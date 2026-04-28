Echosens ernennt Romain Baujard zum Vorstandsvorsitzenden der Gruppe

Das Unternehmen will seine Mission beschleunigen, die Lebergesundheit zu einem wichtigen Merkmal der kardiometabolischen Versorgung zu machen; die Ernennung folgt auf den Rücktritt des derzeitigen CEO der Gruppe, Dominique Legros

PARIS, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Echosens, ein globales Diagnostikunternehmen, das auf nicht-invasive medizinische Geräte und Dienstleistungen spezialisiert ist, gab heute die Ernennung von Romain Baujard zum Chief Executive Officer der Gruppe mit Wirkung vom 1. Mai 2026 bekannt. Er tritt die Nachfolge von Dominique Legros an, der seit 2019 an der Spitze des Unternehmens steht und in den Ruhestand gehen wird. Unter Dominique's Führung erlebte Echosens eine Periode anhaltender globaler Expansion mit zunehmender klinischer und kommerzieller Akzeptanz seiner Technologie.

Echosens' newly appointed Group Chief Executive Officer Romain Baujard

Mit der Unterstützung von Inner Mongolia FuRui Medical Science, einem Hightech-Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Prävention, Diagnose, Behandlung und das langfristige Management von Lebererkrankungen spezialisiert hat, und Astorg, einer führenden paneuropäischen Private-Equity-Firma mit umfassender Erfahrung im Gesundheitswesen, tritt Echosens in die nächste Wachstumsphase ein, da die Lebergesundheit zu einem wichtigen Bestandteil der kardiometabolischen Versorgung wird. Angesichts der weltweit steigenden Prävalenz von Stoffwechselkrankheiten und der rasanten Innovationen in der Behandlung legen Gesundheitsdienstleister immer mehr Wert auf Bereiche, in denen Echosens einzigartig positioniert ist, wie z. B. Früherkennung, Risikostratifizierung und langfristiges Krankheitsmanagement.

Romain Baujard kam 2015 zu Echosens und war zuletzt als Vice President, Pharma, tätig. Er hatte eine Reihe weiterer strategischer und operativer Führungspositionen inne, darunter die Aufsicht über das globale Marketing und die internationalen Handelsaktivitäten. Baujard hat außerdem globale Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen aufgebaut und damit die Position von Echosens an der Schnittstelle zwischen Lebergesundheit und neuen kardiometabolischen Therapien gestärkt - ein Bereich, der zunehmend in den klinischen Fokus rückt und in den verstärkt investiert wird.

„Ich fühle mich geehrt, diese Verantwortung zu übernehmen", sagte Baujard. „Echosens befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt, da sich die Innovation in der kardiometabolischen Versorgung beschleunigt. Die Beurteilung der Leber wird für die Bewertung und Behandlung von Patienten immer wichtiger. Unsere Chance besteht darin, die Leberuntersuchung als integrierten Bestandteil der Routineversorgung in großem Umfang zu verankern."

Er fügte hinzu: „Wir werden den Zugang zu unseren Technologien weiter ausbauen, Kliniker über die traditionellen Fachgebiete hinaus unterstützen und unsere digitalen, datenbasierten und KI-Fähigkeiten weiterentwickeln, um eine frühere Erkennung und ein effektiveres Risikomanagement zu ermöglichen."

Seit 2019 hat Dominique Legros Echosens durch eine Phase des starken Wachstums und der Transformation geführt und die Position des Unternehmens als weltweiter Standard für nicht-invasive Leberuntersuchungen gestärkt. Unter seiner Leitung expandierte FibroScan® über die Hepatologie und Gastroenterologie hinaus in die Diabetologie, Endokrinologie und Primärversorgung - ein Zeichen für die wachsende Anerkennung der Lebergesundheit als kritische Komponente eines breiteren Stoffwechselmanagements und eine wachsende Chance in großen und unterversorgten Patientengruppen.

„Echosens zu leiten, war ein Privileg", so Legros. „Wir haben uns schon immer darauf konzentriert, Fachkräfte im Gesundheitswesen in die Lage zu versetzen, bessere, klinisch fundierte Entscheidungen zu treffen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Die Gesundheit der Leber ist wichtig, und ich bin stolz auf das, was unsere Teams erreicht haben, um diese Botschaft in die globalen Behandlungspfade einzubringen. Ich bin zuversichtlich, dass Romain die richtige Führungskraft ist, um Echosens durch die nächste Wachstumsphase zu führen."

Die Anteilseigner von Echosens und Laurent Sandrin, Vorsitzender und Mitbegründer, kamen zu dem Schluss: „Echosens hat unter der Leitung von Dominique eine starke Plattform mit zunehmender klinischer Akzeptanz und globaler Reichweite aufgebaut. Wir danken ihm für seinen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens. Wir haben viele Jahre eng mit Romain zusammengearbeitet, als er innerhalb des Unternehmens immer mehr Verantwortung übernahm und dabei sehr überzeugende Leistungen erbrachte."

Informationen zu Echosens

Echosens ist ein weltweit führender Anbieter von nicht-invasiven Lösungen zur Beurteilung der Lebergesundheit. Mit seiner FibroScan® Technologie und seinem expandierenden digitalen Ökosystem setzt sich Echosens dafür ein, die Lebergesundheit als ein wichtiges Zeichen für die kardiometabolische Versorgung zu etablieren - denn Lebergesundheit ist wichtig.

Über Inner Mongolia FuRui Medical Science Co, Ltd.

Inner Mongolia FuRui Medical Science ist ein hochtechnologisches Gesundheitsunternehmen, das sich der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung und dem langfristigen Management von Leberkrankheiten widmet und sich zum Ziel gesetzt hat, „jede Familie von Leberkrebs fernzuhalten". Das 1998 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Peking ist an der Shenzhen Stock Exchange (300049) notiert und betreibt ein integriertes Managed-Care-Modell, das nicht-invasive Diagnostik, pharmazeutische Therapien, digitale Gesundheitsdienste und Versicherungslösungen miteinander verbindet.

Über Astorg

Astorg ist eine führende paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 23 Milliarden Euro. Astorg arbeitet mit Unternehmern und Managementteams zusammen, um marktführende internationale Unternehmen mit Hauptsitz in Europa oder den USA zu erwerben, und bietet ihnen die strategische Beratung, die Unternehmensführung und das Kapital, das sie benötigen, um ihre Wachstumsziele zu erreichen. Mit einer ausgeprägten Unternehmenskultur, einer langfristigen Aktionärsperspektive und einem schlanken Entscheidungsgremium verfügt Astorg über wertvolle Branchenkenntnisse in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und Software sowie Unternehmensdienstleistungen.

Astorg hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und unterhält Büros in London, Paris, New York, Frankfurt und Mailand.

Für weitere Informationen über Astorg: www.astorg.com | Folgen Sie Astorg auf LinkedIn.

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