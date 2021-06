Eastman amplía su oferta de sostenibilidad con resinas reciclables Cristal™ One para cosméticos

- FusionPKG es la primera marca de diseño que lanza Cristal One en stock y con un paquete personalizado

KINGSPORT, Tenn., 22 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Eastman (NYSE: EMN) ha dado a conocer hoy el lanzamiento de Eastman Cristal™ One, una cartera de resinas con código de identificación de resina 1 (RIC1) diseñadas para satisfacer las exigentes demandas de los envases de paredes gruesas para cosméticos de lujo. Estos productos innovadores son los primeros materiales RIC1 que permiten la producción de tarros transparentes de hasta 12 mm de espesor.

FusionPKG an Aptar beauty + home company. Eastman expands its portfolio of sustainability offerings with Cristal™ One recyclable resins for cosmetics.

FusionPKG, una empresa de Aptar Beauty + Home, presenta diferentes productos nuevos que utilizan Cristal One, además de otras resinas sostenibles del portafolio de Eastman Cristal Renew con altos niveles de contenido reciclado certificado.* Cristal One también va a estar disponible en forma de Cristal™ One Renew con hasta al 50% de contenido reciclado certificado generado por las tecnologías de reciclaje molecular de Eastman. Estos productos proporcionan contenido reciclado certificado y capacidad de reciclabilidad RIC1, al tiempo que proporcionan a las marcas la libertad de diseño que necesitan.

"Gracias a las resinas reciclables Cristal One y a su amplia cartera de materiales Eastman Renew, FusionPKG ya proporciona una solución más sostenible sin comprometer nuestra amplia cartera", comentó Daniel Campbell, ingeniero sénior de sostenibilidad y embalaje de FusionPKG. "Lo que realmente se destaca de estas resinas es la forma en la que permiten crear el empaquetamiento cristalino y de alta gama que es nuestra seña de identidad, sin dejar de respaldar las iniciativas clave de sostenibilidad de nuestras marcas".

FusionPKG ha lanzado cinco de sus distintivas creaciones de paquetes personalizados en la nueva cartera de Cristal de Eastman, entre las que se incluyen la serie Max Out dentro de su colección Space Max, respetuosa con la comercialización y muy galardonada. La colección Space Max incluye un frasco sin aire, un moderno gotero para ampollas, un frasco atmosférico y un frasco de pie de ciervo en Cristal Renew, además de un frasco para el cuidado de la piel en Cristal One.

Por medio de FusionPKG BeautyLab, la división llave en mano de FusionPKG, la empresa puede crear formulaciones innovadoras de cara a poner en funcionamiento un enfoque de soluciones totales. FusionPKG también prevé trabajar junto a marcas para desarrollar empaques personalizados utilizando la gama completa de Cristal Renew con contenido reciclado certificado y Cristal One.

"Estamos encantados de trabajar junto a FusionPKG para presentar Cristal One y Cristal One Renew. La sensibilidad de diseño elegante y novedosa de FusionPKG era justo lo que estábamos buscando para poder poner en marcha un producto completamente nuevo dentro del mercado", explicó Tara Cary, gerente de desarrollo de mercado para los cosméticos y el cuidado personal de Eastman. "Gracias a la cartera de Cristal One, podemos reunir lo mejor de ambos mundos - reciclado y reciclable - y proporcionar un rendimiento muy superior que las marcas y las marcas dedicadas al diseño innovador como FusionPKG exigen para sus paquetes en la actualidad".

Cristal One cumple con las pautas de California/ASTM para la designación RIC1, consiguiendo el reconocimiento APR Critical Guidance para la capacidad de reciclaje. Se están revisando reconocimientos adicionales y estarán disponibles en breve. La cartera de Cristal One incluye Cristal One, Cristal One Pro y Cristal EN y los materiales Renew correspondientes, lo que proporciona a las marcas opciones para hacer frente a una gran variedad de necesidades de aplicación para el cuidado de la piel y cosméticos de color, que abarcan espesores de pared de hasta 12 mm.

Visite eastman.com/cristal si desea más información acerca de los materiales de Cristal One y Eastman Renew para cuidado de la piel y paquetes cosméticos de color.

*El contenido reciclado se consigue al localizar el plástico de residuo reciclado para las resinas de Eastman Renew usando un proceso de balance de masa certificado por ISCC.

Acerca de Eastman

Fundada en 1920, Eastman es una compañía internacional de materiales de alta especialidad que produce una amplia gama de productos presentes en artículos de uso cotidiano. A fin de enriquecer la calidad material de la vida, Eastman trabaja con sus clientes para ofrecer innovadores productos y soluciones, al tiempo que mantiene su compromiso con la seguridad y la sustentabilidad. Su modelo de crecimiento impulsado por la innovación aprovecha las plataformas tecnológicas de clase mundial, la profunda interacción con los clientes y el desarrollo de aplicaciones diferenciadas para capitalizar su liderazgo en atractivos mercados finales en sectores como el transporte, la edificación y construcción, y los consumibles. En su calidad de compañía integralmente diversa e incluyente, Eastman emplea a alrededor de 14.500 personas en diversos lugres del mundo y atiende las necesidades de clientes en más de 100 países. Los ingresos de la compañía en 2020 alcanzaron un estimado de 8.500 millones de dólares; sus oficinas centrales se encuentran en Kingsport, Tennessee, Estados Unidos. Más información disponible a través de la página web eastman.com .

Acerca de FusionPKG

FusionPKG es parte de AptarGroup, Inc., líder mundial en el diseño y fabricación de una amplia gama de soluciones de administración de medicamentos, dispensación de productos de consumo y ciencia de materiales activos. FusionPKG es un proveedor de soluciones totales para la industria de la belleza. La empresa ofrece una gama completa de envases de cosméticos de color y para el cuidado de la piel con características de sostenibilidad, fórmulas y envases totalmente personalizados y soluciones integradas listas para su uso a través de FusionPKG BeautyLab con un laboratorio de formulación de vanguardia interno. La atención al detalle y el compromiso con la excelencia han convertido a FusionPKG en un socio indispensable para las principales marcas de belleza como Estee Lauder, Too Faced, Tarte, Rodan + Fields, Urban Decay y Murad. Ya sea diseñando un paquete personalizado con una funcionalidad única, integrando formulaciones limpias de vanguardia a nivel minorista con paquetes para una velocidad de comercialización más rápida, o proporcionando un tipo de producto completamente nuevo al mercado, FusionPKG excede los estándares para premios de productos de belleza ganadores que eclipsan y superan cada vez más. Para más información visite la página web fusionpkg.com .

