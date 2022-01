Eastman projette d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars pour construire en France la plus grande usine de recyclage moléculaire des plastiques du monde et développer l'économie circulaire

PARIS, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Ce matin à l'Elysée, le président de la République Française, Emmanuel Macron et Mark Costa, PDG d'Eastman (NYSE : EMN), annonceront le projet d'investissement d'Eastman à hauteur d'1 milliard de dollars dans un site de recyclage moléculaire matières-à-matières en France. Ce site utiliserait la technologie de recyclage du polyester d'Eastman pour traiter chaque année jusqu'à 160 000 tonnes de déchets plastiques difficiles à recycler, déchets qui sont actuellement incinérés.

Cela représenterait chaque année suffisamment de déchets plastiques pour remplir 2,5 fois le stade de France, tout en créant des matériaux vierges, de qualité et à faible empreinte carbone. Eastman est le plus gros investisseur du Sommet Choose France 2022, un évènement annuel qui rassemble les investisseurs étrangers en France.

Ce projet comprend trois unités distinctes : des unités de préparation des déchets plastiques en mélange pour leur traitement, une unité de dépolymérisation par méthanolyse, et des unités de repolymérisation des monomères, qui créeront des matériaux de haute qualité pour répondre aux exigences des secteurs spécialisés de l'emballage et des textiles. Eastman prévoit également de créer un centre d'innovation pour le recyclage moléculaire qui permettra à la France de s'affirmer comme leader de l'économie circulaire en Europe. Ce centre d'innovation permettra de progresser sur des méthodes de recyclage alternatives, afin de réduire l'incinération des déchets plastiques et de laisser les matières premières fossiles enfouies. La mise en service du site et du centre d'innovation est prévue en 2025, et devrait créer approximativement 350 emplois directs et 1,500 emplois indirects dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie.

La transition vers une économie circulaire est cruciale pour faire face à la crise des déchets plastiques et à l'urgence climatique – deux sujets au cœur des préoccupations françaises et européennes. Ce partenariat de long-terme entre la France et Eastman s'inscrit dans cette logique, et contribuera au succès des objectifs ambitieux que la France s'est donnés en matière de développement durable. La France s'impose comme leader dans la transition vers une économie vertueuse en reconnaissant le rôle crucial du recyclage moléculaire et en soutenant les investissements innovants dans ce secteur.

Le projet d'Eastman a également recueilli le soutien d'un nombre considérable de marques d'envergure mondiale, qui partagent elles-aussi l'ambition de résoudre la crise globale des déchets plastiques. LVMH Beauty, The Estée Lauder Companies, Clarins, Procter & Gamble, l'Oréal et Danone ont ouvert la voie en signant des lettres d'intention pour des contrats d'approvisionnement pluriannuels en provenance du site.

La technologie éprouvée d'Eastman offre une véritable perspective de circularité aux déchets plastiques aujourd'hui difficiles à recycler. Ces derniers sont généralement incinérés, soit parce qu'ils ne peuvent pas être recyclés mécaniquement ou parce qu'ils perdent en performance lorsqu'ils sont traités par les technologies existantes. L'usine d'Eastman devrait permettre de décomposer ces déchets en leurs éléments constitutifs moléculaires, puis de les réassembler pour en faire des matériaux de qualité vierge, sans compromis de performance. Grâce à cette technologie de recyclage des polyesters, Eastman exploite donc la valeur potentiellement infinie des matériaux, cycle de vie après cycle de vie. L'efficacité de cette technologie couplée aux énergies renouvelables disponibles en France permettront aux matériaux d'être produits avec un impact environnemental jusqu'à 80 % inférieur à celui des méthodes de recyclage traditionnelles.

"Aujourd'hui, accélérer la transition vers une économie circulaire est l'un de nos principaux défis d'avenir. L'investissement majeur d'Eastman en France est une excellente nouvelle et s'inscrit pleinement dans notre volonté de développer des technologies innovantes, qui nous aideront à atteindre nos ambitions écologiques et économiques en révolutionnant les capacités de recyclage des plastiques de notre pays" a déclaré Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. " La France a toujours été à l'avant-garde de cette démarche et se donne, avec Eastman, les moyens d'atteindre ses objectifs ambitieux d'incorporation de matières plastiques recyclées à horizon 2025. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir une entreprise d'envergure mondiale, avec 100 ans d'histoire tournée vers l'innovation et plus de 30 ans d'expérience dans le recyclage moléculaire."

Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l'Industrie, a déclaré : « Le projet d'envergure mondiale d'Eastman permettra à la France de se positionner comme l'un des leaders européens des nouvelles technologies de recyclage et de valorisation des déchets plastiques. Cet investissement est le résultat de la démarche ambitieuse de reconquête industrielle menée par le Gouvernement depuis 2017, qui a permis à la France de devenir le pays le plus attractif d'Europe dès 2018 pour les projets industriels. Avec ce projet, qui constitue une étape importante pour notre souveraineté, nous nous donnons les moyens de nos ambitions en matière de transition écologique tout en créant des emplois durables dans les domaines de la production manufacturière, des infrastructures et de l'énergie. Nous sommes impatients de développer cette relation avec Eastman. »

"Cet investissement en France est une étape importante dans la stratégie d'Eastman pour accélérer la transition vers une économie circulaire à l'échelle mondiale. Eastman est fier de s'associer au gouvernement français pour contribuer activement aux engagements audacieux de la France et de l'UE", a déclaré Mark Costa, président directeur général d'Eastman. "La France a démontré son engagement pour un avenir durable et Eastman s'est fixé des objectifs similaires et ambitieux en matière d'empreinte carbone et d'économie circulaire. L'investissement annoncé aujourd'hui a été rendu possible grâce au soutien du président de la République Emmanuel Macron, du gouvernement français et de son agence Business France, qui ont travaillé sans relâche pour permettre et encourager ce projet vaste et complexe. Nous sommes impatients de travailler ensemble sur le long terme, et de proposer les innovations nécessaires pour recycler les déchets plastiques et protéger notre planète pour les générations futures."

"L'annonce faite aujourd'hui est une étape clé de notre engagement en France. Nous prévoyons d'en franchir d'autres dans les mois à venir, notamment en ce qui concerne les accords liés à la sécurisation des déchets plastiques qui constitueront notre approvisionnement en matières premières, et la sélection finale du site de construction" a conclu Mark Costa.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise multinationale, fabriquant une large gamme de produits utilisés par les consommateurs au quotidien. Dans le but d'améliorer la qualité de vie du plus grand nombre, Eastman s'engage à travailler avec ses clients à des solutions innovantes afin d'assurer la durabilité et la sûreté de ses produits. Le modèle de croissance de l'entreprise, centré sur l'innovation, tire parti de plates-formes technologiques de classe mondiale, d'un engagement profond de ses clients et du développement d'applications différenciées pour renforcer sa position de leader sur des marchés aussi divers que le transport, le bâtiment, la construction, et les consommables. La diversité et l'ouverture sur le monde sont des valeurs particulièrement fortes pour l'entreprise. Ainsi, Eastman emploie environ 14 000 personnes à travers le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, Tennessee, aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site www.eastman.com.

