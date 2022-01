Spoločnosť Eastman investuje až 1 miliardu USD na urýchlenie obehového hospodárstva vybudovaním najväčšieho svetového zariadenia na molekulárnu recykláciu plastov vo Francúzsku

PARÍŽ, 17. januára 2022 /PRNewswire/-- Dnes ráno francúzsky prezident Emmanuel Macron a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Eastman (NYSE:EMN), Mark Costa, spoločne oznámia plán spoločnosti Eastman investovať až 1 miliardu USD do zariadenia na molekulárnu recykláciu materiálov vo Francúzsku. Toto zariadenie by využilo technológiu spoločnosti Eastman na obnovu polyesteru na recykláciu až 160 000 metrických ton ťažko recyklovateľného plastového odpadu ročne, ktorý sa v súčasnosti spaľuje.

"The investment in France is a significant step forward in Eastman’s strategy to accelerate a circular economy globally. Eastman is proud to partner with the French government to actively contribute to France’s and the EU’s bold commitments,” Eastman Board Chair and CEO Mark Costa said. On Nov. 10, 2021 Eastman and Procter & Gamble announced that Herbal Essences will be the first P&G brand to use Eastman Renew molecular-recycled plastic in its packaging. On June 1, 2021, Eastman announced its collaboration with LVMH Perfumes & Cosmetics, a division of luxury powerhouse LVMH, to develop packaging made possible through Eastman's molecular recycling technologies for the Dior Addict Lip Maximizer, the first luxury product featuring Eastman Cristal Renew. Eastman to invest up to $1 billion to accelerate circular economy through building world’s largest molecular plastics recycling facility in France. Eastman’s proven polyester renewal technology provides true circularity for hard-to-recycle plastic waste that remains in a linear economy today. This hard-to-recycle waste is broken down into its molecular building blocks and then reassembled to become first-quality material without any compromise in performance. Eastman’s polyester renewal technology enables the potentially infinite value of materials by keeping them in production, lifecycle after lifecycle.

Investícia by ročne zrecyklovala také množstvo plastového odpadu, ktorý by 2,5-krát zaplnil národný futbalový štadión Stade de France, a zároveň by vytvorila kvalitný materiál s výrazne nižšou uhlíkovou stopou. Spoločnosť Eastman je najväčším investorom na tohtoročnom podujatí „Choose France", ktoré je zamerané na prilákanie zahraničných investícií do Francúzska.

Tento viacfázový projekt zahŕňa jednotky, ktoré by pripravovali zmiešaný plastový odpad na spracovanie, jednotku metanolýzy na depolymerizáciu odpadu a polymérne linky na vytváranie rôznych materiálov prvotriednej kvality pre špeciálne, obalové a textilné využitie. Spoločnosť Eastman tiež plánuje zriadiť inovačné centrum pre molekulárnu recykláciu, ktoré by Francúzsku umožnilo udržať si vedúcu úlohu v obehovom hospodárstve. Toto inovačné centrum by podporilo alternatívne metódy a využitie recyklácie na obmedzenie spaľovania plastového odpadu a ponechanie fosílnych surovín v pôde. Očakáva sa, že závod a inovačné centrum budú v prevádzke do roku 2025, čím sa vytvoria pracovné miesta pre približne 350 ľudí a vznikne ďalších 1 500 nepriamych pracovných miest v oblasti recyklácie, energetiky a infraštruktúry.

Obehové hospodárstvo je kľúčom k riešeniu globálnej krízy plastového odpadu a klimatickej krízy, ktoré sú stredobodom pozornosti vo Francúzsku aj v celej Európe. Toto dlhodobé partnerstvo medzi Francúzskom a spoločnosťou Eastman prispeje k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti udržateľnosti znížením emisií uhlíka a aktivovaním obehového hospodárstva. Uznaním životne dôležitej úlohy molekulárnej recyklácie a podporou investícií do inovácií Francúzsko preukázalo svoje úžasné vedúce postavenie.

Projekt spoločnosti Eastman získal podporu aj od pôsobivého zoznamu globálnych značiek, ktoré sa stotožňujú s odhodlaním riešiť svetový problém plastového odpadu a považujú molekulárnu recykláciu za kľúčový nástroj na dosiahnutie obehovosti. Spoločnosti LVMH Beauty, The Estée Lauder Companies, Clarins, Procter & Gamble, L'Oréal a Danone sú lídrami v tom, že podpísali predbežné dokumenty na viacročné zmluvy o dodávkach z tohto zariadenia.

