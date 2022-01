Eastman zainwestuje 1 mld USD w celu przyspieszenia gospodarki okrężnej poprzez budowę największego na świecie zakładu recyklingu molekularnego tworzyw sztucznych we Francji

PARYŻ, 17 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Dziś rano prezydent Francji Emmanuel Macron wraz z prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Eastman (NYSE:EMN) Markiem Costą, wspólnie poinformowali o planie firmy Eastman, który zakłada inwestycję w wysokości do 1 mld USD w zakład przetwórstwa molekularnego materiał-materiał we Francji. Obiekt ten będzie wykorzystywał technologię odnawiania poliestru spółki, w celu przetworzenia aż do 160000 ton metrycznych rocznie trudnych do utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych, które obecnie są spalane.

"The investment in France is a significant step forward in Eastman’s strategy to accelerate a circular economy globally. Eastman is proud to partner with the French government to actively contribute to France’s and the EU’s bold commitments,” Eastman Board Chair and CEO Mark Costa said. On Nov. 10, 2021 Eastman and Procter & Gamble announced that Herbal Essences will be the first P&G brand to use Eastman Renew molecular-recycled plastic in its packaging. On June 1, 2021, Eastman announced its collaboration with LVMH Perfumes & Cosmetics, a division of luxury powerhouse LVMH, to develop packaging made possible through Eastman's molecular recycling technologies for the Dior Addict Lip Maximizer, the first luxury product featuring Eastman Cristal Renew. Eastman to invest up to $1 billion to accelerate circular economy through building world’s largest molecular plastics recycling facility in France. Eastman’s proven polyester renewal technology provides true circularity for hard-to-recycle plastic waste that remains in a linear economy today. This hard-to-recycle waste is broken down into its molecular building blocks and then reassembled to become first-quality material without any compromise in performance. Eastman’s polyester renewal technology enables the potentially infinite value of materials by keeping them in production, lifecycle after lifecycle.

Inwestycja pozwoli na poddanie recyklingowi takiej ilości odpadów z tworzyw sztucznych, która wystarczyłaby na 2,5-krotne zapełnienie stadionu narodowego Stade de France, przy jednoczesnym wytworzeniu materiału o jakości pierwotnej i znacznie niższym śladzie węglowym. Spółka Eastman jest największym inwestorem na tegorocznej imprezie „Choose France", skoncentrowanej na przyciągnięciu inwestycji zagranicznych do Francji.

Ten wieloetapowy projekt obejmuje jednostki przygotowujące mieszane odpady tworzyw sztucznych do przetwarzania, jednostkę metanolizy do depolimeryzacji odpadów oraz linie polimerowe do produkcji różnorodnych materiałów pierwszej jakości do zastosowań specjalnych, opakowaniowych i tekstylnych. Eastman planuje również utworzenie centrum innowacji w zakresie przetwarzania molekularnego, które umożliwi Francji utrzymanie wiodącej roli w gospodarce okrężnej. Dzięki temu ośrodek innowacji rozwinąłby alternatywne metody recyklingu i zastosowania, aby ograniczyć spalanie odpadów tworzyw sztucznych i pozostawić w ziemi surowce kopalne. Oczekuje się, że zakład i centrum innowacji będą gotowe do 2025 roku, zapewniając zatrudnienie dla około 350 osób i prowadząc do dodatkowych 1500 pośrednich miejsc pracy w przetwórstwie, energetyce i infrastrukturze.

Gospodarka okrężna jest kluczem do rozwiązania międzynarodowego kryzysu odpadów tworzyw sztucznych i kryzysu klimatycznego, które znajdują się w centrum uwagi Francji oraz całej Europy. To długoterminowe partnerstwo pomiędzy Francją i firmą Eastman przyczyni się do osiągnięcia przez UE celów zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i umożliwienie funkcjonowania gospodarki okrężnej. Francja wykazała się ogromnym przywództwem, uznając istotną rolę recyklingu molekularnego i wspierając inwestycje w innowacje.

Projekt spółki Eastman zyskał również poparcie imponującej listy światowych marek, które podzielają jego zaangażowanie w rozwiązanie problemu odpadów tworzyw sztucznych na świecie i postrzegają przetwarzanie molekularne jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia okrężności. LVMH Beauty, The Estée Lauder Companies, Clarins, Procter & Gamble, L'Oréal i Danone to liderzy, którzy podpisali listy intencyjne obejmujące wieloletnie umowy na dostawy z tego zakładu.

