang tidak hanya memberikan likuiditas yang menarik bagi para investor kami, namun juga memberikan kesempatan untuk melanjutkan kemitraan kami yang berharga dengan para entrepreneur dan tim manajemen di perusahaan-perusahaan ini. Kami percaya bahwa portofolio ini berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi indonesia, terutama dengan berkembangnya ekonomi digital," kata Willson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures.

"Kami bangga dapat bermitra dengan East Ventures untuk memimpin transaksi ini di Asia Tenggara, pasar yang menarik dengan potensi pertumbuhan yang besar. Didasari hubungan di antara kami yang telah berlangsung lama, kami telah memberikan hasil terbaik untuk memenuhi target East Ventures secara cepat, sekaligus memberikan nilai yang signifikan bagi para investor dari East Ventures. Transaksi ini mencerminkan keahlian Coller dalam menyediakan solusi likuiditas tailor-made yang inovatif, sekaligus menciptakan keselarasan dengan para sponsor dan investor mereka," ujar Peter Kim, Partner and Head of Asia and RMB Coller Capital.

Transaksi ini terus menunjukkan perkembangan lanskap dari modal ventura dan pasar sekunder di Asia.

UBS Private Funds Group bertindak sebagai penasihat untuk transaksi ini.

Gibson, Dunn & Crutcher menjadi penasihat hukum untuk East Ventures, sementara Debevoise & Plimpton memberikan nasihat hukum kepada Coller Capital.

***

Tentang Coller Capital

Coller Capital adalah pemimpin global di pasar sekunder untuk aset pribadi, terkenal sebagai pelopor dan inovator dalam kelas aset ini. Didirikan pada tahun 1990, Coller menyediakan solusi investasi dan likuiditas bagi investor pasar pribadi di seluruh dunia, dan saat ini mengelola US$36 miliar[1] dalam private equity, private credit, dan lainnya. Dengan kantor pusat di London dan beberapa kantor di Amerika Utara, Eropa, serta Asia-Pasifik, tim multinasional kami menawarkan jangkauan secara global.

Coller secara eksklusif berfokus pada investasi sekunder sejak awal dan saat ini memiliki salah satu tim investasi terbesar yang didedikasikan di kelas aset ini.

[1] per 30 September 2024

Tentang East Ventures

East Ventures adalah perusahaan venture capital (VC) terkemuka dan pionir investasi startup di Indonesia dan Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2009 di Indonesia, East Ventures telah menggalang sembilan dana yang berfokus pada Asia Tenggara. East Ventures telah berinvestasi di lebih dari 300 perusahaan teknologi pada tahap awal dan tahap lanjutan, mencatatkan pengembalian finansial yang kuat sekaligus menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Selain itu, East Ventures mempertahankan posisi sebagai salah satu VC terbaik di Asia Tenggara, dinobatkan sebagai VC berkinerja tinggi paling konsisten secara global oleh Preqin dan investor paling aktif di Asia Tenggara dan Indonesia oleh beberapa media.

***

