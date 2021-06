A FusionPKG é a primeira empresa de design criada para lançar os produtos Cristal One para o mercado de embalagens prontas e personalizadas

KINGSPORT, Tennessee, 22 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Eastman (NYSE: EMN) anuncia o lançamento do Eastman Cristal™ One, um portfólio de resinas com o Código de Identificação de Resina (RIC1) desenvolvido para atender às exigências de embalagens com paredes espessas para os cosméticos de luxo. Esses produtos inovadores são os primeiros materiais RIC1 que possibilitam a produção de frascos transparentes com até 12 mm de espessura.

FusionPKG, empresa da Aptar Beauty + Home. A Eastman expande seu portfólio de soluções sustentáveis com a resina reciclável Cristal™ para cosméticos.

FusionPKG, empresa da Aptar Beauty + Home, está lançando vários novos produtos com o Cristal One, bem como outras resinas sustentáveis do portfólio Cristal Renew da Eastman com alto teor de conteúdo reciclado certificado.* O Cristal One também será disponibilizado como Cristal™ One Renew com até 50% de conteúdo reciclado certificado produzido com as tecnologias de reciclagem molecular da Eastman. Esses produtos oferecem conteúdo reciclado certificado e reciclabilidade RIC1, proporcionando às marcas a liberdade de design de que necessitam.

"Com as resinas recicláveis Cristal One e o amplo portfólio de matéria-prima Eastman Renew , a FusionPKG agora pode oferecer uma solução mais sustentável sem comprometer nosso extenso portfólio", disse Daniel Campbell, engenheiro sênior de sustentabilidade e embalagens da FusionPKG. "O que realmente se destaca nessas resinas é a maneira como elas possibilitam a criação de embalagens cristalinas e sofisticadas, pelas quais somos conhecidos, sem deixar de apoiar as principais iniciativas de sustentabilidade de nossas marcas."

A FusionPKG está lançando cinco de suas criações de embalagens diferenciadas e personalizadas no novo portfólio Cristal da Eastman, entre elas, a série Max Out que faz parte da coleção Space Max, que é muito conhecida e muito fácil de comercializar. A coleção Space Max vem com um frasco hermético, um conta-gotas moderno, um difusor e um aplicador de Cristal Renew, assim como um pote de tratamento de pele em Cristal One.

Graças ao FusionPKG BeautyLab, a divisão especializada da FusionPKG, a empresa pode criar fórmulas inovadoras para oferecer uma abordagem com soluções completas. A FusionPKG também planeja trabalhar com marcas para desenvolver embalagens personalizadas usando a linha completa Cristal Renew com conteúdo reciclado certificado e o Cristal One.

"É com muito prazer que estamos colaborando com a FusionPKG para apresentar o Cristal One e o Cristal One Renew. A sensibilidade de design elegante e de ponta da FusionPKG era exatamente o que estávamos procurando para lançar um produto novo no mercado", disse Tara Cary, gerente de desenvolvimento de mercado da Eastman cosméticos e cuidados pessoais. "Com o portfólio Cristal One, podemos reunir o melhor dos dois mundos — reciclado e reciclável — e ainda oferecer o desempenho superior que marcas e empresas de design inovadoras, como a FusionPKG, exigem em suas embalagens hoje em dia."

O Cristal One atende às normas da Califórnia/ASTM relativas à designação RIC1 e obteve o reconhecimento do APR Critical Guidance em termos de reciclabilidade. Outros reconhecimentos estão sendo analisado e estarão disponíveis em breve. O portfólio Cristal One inclui Cristal One, Cristal One Pro e Cristal EN e os respectivos materiais Renew, oferecendo às marcas opções para atender a uma grande variedade de necessidades de aplicação para cuidados com a pele e cosméticos coloridos, com espessuras de até 12 mm.

Acesse o site eastman.com/cristal para obter mais informações sobre Cristal One e os produtos Eastman Renew para embalagens para cuidados com a pele e cosméticos coloridos.

*O conteúdo reciclado é obtido com uso de resíduos de plástico reciclado nas resinas Renew da Eastman por meio de um processo de equilíbrio de massa certificado pelo ISCC.

Sobre a Eastman

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de matérias-primas especiais que produz uma ampla variedade de produtos encontrados em objetos que as pessoas usam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma significativa, a Eastman colabora com os clientes para oferecer produtos e soluções inovadoras, mantendo o compromisso com a segurança e a sustentabilidade. O modelo de crescimento orientado para a inovação da empresa aproveita plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo envolvimento com o cliente e o desenvolvimento diferenciado de aplicações para incrementar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como transporte, construção e consumíveis. Como uma empresa global inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 14.500 pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de 100 países. A empresa registrou um faturamento de aproximadamente US$ 8,5 bilhões em 2020 e está sediada em Kingsport, Tennessee, nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse eastman.com.

Sobre a FusionPKG

a FusionPKG faz parte do AptarGroup, Inc., líder mundial em concepção e fabricação de uma ampla variedade de medicamentos, distribuição de produtos ao consumidor e desenvolvimento de soluções científicas de materiais. A FusionPKG é fabricante de soluções completas para a indústria de beleza. A empresa oferece uma linha completa de embalagens para cuidados com a pele e cosméticos coloridos com recursos de sustentabilidade, fórmula e embalagem totalmente personalizados e soluções prontas e integradas por meio do FusionPKG BeautyLab, um laboratório interno de formulação de última geração. A atenção aos detalhes e ao compromisso com a excelência fizeram da FusionPKG o parceiro indispensável das principais marcas de cosméticos, como Estee Lauder, Too Faced, Tarte, Rodan + Fields, Urban Decay e Murad. Seja criando um pacote personalizado com funcionalidade exclusiva, integrando fórmulas de última geração e alto nível no varejo, com embalagens que aceleram o lançamento no mercado ou ainda lançando um tipo de produto totalmente novo no mercado, a FusionPKG sempre supera os padrões dos produtos premiados de beleza que se destacam e superam o desempenho. Para mais informações, acesse fusionpkg.com.

Contato para editorial:

Laura Mansfield, APR

Tombras

[email protected]

+1 (865) 599.9968

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538409/FusionPKG.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538410/Eastman_Cristal_One.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

FONTE Eastman

Related Links

www.eastman.com



SOURCE Eastman