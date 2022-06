EcoFlow wprowadza modułowe rozwiązania energetyczne dla samochodów kempingowych i gospodarstw domowych bez dostępu do sieci

Modularność i możliwość rozbudowy

Zestawy zasilające EcoFlow Power Kit wyposażone są w dwa podstawowe moduły - EcoFlow Power Hub, który działa jako centralny węzeł dla wszystkich wejść i wyjść, oraz akumulatory LFP 2K/5KWh EcoFlow. W zależności od rzeczywistego zapotrzebowania na energię EcoFlow Power Hub można podłączyć do maksymalnie trzech akumulatorów LFP, które razem oferują pojemność podstawową 2KWh z możliwością rozbudowy do 15KWh, co pozwala użytkownikom na zasilanie kampera przez 18 godzin, a autonomicznego domu przez 11 do 14 godzin [i], bez korzystania z jakiegokolwiek zewnętrznego źródła zasilania.

Ponadto zestawy zasilające EcoFlow można łączyć z trzema rodzajami paneli słonecznych, w tym ze sztywnym/elastycznym panelem słonecznym o mocy 100 W i sztywnym panelem słonecznym o mocy 400 W. Poprzez sparowanie zestawów zasilających EcoFlow z panelami słonecznymi klienci uzyskują maksymalny pobór mocy 4800 W, który pozwala na pełne naładowanie akumulatora o pojemności 15 kWh w ciągu około trzech godzin, dzięki czemu mogą cieszyć się życiem zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju bez konieczności zasilania sieciowego.

W celu zapewnienia większej kontroli zestawy zasilające EcoFlow można wzbogacić o inteligentny panel dystrybucyjny AC/DC, który łączy do sześciu domowych/kamperowych obwodów prądu zmiennego i 12 obwodów prądu stałego, z których 6 można sterować za pomocą konsoli lub aplikacji EcoFlow Power Kit.

Prosta konfiguracja

Ze względu na obecność kilkudziesięciu modułów instalacja większości z nich wymaga od doświadczonego użytkownika od 10 do 15 godzin. Dla porównania, zestawy EcoFlow Power Kit składają się z maksymalnie 4 modułów (nie licząc paneli słonecznych) i przewodów, dzięki czemu proces instalacji jest trzykrotnie szybszy niż średnia w branży [ii], przy jednoczesnej redukcji ryzyka nieprawidłowego podłączenia przewodów.

Szybkie i różnorodne ładowanie

EcoFlow Power Kit mogą być ładowane za pomocą sześciu różnych źródeł energii, w tym paneli słonecznych, inteligentnego generatora EcoFlow, alternatorów, zasilania z lądu, sieci energetycznej i tradycyjnych generatorów. Stosując rozmaite metody ładowania i możliwość pełnego naładowania akumulatorów o pojemności 15 kWh przy poborze mocy 6000 W w ciągu 2,5 godziny, zestawy zasilające EcoFlow eliminują obawy przed rozładowaniem akumulatora podczas podróży kamperem lub w przypadku braku dostępu do sieci.

Nowoczesny system 48V

W porównaniu z tradycyjnymi systemami 12 V, zestawy zasilające EcoFlow Power Kit wykorzystują unikalny system 48 V. Dzięki temu podnoszą one komfort użytkowania na wielu poziomach, w tym bezpieczeństwa, efektywności energetycznej, wszechstronności i łatwości obsługi.

Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna

Przy tej samej mocy wyjściowej, w systemie 48V przez przewody płynie tylko jedna czwarta prądu elektrycznego w porównaniu z tradycyjnymi systemami 12V, co daje stratę mocy o jedną szesnastą oraz cieńsze i praktyczniejsze przewody.

Wszechstronność

System 48V umożliwia koncentratorowi EcoFlow Power Hub osiągnięcie maksymalnej mocy 3600 W pozwalającej na zasilanie intensywnie pracujących odbiorników, takich jak klimatyzatory, podgrzewacze wody i suszarki do włosów.

Prostota użytkowania

EcoFlow Power Hub może z łatwością zastąpić systemy 12V, ponieważ jest wyposażony w moduł obniżający DC-DC przeznaczony dla użytkowników, którzy mają już zainstalowane systemy zasilania w swoich kamperach.

Integralność i kompaktowość

EcoFlow Power Hub to pierwszy na rynku system centralnego zasilania pięć w jednym, który łączy dwa kontrolery solarne z funkcją śledzenia punktu maksymalnej mocy (MPPT), jedno urządzenie DC-DC do ładowania akumulatorów z MPPT, jeden falownik-ładowarkę oraz jedną obniżającą napięcie przetwornicę DC-DC. Dzięki zmniejszeniu liczby komponentów EcoFlow Power Hub znacznie ułatwia użytkownikom rozbudowę lub zmniejszenie skali ich własnych zestawów zasilających EcoFlow. Co więcej, akumulatory EcoFlow LFP zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można je było układać jeden na drugim. Pozwala to na oszczędność miejsca, gdyż użytkownicy mogą układać w stos do trzech akumulatorów LFP.

Możliwość wyboru własnego zestawu

Zestawy zasilające EcoFlow Power Kit oferowane są w trzech różnych pakietach, co pozwala najlepiej dopasować je do potrzeb użytkowników. Począwszy od zestawu Get Set, klienci mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby w zakresie zasilania za pomocą koncentratora zasilania EcoFlow Power Hub i akumulatorów LFP. Posuwając się o krok dalej, zestaw Premium dodaje do kompletu inteligentny panel dystrybucyjny AC/DC, który zapewnia użytkownikom kontrolę nad zużyciem energii na poziomie obwodów. Wreszcie, dla uzyskania najwyższej satysfakcji i zaspokojenia najwyższych potrzeb energetycznych, zestaw Ultimate Kit obejmuje każdy z wyżej wymienionych modułów wraz z konsolą Power Kit i inteligentnym generatorem EcoFlow.

Do każdego z trzech zestawów dołączonych jest pięć wiązek o różnej mocy, od 2 KWh do 15 KWh, co daje w sumie 15 wiązek. Klienci mogą również zdecydować się na pakiet, który najlepiej odpowiada ich potrzebom energetycznym, korzystając z kalkulatora mocy EcoFlow, który dostępny będzie 5 lipca na firmowych stronach internetowych.

EcoFlow

EcoFlow jest firmą dostarczającą rozwiązania obejmujące przenośne systemy zasilania i odnawialne źródła energii. Od założenia w 2017 r., EcoFlow zapewnia bezproblemowe korzystanie z energii elektrycznej klientom na ponad 100 rynkach dzięki seriom przenośnych stacji zasilania DELTA i RIVER i przyjaznym dla środowiska akcesoriom. Misją EcoFlow jest zrewolucjonizowanie sposobów dostarczania energii na świecie poprzez wprowadzanie innowacji obejmujących lżejsze, trwalsze, ekologiczne i ciche urządzenia do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Produkty EcoFlow są już dostępne w 40 krajach i regionach w Europie za pośrednictwem sieci ponad 400 lokalnych punktów sprzedaży.

[i ] Zużycie prądu w kamperze i domu poza siecią opiera się na szacunkach, że kamper zużywa średnio 20 kWh energii elektrycznej dziennie, natomiast dom niepodłączony do sieci - od 25 do 33 kWh dziennie. [ii] Podany czas instalacji zestawów EcoFlow Power Kit i produktów konkurencyjnych jest oparty na wewnętrznych testach EcoFlow. Rzeczywiste doświadczenia użytkowników mogą być inne.

