Echosens nombra a Romain Baujard como consejero delegado del grupo

La compañía acelerará su misión de convertir la salud hepática en un indicador vital en la atención cardiometabólica; el nombramiento se produce tras la jubilación del actual consejero delegado del grupo, Dominique Legros

PARÍS, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Echosens, empresa global de diagnóstico especializada en dispositivos y servicios médicos no invasivos, anunció hoy el nombramiento de Romain Baujard como consejero delegado del Grupo, con efecto a partir del 1 de mayo de 2026. Baujard sucede a Dominique Legros, quien se jubilará tras dirigir la compañía desde el año 2019. Bajo el liderazgo de Dominique, Echosens experimentó un período de expansión global sostenida, con una creciente adopción clínica y comercial de su tecnología.

Echosens' newly appointed Group Chief Executive Officer Romain Baujard

Con el respaldo de Inner Mongolia FuRui Medical Science, una empresa de alta tecnología dedicada a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el manejo a largo plazo de las enfermedades hepáticas, junto con Astorg, una firma paneuropea líder de capital privado con amplia experiencia en el sector salud, Echosens está entrando en su siguiente fase de crecimiento, ya que la salud hepática se está convirtiendo en un componente crítico de la atención cardiometabólica, con apoyo continuo para expandir su plataforma global y ampliar su adopción clínica. Ante la creciente prevalencia mundial de enfermedades metabólicas y la rápida innovación en los tratamientos, los proveedores de atención médica están haciendo mayor hincapié en áreas donde Echosens está en una posición única para liderar, incluyendo la detección temprana, la estratificación del riesgo y el manejo longitudinal de la enfermedad.

Romain Baujard se unió a Echosens en 2015 y, más recientemente, ocupó el cargo de vicepresidente de la división farmacéutica. Ha desempeñado diversas funciones de liderazgo estratégico y operativo, incluyendo la supervisión del marketing global y las operaciones comerciales internacionales. Baujard también ha forjado alianzas globales con importantes compañías farmacéuticas, fortaleciendo la posición de Echosens en la intersección de la salud hepática y las terapias cardiometabólicas emergentes, un área de creciente interés clínico y mayor inversión.

"Me siento honrado de asumir esta responsabilidad", declaró Baujard. "Echosens se encuentra en un momento crucial, ya que la innovación se acelera en el ámbito de la atención cardiometabólica. La evaluación hepática se está convirtiendo en un elemento esencial para la evaluación y el tratamiento de los pacientes. Nuestra oportunidad reside en integrar la evaluación hepática como parte fundamental de la atención rutinaria a gran escala".

Añadió: "Seguiremos ampliando el acceso a nuestras tecnologías, apoyando a los médicos más allá de las especialidades tradicionales y mejorando nuestras capacidades digitales, de datos y de IA para impulsar una detección más temprana y una gestión de riesgos más eficaz".

Desde 2019, Dominique Legros ha liderado Echosens durante un período de fuerte crecimiento y transformación, consolidando la posición de la compañía como referente mundial en la evaluación hepática no invasiva. Bajo su dirección, FibroScan® se expandió más allá de la hepatología y la gastroenterología, abarcando la diabetología, la endocrinología y la atención primaria, lo que refleja el creciente reconocimiento de la salud hepática como un componente fundamental de la gestión metabólica integral y una oportunidad cada vez mayor dentro de poblaciones de pacientes amplias y desatendidas.

"Dirigir Echosens ha sido un privilegio", comentó Legros. "Nuestro objetivo siempre ha sido capacitar a los profesionales sanitarios para que tomen mejores decisiones clínicas y mejoren los resultados de los pacientes. La salud hepática es fundamental, y me enorgullece lo que nuestros equipos han logrado para difundir este mensaje en los sistemas de atención sanitaria a nivel mundial. Confío en que Romain es el líder idóneo para guiar a Echosens en su próxima fase de crecimiento".

Los accionistas de Echosens y Laurent Sandrin, presidente y cofundador, concluyeron: "Bajo el liderazgo de Dominique, Echosens ha consolidado una sólida plataforma, con una creciente adopción clínica y un alcance global. Le agradecemos su contribución al desarrollo de la empresa. Llevamos muchos años trabajando estrechamente con Romain, quien ha asumido responsabilidades cada vez mayores dentro de la organización, logrando resultados muy destacables".

Acerca de Echosens

Echosens es líder mundial en soluciones no invasivas para evaluar la salud del hígado. Con su tecnología FibroScan® y su ecosistema digital en constante expansión, Echosens se compromete a consolidar la salud del hígado como un indicador vital para el cuidado cardiometabólico, porque la salud del hígado es fundamental.

Acerca de Inner Mongolia FuRui Medical Science Co., Ltd.

Inner Mongolia FuRui Medical Science es una empresa de alta tecnología dedicada a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el manejo a largo plazo de las enfermedades hepáticas, con la misión de "mantener a todas las familias alejadas del cáncer de hígado". Fundada en 1998 y con sede en Beijing, la empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen (300049) y opera un modelo integrado de atención médica que combina diagnósticos no invasivos, terapias farmacéuticas, servicios de salud digital y soluciones de seguros.

Acerca de Astorg

Astorg es una firma líder de capital privado paneuropea con más de 23.000 millones de euros en activos bajo gestión. Astorg colabora con emprendedores y equipos directivos para adquirir empresas internacionales líderes en el mercado, con sede en Europa o Estados Unidos, proporcionándoles la orientación estratégica, la gobernanza y el capital necesarios para alcanzar sus objetivos de crecimiento. Con una cultura emprendedora distintiva, una perspectiva a largo plazo centrada en el accionista y una estructura de toma de decisiones ágil, Astorg cuenta con una valiosa experiencia en los sectores de la salud, la tecnología y el software, y los servicios empresariales.

Con sede en Luxemburgo, Astorg cuenta con oficinas en Londres, París, Nueva York, Fráncfort y Milán.

Para obtener más información sobre Astorg: www.astorg.com | Siga a Astorg en LinkedIn.

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