Overená technológia obnovy polyesteru od spoločnosti Eastman poskytuje skutočnú cirkuláciu pre ťažko recyklovateľný plastový odpad, ktorý dnes zostáva v lineárnej ekonomike. Tento materiál sa zvyčajne spaľuje, pretože sa buď nedá mechanicky recyklovať, alebo sa musí recyklovať pomocou existujúcej technológie. Tento ťažko recyklovateľný odpad sa rozloží na molekulárne stavebné bloky a potom sa znova poskladá, aby sa stal prvotriednym kvalitným materiálom bez vplyvu na parametre. Technológia obnovy polyesteru od spoločnosti Eastman umožňuje potenciálne nekonečnú hodnotu materiálov tým, že ich zachováva vo výrobe – po skončení jedného životného cyklu im začne nový. Vďaka efektívnosti tejto technológie a obnoviteľným zdrojom energie dostupným vo Francúzsku je možné vyrábať materiály s až o 80 % nižšími emisiami skleníkových plynov ako pri tradičných metódach.

„Urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo je jednou z hlavných výziev v nasledujúcich rokoch. Značná investícia spoločnosti Eastman vo Francúzsku dokazuje ochotu našej krajiny prijať inovatívne technológie, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše ekologické a ekonomické ambície revolúciou v kapacitách recyklácie plastov v našej krajine," povedala Barbara Pompili, francúzska ministerka pre ekologickú transformáciu. „Francúzsko bolo vždy na čele tejto cesty a spolu so spoločnosťou Eastman vydáva prostriedky na dosiahnutie svojich ambicióznych cieľov v oblasti recyklácie plastov stanovených do roku 2025. Sme nadšení, že môžeme privítať spoločnosť, ktorá má 100-ročnú históriu inovácií v globálnom meradle a viac ako 30-ročné skúsenosti s molekulárnou recykláciou."

Agnès Pannier-Runacher, delegovaná francúzska ministerka priemyslu, uviedla: „Svetový projekt spoločnosti Eastman umožní Francúzsku získať pozíciu európskeho lídra v nových technológiách recyklácie a zhodnocovania plastového odpadu. Táto investícia je výsledkom ambiciózneho prístupu k obnove priemyslu pod vedením vlády od roku 2017, ktorý umožnil Francúzsku stať sa od roku 2018 najatraktívnejšou krajinou v Európe pre priemyselné projekty. S týmto projektom, ktorý je dôležitým krokom pre našu suverenitu, vydávame prostriedky na dosiahnutie našich ambícií v oblasti ekologickej transformácie a súčasne vytvárame udržateľné pracovné miesta vo výrobe, infraštruktúre a energetike. Tešíme sa na rozvoj tohto vzťahu so spoločnosťou Eastman."

„Investícia vo Francúzsku je významným krokom vpred v stratégii spoločnosti Eastman na urýchlenie globálneho obehového hospodárstva. Spoločnosť Eastman je hrdá na to, že môže spolupracovať s francúzskou vládou a aktívne prispievať k odvážnym záväzkom Francúzska a EÚ," povedal Costa. „Francúzsko preukázalo svoj záväzok k dosiahnutiu udržateľnej budúcnosti a spoločnosť Eastman si stanovila podobné ambiciózne ciele v oblasti uhlíka a obehového hospodárstva. Dnešné oznámenie sa uskutočnilo vďaka podpore prezidenta Macrona, francúzskej vlády a jej agentúry Business France, ktorí neúnavne a naliehavo pracovali na tom, aby umožnili a stimulovali tento veľký a zložitý projekt. Tešíme sa na dlhodobú spoluprácu a ponúkame potrebné inovácie na recykláciu plastového odpadu a ochranu našej planéty pre budúce generácie.

„Plán vybudovať vo Francúzsku najväčšie zariadenie na recykláciu plastov na svete je dôležitou súčasťou našej celkovej stratégie obehového hospodárstva," dodal Costa. „Dnešné oznámenie je kľúčovým míľnikom k nášmu záväzku a očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch dosiahneme ďalšie míľniky, vrátane dohôd týkajúcich sa zabezpečenia plastového odpadu, z ktorého sa stane surovina, zabezpečenia vládnych stimulov a rozhodnutia o umiestnení zariadenia."

O spoločnosti Eastman: Spoločnosť Eastman, založená v roku 1920, je globálna spoločnosť zaoberajúca sa špeciálnymi materiálmi, vyrábajúca širokú škálu produktov, ktoré ľudia denne používajú. S cieľom zvýšiť kvalitu života materiálnym spôsobom spoločnosť Eastman spolupracuje so zákazníkmi na dodávaní inovatívnych produktov a riešení pri súčasnom zachovaní záväzku voči bezpečnosti a udržateľnosti. Inovačný model rastu spoločnosti využíva výhody špičkových technologických platforiem, silnú angažovanosť zákazníkov a diferencovaný vývoj aplikácií s cieľom rozšíriť svoje vedúce postavenie na atraktívnych koncových trhoch, akými sú doprava, stavebníctvo a spotrebný tovar. Spoločnosť Eastman, ako celosvetovo inkluzívna a rôznorodá spoločnosť, zamestnáva na celom svete približne 14 000 ľudí a poskytuje služby zákazníkom vo viac ako 100 krajinách. Spoločnosť má príjmy vo výške približne 10 miliárd USD a sídlo v Kingsporte v Tennessee v USA. Viac informácií nájdete na stránke eastman.com/france.

