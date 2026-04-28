Echosens nomme Romain Baujard au poste de directeur général du groupe

L'entreprise accélère sa mission visant à faire de la santé du foie un signe vital dans les soins cardiométaboliques ; cette nomination fait suite au départ à la retraite de l'actuel PDG du groupe, Dominique Legros.

PARIS, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Echosens, société mondiale de diagnostic spécialisée dans les dispositifs et services médicaux non invasifs, annonce aujourd'hui la nomination de Romain Baujard au poste de Directeur Général du Groupe, à compter du 1er mai 2026. Il succède à Dominique Legros, qui prendra sa retraite après avoir dirigé l'entreprise depuis 2019. Sous la direction de Dominique, Echosens a connu une période d'expansion mondiale soutenue avec une adoption clinique et commerciale accrue de sa technologie.

Echosens' newly appointed Group Chief Executive Officer Romain Baujard

Soutenu par Inner Mongolia FuRui Medical Science, une société de santé de haute technologie dédiée à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la gestion à long terme des maladies du foie, ainsi que par Astorg, une société de capital-investissement paneuropéenne de premier plan dotée d'une grande expertise dans le domaine de la santé, Echosens entre dans sa prochaine phase de croissance, la santé du foie devenant un élément essentiel des soins cardiométaboliques, avec un soutien continu pour développer sa plateforme mondiale et étendre l'adoption clinique. Avec l'augmentation de la prévalence mondiale des maladies métaboliques et l'innovation rapide dans le traitement, les fournisseurs de soins de santé mettent davantage l'accent sur les domaines dans lesquels Echosens est particulièrement bien placé, notamment la détection précoce, la stratification des risques et la gestion longitudinale de la maladie.

Romain Baujard a rejoint Echosens en 2015 et occupait dernièrement le poste de Vice-président, Pharma. Il a occupé un certain nombre de fonctions stratégiques et opérationnelles supplémentaires, notamment la supervision du marketing mondial et des opérations commerciales internationales. M. Baujard a également établi des partenariats mondiaux avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan, renforçant ainsi la position d'Echosens à l'intersection de la santé du foie et des thérapies cardiométaboliques émergentes - un domaine qui fait l'objet d'une attention clinique croissante et d'investissements accrus.

« Je suis honoré d'assumer cette responsabilité », a déclaré M. Baujard. « Echosens se trouve à un tournant clé alors que l'innovation s'accélère dans les soins cardiométaboliques. L'évaluation du foie devient un élément essentiel de l'évaluation et de la prise en charge des patients. Nous avons la possibilité de faire de l'évaluation du foie une partie intégrante des soins de routine à grande échelle ».

Il a ajouté : « Nous continuerons à élargir l'accès à nos technologies, à soutenir les cliniciens au-delà des spécialités traditionnelles et à faire progresser nos capacités en matière de numérique, de données et d'IA pour favoriser une détection plus précoce et une gestion des risques plus efficace. »

Depuis 2019, Dominique Legros a mené Echosens à travers une période de forte croissance et de transformation, renforçant la position de l'entreprise en tant que norme mondiale dans l'évaluation non invasive du foie. Sous sa direction, FibroScan® s'est développé au-delà de l'hépatologie et de la gastro-entérologie pour s'étendre à la diabétologie, à l'endocrinologie et aux soins primaires - ce qui reflète la reconnaissance croissante de la santé du foie en tant que composante essentielle de la gestion métabolique au sens large et une opportunité croissante au sein de populations de patients importantes et mal desservies.

« Diriger Echosens a été un privilège », a déclaré M. Legros. « Notre objectif a toujours été de permettre aux professionnels de la santé de prendre de meilleures décisions, en toute connaissance de cause, et d'améliorer les résultats pour les patients. La santé du foie est importante et je suis fier de ce que nos équipes ont accompli pour faire passer ce message dans les filières de soins mondiales. Je suis convaincu que Romain est le bon leader pour guider Echosens dans sa prochaine phase de croissance ».

Les actionnaires d'Echosens et Laurent Sandrin, président et cofondateur, ont conclu : « Echosens a construit une plateforme solide sous la direction de Dominique, avec une adoption clinique croissante et une portée mondiale. Nous le remercions pour sa contribution au développement de l'entreprise. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Romain pendant de nombreuses années, alors qu'il assumait des responsabilités croissantes au sein de l'organisation, avec des résultats très convaincants ».

À propos d'Echosens

Echosens est un leader mondial des solutions non invasives pour évaluer la santé du foie. Avec sa technologie FibroScan® et son écosystème numérique en expansion, Echosens s'engage à faire de la santé du foie un signe vital pour les soins cardiométaboliques - parce que la santé du foie est importante.

À propos de Inner Mongolia FuRui Medical Science Co.

Inner Mongolia FuRui Medical Science est une entreprise de soins de santé de haute technologie qui se consacre à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la gestion à long terme des maladies du foie, avec pour mission d' « éloigner chaque famille du cancer du foie ». Fondée en 1998 et basée à Pékin, l'entreprise est cotée à la bourse de Shenzhen (300049) et exploite un modèle de gestion intégrée des soins combinant des diagnostics non invasifs, des thérapies pharmaceutiques, des services de santé numériques et des solutions d'assurance.

À propos d'Astorg

Astorg est une société de capital-investissement paneuropéenne de premier plan qui gère plus de 23 milliards d'euros d'actifs. Astorg travaille avec des entrepreneurs et des équipes de direction pour acquérir des entreprises internationales leaders sur leur marché, basées en Europe ou aux États-Unis, en leur fournissant l'orientation stratégique, la gouvernance et les capitaux dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de croissance. Bénéficiant d'une culture entrepreneuriale distincte, d'une perspective actionnariale à long terme et d'un organe de décision allégé, Astorg possède une expertise sectorielle précieuse dans les domaines de la santé, des technologies et des logiciels, ainsi que des entreprises de services aux entreprises.

Astorg, dont le siège est à Luxembourg, a des bureaux à Londres, Paris, New York, Francfort et Milan.

Pour plus d'informations sur Astorg : www.astorg.com | Suivez Astorg sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962633/Echosens_Romain_Baujard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2370966/5930469/Logo_Logo.jpg