EcoFlow lancia soluzioni di alimentazione modulari per i camper e la vita off-grid

"I kit di alimentazione EcoFlow sono progettati per rendere più semplice che mai la creazione di soluzioni di potenza personalizzate", ha dichiarato Thomas Chan, Direttore R&S di EcoFlow. "EcoFlow vuole offrire soluzioni energetiche che possano essere personalizzate in base alle specifiche esigenze degli utenti, per un camper o una casa off-grid o per l'adeguamento di un'officina."

Modulari ed espandibili

I kit di alimentazione EcoFlow sono dotati di due moduli di base: EcoFlow Power Hub, che funge da nodo centrale per tutti gli ingressi e le uscite, e le Batterie LFP EcoFlow da 2K/5KWh. In base al fabbisogno energetico effettivo, EcoFlow Power Hub può collegarsi a un massimo di tre Batterie LFP, offrendo complessivamente una capacità di base di 2 kWh espandibili a 15 kWh, che permettono agli utenti di alimentare un camper per 18 ore e una casa off-grid per 11-14 ore[i] senza utilizzare alcuna sorgente d'ingresso.

Inoltre, i kit di alimentazione EcoFlow possono essere combinati con tre tipi di pannelli solari, tra cui il pannello solare rigido/flessibile da 100 W e il pannello solare rigido da 400 W. Combinando i kit di alimentazione EcoFlow con i pannelli solari, i clienti possono ottenere un input solare massimo di 4800W capace di effettuare una ricarica completa di 15KWh in circa 3 ore, e garantire uno stile di vita sostenibile off-grid.

Per un maggiore controllo, i kit di alimentazione EcoFlow possono essere potenziati con lo Smart Distribution Panel CA/CC che si collega a un massimo di sei circuiti CA per casa/camper e 12 circuiti CC, 6 dei quali controllabili tramite Console o App EcoFlow Power Kit.

Semplice da configurare

Con decine di moduli, la maggior parte delle soluzioni di alimentazione modulari richiede a un utente esperto 10-15 ore per l'installazione. In confronto, i kit di alimentazione EcoFlow contengono fino a 4 moduli (esclusi i pannelli solari) e fili, rendendo il processo di installazione tre volte più veloce rispetto alla media del settore[ii]riducendo il rischio di cablaggi errati.

Ricarica rapida e multipla

I kit di alimentazione EcoFlow possono essere caricati tramite sei diverse fonti di alimentazione, tra cui pannelli solari, Generatore smart EcoFlow, alternatori, alimentazione a terra, rete elettrica e generatori tradizionali. Con vari metodi di ricarica e la capacità di ricaricare completamente 15KWh con un ingresso di 6000W in 2,5 ore, i kit di alimentazione EcoFlow consentono agli utenti di dimenticare l'ansia da batteria durante i viaggi in camper oppure nei soggiorni off-grid.

Sistema avanzato da 48V

I kit di alimentazione EcoFlow utilizzano un sistema esclusivo da 48V rispetto ai sistemi tradizionali da 12V. Ciò consente ai kit di alimentazione EcoFlow di migliorare l'esperienza dell'utente su diversi livelli, tra cui sicurezza, efficienza energetica, versatilità e facilità d'uso.

Sicurezza ed efficienza energetica

Con la stessa potenza di uscita, il sistema da 48V prevede che nei cavi scorra solo un quarto della corrente elettrica rispetto ai sistemi tradizionali da 12 V, con un sedicesimo della perdita di potenza e cavi più sottili e comodi.

Versatilità

Il sistema da 48V consente a EcoFlow Power Hub di ottenere un'uscita massima di 3.600W per alimentare elettrodomestici per impieghi gravosi, tra cui condizionatori d'aria, boiler e asciugacapelli.

Facilità d'uso

EcoFlow Power Hub può facilmente sostituire i sistemi da 12V poiché dotato di un modulo CC-CC step-down per coloro che hanno già installato un sistema di alimentazione sul camper.

Integrato e compatto

EcoFlow Power Hub è il primo sistema di alimentazione centrale 'cinque in uno' del settore che integra due regolatori di carica solare MPPT (Maximum Power Point Tracking), un caricabatterie CC-CC con MPPT, un invertitore-caricabatterie e un convertitore CC-CC step-down. Con un minor numero di componenti, EcoFlow Power Hub permette agli utenti di espandere o ridurre agevolmente i propri kit di alimentazione EcoFlow. Inoltre, le batterie EcoFlow LFP sono progettate per essere impilabili. Per risparmiare spazio, gli utenti possono impilare fino a tre batterie LFP.

Scegli il tuo Kit

I kit di alimentazione EcoFlow sono disponibili in tre diversi pacchetti per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti. Per quanto riguarda il Kit Get Set, gli utenti possono soddisfare le esigenze di alimentazione di base con EcoFlow Power Hub e le Batterie LFP. Salendo di un gradino, il Kit Premium prevede anche il pannello di distribuzione intelligente CA/CC per fornire agli utenti il controllo a livello di circuito sui propri consumi energetici. Infine, per chi desidera l'esperienza utente migliore e ha maggiori consumi energetici, il Kit Ultimate fornisce tutti i moduli degli altri kit con l'aggiunta della Console per kit di alimentazione e del Generatore smart EcoFlow.

Ciascuno dei tre kit è dotato di cinque bundle di capacità diverse da 2 kWh a 15 kWh, per un totale di 15 bundle. I clienti possono scegliere il pacchetto che meglio si adatta alle loro esigenze di potenza con l'aiuto del Calcolatore di potenza di EcoFlow, che dal 5 luglio sarà attivo sul sito web di EcoFlow.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow garantisce la tranquillità dei clienti in oltre 100 mercati, attraverso le sue linee di prodotti DELTA e RIVER, composte da stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando batterie rinnovabili più silenziose, leggere e durevoli. Grazie a una rete di oltre 400 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 40 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow:

[i]I tempi di utilizzo dell'elettricità per camper e case off-grid si basano su stime secondo cui, in media, un camper utilizza 20KWh di elettricità al giorno e una casa ne utilizza 25-33 KWh al giorno. [ii] I tempi di installazione dei kit di alimentazione EcoFlow e dei prodotti concorrenti si basano su test interni di EcoFlow. Le esperienze effettive degli utenti possono variare.

