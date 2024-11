Echosens lance sa plateforme de gestion de la santé du foie LHM à l'échelle mondiale, rationalisant ainsi les soins hépatiques

La plateforme basée sur le cloud améliore les capacités de FibroScan®, fournissant des outils avancés pour la gestion des maladies du foie basée sur les données.

PARIS, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Les maladies du foie touchent environ 1,5 milliard de personnes dans le monde, et de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués avant qu'il ne soit trop tard. Les affections hépatiques telles que la stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD) et la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) étant de plus en plus fréquentes, la nécessité d'une détection précoce et d'une prise en charge proactive n'a jamais été aussi urgente. Pour répondre à cette crise sanitaire mondiale, Echosens a lancé sa plateforme de gestion de la santé du foie LHM (Liver Health Management), une solution basée sur le cloud conçue pour rationaliser la prise en charge des maladies du foie pour les prestataires de soins de santé dans divers environnements cliniques.

La plateforme LHM s'intègre parfaitement à la technologie FibroScan® d'Echosens, offrant des transferts de résultats automatisés, des examens renforcés par des marqueurs biologiques et des outils d'interprétation qui permettent de prendre des décisions plus éclairées et basées sur des données.

« La plateforme LHM est conçue pour répondre aux besoins croissants des prestataires de soins de santé qui constatent une augmentation du nombre de patients atteints de maladies hépatiques », a déclaré Dominique Legros, PDG du groupe Echosens. « En connectant FibroScan® à la plateforme LHM, les prestataires peuvent accéder à des informations en temps réel et prodiguer des soins plus précis et basés sur les données. La plateforme permet de gérer les maladies du foie à un niveau supérieur, en améliorant l'efficacité et en donnant aux cliniciens les moyens de rationaliser les flux de travail, d'améliorer les résultats pour les patients et de conserver une longueur d'avance sur la demande croissante de soins hépatiques. »

Les principales caractéristiques de la plateforme LHM, notamment la synchronisation de la liste de travail entre les appareils FibroScan® et la plateforme, l'interprétation des résultats à distance et le stockage sécurisé des données, permettent aux prestataires d'intégrer facilement les soins hépatiques dans leur flux de travail clinique. Cela permet de gérer efficacement les données des patients tout en fournissant des évaluations hépatiques complètes.

« La plateforme LHM transforme notre capacité à surveiller et à gérer les maladies du foie », a déclaré le Dr Angelo Paredes, gastro-entérologue. « Grâce au transfert automatisé des résultats de FibroScan® et aux outils d'interprétation intuitifs, nous pouvons rapidement repérer les patients à risque et prendre des décisions éclairées, ce qui nous permet de formuler des recommandations et d'intervenir à temps pour améliorer l'issue pour les patients. »

Les maladies du foie évoluent souvent de manière silencieuse, les symptômes n'apparaissant qu'à un stade avancé. Avec une personne sur quatre touchée par la MASLD et de nombreuses personnes non diagnostiquées, la plateforme LHM apporte une solution essentielle en rendant le dépistage hépatique systématique, accessible et exploitable.

« Avec l'augmentation de la prévalence de la MASLD et de la MASH, la plateforme LHM apporte un soutien essentiel aux cliniciens qui cherchent à détecter la maladie à un stade précoce, alors qu'elle est encore réversible », a ajouté M. Legros. « Notre objectif est de donner aux cliniciens les moyens d'intervenir plus tôt, en donnant aux patients les meilleures chances d'améliorer leur santé hépatique, en particulier alors que des traitements plus ciblés deviennent disponibles, tels que Rezdiffra™, lancé par Madrigal Pharmaceuticals plus tôt cette année. »

Pour en savoir plus ou pour intégrer la plateforme LHM dans votre pratique, rendez-vous sur https://www.echosens.com/en-us/lhm/.

À propos d'Echosens

Pionnier de la santé du foie, Echosens a révolutionné le diagnostic hépatique avec le FibroScan®, une solution non invasive pour une évaluation complète du foie. Validé par plus de 4 200 publications évaluées par des pairs et figurant dans plus de 180 directives internationales, le FibroScan® est disponible dans plus de 127 pays, permettant des millions d'examens du foie dans le monde entier. https://www.echosens.com/.

