Eastman erweitert sein Portfolio an Nachhaltigkeitsangeboten mit Cristal™ One recycelbaren Harzen für Kosmetika

KINGSPORT, Tennessee, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Heute hat Eastman (NYSE: EMN) die Markteinführung von Eastman Cristal™ One bekanntgegeben, einem Portfolio von Resin Identification Code 1 (RIC1)-Harzen, die speziell für die hohen Anforderungen von dickwandigen Verpackungen für Luxuskosmetik entwickelt wurden. Diese innovativen Produkte sind die ersten RIC1-Materialien, die die Produktion von transparenten Gläsern mit einer Dicke von bis zu 12 mm ermöglichen.

FusionPKG an Aptar beauty + home company. Eastman expands its portfolio of sustainability offerings with Cristal™ One recyclable resins for cosmetics.

FusionPKG, ein Unternehmen von Aptar Beauty + Home, führt mehrere neue Produkte ein, die Cristal One sowie andere nachhaltige Harze aus dem Cristal Renew Portfolio von Eastman mit einem hohen Anteil an zertifizierten recycelten Inhalten verwenden.* Cristal One wird auch als Cristal™ One Renew mit bis zu 50 % zertifiziertem Recyclinganteil erhältlich sein, der durch die molekularen Recyclingtechnologien von Eastman erzeugt wurde. Diese Produkte bieten sowohl zertifizierten recycelten Inhalt als auch RIC1-Recyclingfähigkeit, während sie den Marken die nötige Designfreiheit bieten.

„Mit den recycelbaren Cristal One-Harzen und dem breiten Portfolio an Eastman Renew-Materialien kann FusionPKG nun eine nachhaltigere Lösung ohne Kompromisse in unserem umfangreichen Portfolio anbieten", so Daniel Campbell, Senior Sustainability and Packaging Engineer, FusionPKG. „Das Besondere an diesen Harzen ist, dass sie es uns ermöglichen, die kristallklaren, hochwertigen Verpackungen herzustellen, für die wir bekannt sind, und gleichzeitig wichtige Nachhaltigkeitsinitiativen unserer Marken zu unterstützen."

FusionPKG bringt fünf seiner unverwechselbaren, kundenspezifischen Verpackungskreationen im neuen Cristal-Portfolio von Eastman auf den Markt, darunter die Max Out-Serie innerhalb der merchandisingfreundlichen und viel gelobten Space Max-Kollektion. Die Space Max-Kollektion umfasst einen Airless-Flakon, einen modernen Ampullentropfer, einen atmosphärischen Flakon und einen Doe-Foot-Flakon in Cristal Renew sowie einen Hautpflege-Tiegel in Cristal One.

Durch FusionPKG BeautyLab, die schlüsselfertige Abteilung von FusionPKG, kann das Unternehmen innovative Formulierungen erstellen, um einen Gesamtlösungsansatz zu bieten. FusionPKG plant auch, mit Marken zusammenzuarbeiten, um kundenspezifische Verpackungen zu entwickeln, bei denen die gesamte Palette von Cristal Renew mit zertifiziertem recyceltem Inhalt und Cristal One verwendet wird.

„Wir sind begeistert, dass wir mit FusionPKG zusammenarbeiten, um Cristal One und Cristal One Renew einzuführen. Das schlanke, hochmoderne Design von FusionPKG war genau das, wonach wir gesucht haben, um ein völlig neues Produkt auf den Markt zu bringen", so Tara Cary, Market Development Manager für Eastman Kosmetik und Körperpflege. „Mit dem Cristal One Portfolio sind wir in der Lage, das Beste aus beiden Welten - recycelt und recycelbar - zu vereinen und trotzdem die überlegene Leistung zu bieten, die Marken und innovative Designhäuser wie FusionPKG für ihre Verpackungen heute verlangen."

Cristal One erfüllt die kalifornischen/ASTM-Richtlinien für die RIC1-Kennzeichnung und hat die APR Critical Guidance-Anerkennung für Recyclingfähigkeit erhalten. Weitere Anerkennungen sind in Prüfung und werden in Kürze folgen. Das Cristal One-Portfolio umfasst Cristal One, Cristal One Pro und Cristal EN sowie die entsprechenden Renew-Materialien - damit haben Marken die Möglichkeit, eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen für Hautpflege und Farbkosmetik mit Wandstärken von bis zu 12 mm zu erfüllen.

Besuchen Sie eastman.com/cristal für weitere Informationen zu Cristal One und Eastman Renew Materialien für Hautpflege- und Farbkosmetikverpackungen.

*Der recycelte Anteil wird durch die Zuordnung des recycelten Abfallkunststoffs zu Eastman Renew Harz mithilfe eines von ISCC zertifizierten Massenbilanzverfahrens erreicht.

