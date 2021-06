Eastman élargit son portefeuille d'offres de durabilité avec les résines recyclables Cristal™ One pour les cosmétiques

FusionPKG est la première maison de design à lancer Cristal One dans des emballages standards et personnalisés

KINGSPORT, Tennessee, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Eastman (NYSE : EMN) annonce le lancement d'Eastman Cristal™ One, un portefeuille de résines de code d'identification des résines 1 (Resin Identification Code 1 - RIC1) conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des emballages à parois épaisses pour les cosmétiques de luxe. Ces produits innovants sont les premiers matériaux RIC1 qui permettent de produire des pots transparents allant jusqu'à 12 mm d'épaisseur.

FusionPKG an Aptar beauty + home company. Eastman expands its portfolio of sustainability offerings with Cristal™ One recyclable resins for cosmetics.

FusionPKG, une société d'Aptar Beauty + Home, lance plusieurs nouveaux produits utilisant Cristal One ainsi que d'autres résines durables de la gamme Cristal Renew d'Eastman avec des niveaux élevés de contenu recyclé certifié.* Cristal One sera également disponible sous la forme Cristal™ One Renew avec jusqu'à 50 % de contenu recyclé certifié généré par les technologies de recyclage moléculaire d'Eastman. Ces produits fournissent à la fois un contenu recyclé certifié et une recyclabilité RIC1 tout en offrant aux marques la liberté de conception dont elles ont besoin.

« Avec les résines recyclables Cristal One et le large portefeuille de matériaux Eastman Renew, FusionPKG peut désormais offrir une solution plus durable sans compromis sur l'ensemble de son vaste portefeuille », a déclaré Daniel Campbell, ingénieur principal en durabilité et en emballage, FusionPKG. « Ce qui est vraiment remarquable avec ces résines, c'est la façon dont elles nous permettent de créer les emballages cristallins et haut de gamme pour lesquels nous sommes connus, tout en soutenant les initiatives clés de durabilité de nos marques. »

FusionPKG lance cinq de ses créations d'emballage personnalisées et distinctives dans le nouveau portefeuille Cristal d'Eastman, y compris la série Max Out dans sa collection Space Max, très appréciée et propice au merchandising. La collection Space Max comprend un flacon airless, un compte-gouttes ampoule moderne, un flacon atmosphérique et un flacon avec applicateur « pied-de-biche » en Cristal Renew ainsi qu'un pot de soin de la peau en Cristal One.

Grâce à FusionPKG BeautyLab, la division clé en main de FusionPKG, la société peut créer des formulations innovantes afin de fournir une approche de solutions totales. FusionPKG prévoit également de travailler avec des marques pour développer des emballages personnalisés utilisant la gamme complète de Cristal Renew avec un contenu recyclé certifié et Cristal One.

« Nous sommes ravis de travailler avec FusionPKG pour lancer Cristal One et Cristal One Renew. La sensibilité du design épuré et avant-gardiste de FusionPKG était exactement ce que nous recherchions pour mettre sur le marché un produit entièrement nouveau », a déclaré Tara Cary, responsable du développement du marché pour les cosmétiques et les soins personnels d'Eastman. « Avec le portefeuille Cristal One, nous sommes en mesure de réunir le meilleur des deux mondes - recyclé et recyclable - tout en offrant les performances supérieures que les marques et les maisons de conception innovantes comme FusionPKG exigent aujourd'hui pour leurs emballages. »

Cristal One répond aux directives de la Californie/ASTM pour la désignation RIC1 et a obtenu la reconnaissance APR Critical Guidance pour la recyclabilité. D'autres reconnaissances sont en cours d'examen et seront bientôt disponibles. La gamme Cristal One comprend Cristal One, Cristal One Pro et Cristal EN, ainsi que les matériaux Renew correspondants, offrant aux marques des options pour répondre à une grande variété de besoins d'application pour les soins de la peau et les cosmétiques de couleur avec des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 12 mm.

Rendez-vous sur eastman.com/cristal pour plus d'informations sur Cristal One et les matériaux Eastman Renew pour les emballages de soins de la peau et de cosmétiques de couleur.

* Le contenu recyclé est obtenu en attribuant les déchets de plastique recyclés aux résines Eastman Renew au moyen d'un procédé de bilan massique certifié ISCC.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on trouve dans des articles à usage quotidien. Soucieuse d'améliorer la qualité de vie sur le plan matériel, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'une implication forte de la clientèle ainsi que d'un développement différencié des applications pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que les transports, le bâtiment et la construction, et les biens de consommation. En tant qu'entreprise internationale et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes dans le monde entier et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site eastman.com.

À propos de FusionPKG

FusionPKG fait partie d'AptarGroup, Inc, un leader mondial dans la conception et la fabrication d'une large gamme de solutions pour l'administration de médicaments, la distribution de produits de consommation et la science des matériaux actifs. FusionPKG est un fournisseur de solutions complètes pour le secteur de la beauté. La société propose une gamme complète d'emballages de produits de soins de la peau et de cosmétiques de couleur dotés de caractéristiques de durabilité, des formules et des emballages entièrement personnalisés, ainsi que des solutions intégrées clés en main par l'intermédiaire de FusionPKG BeautyLab, un laboratoire de formulation ultramoderne situé en interne. L'attention portée aux détails et l'engagement envers l'excellence ont fait de FusionPKG un partenaire indispensable pour les grandes marques de beauté telles que Estee Lauder, Too Faced, Tarte, Rodan + Fields, Urban Decay et Murad. Qu'il s'agisse de concevoir un emballage personnalisé doté d'une fonctionnalité unique, d'intégrer des formulations propres de pointe au niveau du détaillant à un emballage pour accélérer la mise sur le marché ou de lancer un tout nouveau type de produit sur le marché, FusionPKG dépasse les normes à chaque fois pour des produits de beauté primés qui se démarquent et surpassent les autres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : fusionpkg.com.

Contact à la rédaction :

Laura Mansfield, publicité et relations publiques

Tombras

[email protected]

+1 (865) 599-9968

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1538096/FusionPKG.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1538097/Eastman_Cristal_One.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

Related Links

www.eastman.com



SOURCE Eastman