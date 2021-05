Eastman lança o Fluid Genius™ para otimizar o desempenho de sistemas de transferência de calor com análise preditiva

KINGSPORT, Tennessee, 18 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O fornecedor global de materiais especiais Eastman (NYSE:EMN) apresenta o Fluid Genius, um novo produto revolucionário com patente pendente que oferece a engenheiros e gerentes de operações dados preditivos para otimizar o desempenho dos fluidos de troca térmica.

Veja aqui o comunicado de imprensa multicanal e interativo: https://www.multivu.com/players/English/8895751-eastman-fluid-genius-optimize-heat-transfer-system-performance/

Exclusivo no mercado, o Fluid Genius combina inteligência artificial com meio século de experiência da Eastman no monitoramento e maximização do ciclo de vida de fluidos de troca térmica para uma infinidade de aplicações em sistemas.

"Com o Fluid Genius, a Eastman continua sua trajetória de oferecer serviços digitais ao mercado", disse Aldo Noseda, vice-presidente e diretor de TI da Eastman. "Essa solução combina análises avançadas com as décadas de experiência em fluidos de troca térmica da Eastman para criar uma plataforma digital de fácil utilização, a fim de ajudar nossos clientes a obter confiança na operação de seus sistemas de transferência de calor e a planejar sua manutenção proativamente."

O Fluid Genius pode prever a expectativa de vida do fluido e informar a melhor maneira de estendê-la, evitando, ao mesmo tempo, interrupções não planejadas dispendiosas. A tecnologia oferece acesso fácil aos resultados dos testes do fluido do cliente, que revelam dados prospectivos para planejar proativamente sua manutenção. O Fluid Genius funciona para praticamente qualquer sistema orgânico de fluidos de troca térmica.

Criado pelos especialistas em fluidos de troca térmica da Eastman, o Fluid Genius foi desenvolvido para ser utilizado por engenheiros de manutenção e gerentes de operações de fábricas em todas as indústrias de processamento, incluindo petróleo e gás, produtos químicos e processamento de polímeros, e estará disponível em dez idiomas.

O Fluid Genius permite a manutenção proativa do fluido com uma classificação de sua condição, uma medida única da condição geral do fluido. A tecnologia também gera notificações e tendências do fluido, bem como recomendações personalizadas para itens que requerem ação crítica, como ventilação do sistema, instalação e inspeção do sistema de cobertura de gás inerte, substituição do fluido, implementação de filtração por fluxo lateral e alertas de possível contaminação.

"A classificação da condição do fluido, recomendações personalizadas geradas pelo Fluid Genius e recursos de registro permitirão que nossos clientes otimizem o desempenho e a manutenção de seu sistema de fluidos de troca térmica, suportando os melhores programas de confiabilidade da categoria da atualidade", disse Sharon Dunn, diretora de vendas da Eastman para o negócio de fluidos de troca térmica.

As marcas Therminol® e Marlotherm® da Eastman são os fluidos sintéticos de troca térmica mais vendidos no mundo e são utilizados por mais de 15 mil sistemas em todo o mundo. O Fluid Genius foi criado para atender a esses fluidos e também para marcas que não pertencem à Eastman.

Juntamente com o lançamento do Fluid Genius, a Eastman desenvolveu um kit de amostra atualizado e fácil de usar e o preenchimento automatizado como parte de seu programa TLC Total Lifecyle Care®. O TLC inclui análises de amostras de fluidos de troca térmica em serviço, suporte a projetos de sistemas, treinamento operacional, treinamento de conscientização sobre segurança e assistência durante a colocação em operação, bem como fluidos de enxágue e de reabastecimento.

Sobre a Eastman

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de materiais especiais que produz uma ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas utilizam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma significativa, a Eastman trabalha com os clientes para oferecer produtos e soluções inovadoras, ao mesmo tempo em que mantém um compromisso com a segurança e a sustentabilidade. O modelo de crescimento orientado para a inovação da empresa utiliza plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo envolvimento com o cliente e o desenvolvimento diferenciado de aplicações para incrementar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como transporte, construção e consumíveis.Sendo uma empresa global inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 14.500 pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de 100 países. A empresa teve um faturamento de aproximadamente US$ 8,5 bilhões em 2020 e está sediada em Kingsport, Tennessee, nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse eastman.com.

Contato editorial:

Laura Mansfield, APR

Tombras

+1 (865) 599.9968

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

FONTE Eastman

Related Links

www.eastman.com



SOURCE Eastman