Sprawdzona technologia odnawiania poliestru firmy Eastman zapewnia prawdziwy obieg dla trudnych do ponownego przetworzenia odpadów z tworzyw sztucznych, które obecnie pozostają w gospodarce linearnej. Materiał ten jest zazwyczaj spalany, ponieważ albo nie może być mechanicznie poddany recyklingowi, albo musi zostać przetworzony za pomocą istniejącej technologii. Te trudne do recyklingu odpady są rozkładane na molekularne bloki konstrukcyjne, a następnie ponownie łączone w materiał pierwszej jakości, bez żadnego uszczerbku dla jego wydajności. Nowa technologia odnawiania poliestru umożliwia potencjalnie nieskończoną przydatność materiałów poprzez utrzymywanie ich w produkcji, cykl po cyklu życia. Dzięki wydajności rozwiązania i dostępnym we Francji odnawialnym źródłom energii, materiały mogą być produkowane z emisją gazów cieplarnianych do 80% mniejszą niż przy wykorzystaniu tradycyjnych metod.

„Przyspieszenie przejścia do gospodarki okrężnej jest jednym z głównych wyzwań w nadchodzących latach. Znacząca inwestycja firmy Eastman we Francji świadczy o gotowości kraju do przyjęcia innowacyjnych technologii, które pomogą zrealizować nasze ekologiczne i ekonomiczne ambicje poprzez zrewolucjonizowanie możliwości przetwarzania tworzyw sztucznych w kraju – powiedziała Barbara Pompili, francuska minister ds. transformacji ekologicznej. - Francja stała zawsze na czele tego przedsięwzięcia i wraz z Eastman zapewnia sobie środki do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych, jakie zostały ustanowione na rok 2025. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy powitać firmę posiadającą 100-letnią historię innowacji na skalę światową i ponad 30-letnie doświadczenie w obszarze przetwórstwa molekularnego".

Agnès Pannier-Runacher, francuski delegowany minister ds. przemysłu oświadczyła: „projekt firmy Eastman na skalę światową umożliwi Francji zajęcie pozycji europejskiego lidera w zakresie nowych technologii recyklingu i odzysku odpadów z tworzyw sztucznych. Ta inwestycja jest wynikiem ambitnego podejścia do przebudowy przemysłu prowadzonego przez rząd od 2017 r., dzięki któremu Francja stała się od 2018 r. najbardziej atrakcyjnym krajem w Europie dla projektów przemysłowych. Dzięki temu projektowi, który jest niezwykle ważnym krokiem dla naszej suwerenności, zapewniamy sobie środki do realizacji ambicji w zakresie transformacji ekologicznej przy jednoczesnym tworzeniu trwałych miejsc pracy w produkcji, infrastrukturze i energetyce. Z niecierpliwością czekamy na rozwój współpracy z firmą Eastman".

„Inwestycja we Francji jest znaczącym krokiem naprzód w strategii spółki Eastman, mającym na celu przyspieszenie gospodarki okrężnej w skali globalnej. Eastman z dumą współpracuje z francuskim rządem, aby aktywnie przyczynić się do realizacji odważnych zobowiązań Francji i UE – powiedział Costa. - Francja udowodniła swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonej przyszłości, natomiast Eastman wyznaczyła podobne, ambitne cele w zakresie gospodarki węglowej i okrężnej. Oświadczenie to było możliwe dzięki wsparciu prezydenta Macrona, rządu francuskiego oraz jego agencji Business France, którzy z imponującą determinacją pracowali nad umożliwieniem i zachęceniem do realizacji tak ogromnego i złożonego projektu. Z nadzieją oczekujemy długotrwałej współpracy i oferujemy niezbędne innowacje w celu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych i ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń".

„Zamierzenie budowy największego na świecie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych we Francji jest znaczącą częścią naszej ogólnej strategii gospodarki okrężnej - dodał Costa. - Dzisiejsza informacja to kluczowy kamień milowy w kierunku realizacji tego zobowiązania. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach osiągniemy dodatkowe etapy, w tym umowy związane z zabezpieczeniem odpadów z tworzyw sztucznych, które będą dostawą surowca, zabezpieczeniem ulg rządowych oraz decyzją o lokalizacji zakładu".

Spółka Eastman, założona w 1920 r., jest międzynarodowym producentem materiałów specjalistycznych oferującym szeroką gamę produktów, które można znaleźć w przedmiotach codziennego użytku. W celu znacznej poprawy jakości życia Eastman współpracuje z klientami z zamiarem dostarczenia innowacyjnych produktów i rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Model rozwoju spółki napędzany innowacjami wykorzystuje światowej klasy platformy technologiczne, zaangażowanie klientów i tworzenie zróżnicowanych zastosowań do poprawy swojej pozycji lidera na atrakcyjnych rynkach, takich jak sektor transportu, budownictwa i materiałów eksploatacyjnych. Jako spółka promująca włączenie społeczne i różnorodność na skalę światową, Eastman zatrudnia około 14000 pracowników na całym świecie, świadcząc usługi na rzecz klientów z ponad 100 krajów. Przychody spółki, której siedziba mieści się w Kingsport w amerykańskim stanie Tennessee, wynoszą około 10 mld USD. Więcej informacji znajduje się na stronie https://eastman.com/france.

