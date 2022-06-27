EcoFlow выпускает модульные системы электропитания для автодомов и автономного жилья

«Благодаря комплектам питания EcoFlow Power Kits процесс создания индивидуальных систем электропитания становится как никогда простым, — заявил руководитель научно-исследовательского отдела компании EcoFlow Томас Чан (Thomas Chan). — Компания EcoFlow стремится предлагать энергетические решения, которые могут быть персонализированы с учетом конкретных потребностей пользователей, будь то использование в автодоме, автономном жилье или при переоснащении мастерской».

Модульные и расширяемые

Комплекты питания EcoFlow Power Kits комплектуются двумя базовыми модулями: станцией EcoFlow Power Hub, которая выступает в качестве центрального звена для всех входов и выходов, и аккумуляторами EcoFlow LFP емкостью 2к / 5 кВт·ч. В зависимости от фактических потребностей в электроэнергии станция EcoFlow Power Hub может подключаться к трем аккумуляторам LFP, которые в совокупности обеспечивают базовую мощность 2 кВт·ч и могут быть расширены до 15 кВт·ч, обеспечивая энергоснабжение автодома в течение 18 часов, а автономного дома в течение 11-14 часов[i] без использования источника входного питания.

Кроме того, системы EcoFlow Power Kits могут поставляться в комплекте с тремя типами солнечных панелей, а именно жесткими/гибкими солнечными панелями мощностью 100 Вт и жесткой солнечной панелью мощностью 400 Вт. Соединив комплекты питания EcoFlow Power Kits с солнечными панелями, пользователи могут достичь максимальной мощности в 4800 Вт, при которой они смогут полностью заряжать аккумуляторы емкостью 15 кВт·ч примерно за три часа и наслаждаться экологичным автономным образом жизни.

Для более эффективного управления комплекты питания EcoFlow Power Kits могут быть дополнены смарт-панелью распределения переменного/постоянного тока, которая может подключаться к шести цепям переменного тока для дома/автодома и 12 цепям постоянного тока, 6 из которых управляются консолью или приложением EcoFlow Power Kits.

Простая установка

На установку большинства модульных систем электропитания, состоящих из десятков модулей, у опытного пользователя уходит от 10 до 15 часов. Для сравнения, комплекты питания EcoFlow Power Kits содержат до 4 модулей (не включая солнечные панели) и провода, что в три раза ускоряет процесс установки по сравнению со средним показателем по отрасли[ii], снижая при этом риск неправильной проводки.

Быстрая и множественная зарядка

Комплекты EcoFlow Power Kits можно заряжать с помощью шести различных источников питания, включая солнечные панели, интеллектуальный генератор EcoFlow Smart Generator, генераторы переменного тока, береговые источники питания, электросеть и традиционные генераторы. Благодаря различным способам зарядки и возможности полной подзарядки аккумуляторов емкостью 15 кВт·ч на пиковой мощности 6000 Вт за два с половиной часа, комплекты питания EcoFlow Power Kits избавят пользователей от беспокойства из-за низкого уровня заряда аккумуляторов во время поездок в автодоме или при проживании в автономном режиме.

Усовершенствованная 48-вольтная система

В комплектах питания EcoFlow Power Kits используется уникальная 48-вольтная система вместо традиционной 12-вольтной, что повышает качество пользовательского опыта по различным параметрам, включая безопасность, энергоэффективность, универсальность и простоту использования.

Безопасность и энергоэффективность

При одинаковой выходной мощности в 48-вольтной системе через кабели проходит только четверть электрического тока по сравнению с традиционными 12-вольтными системами (при утрате одной шестнадцатой мощности), позволяя использовать более тонкие и удобные кабеля.

Универсальность

48-вольтная система позволяет станции EcoFlow Power Hub обеспечивать максимальную выходную мощность 3600 Вт для питания сверхмощных приборов, включая кондиционеры, водонагреватели и фены.

Простота использования

Станция EcoFlow Power Hub с легкостью заменяет 12-вольтные системы, поскольку она поставляется с понижающим DC-DC модулем для тех, кто уже установил систему питания в своем автодоме.

Встроенный и компактный

Станция EcoFlow Power Hub — первая в отрасли система питания «пять в одном», включающая в себя два контроллера точки максимальной мощности (MPPT) солнечных панелей, одно зарядное устройство DC-DC для зарядки аккумуляторов с MPPT, один преобразователь с функцией зарядки и один понижающий преобразователь DC-DC. Благодаря меньшему числу компонентов EcoFlow Power Hub пользователям проще расширять или разукрупнять комплекты питания EcoFlow Power Kits. Кроме того, аккумуляторы EcoFlow LFP можно штабелировать друг на друга. Для экономии пространства пользователи могут сложить вместе до трех аккумуляторов LFP.

Выберите свой комплект

Комплекты питания EcoFlow Power Kits выпускаются в трех различных комплектациях, наилучшим образом удовлетворяющих потребности пользователей. Выбрав стартовую комплектацию Get Set, пользователи смогут удовлетворить свои базовые потребности в электропитании с помощью станции EcoFlow Power Hub и аккумуляторов LFP. В комплект Premium входит смарт-панель распределения переменного/постоянного тока, обеспечивающая пользователям возможность управления энергопотреблением на уровне цепей. И наконец, для обеспечения оптимального комфорта пользователей и удовлетворения максимальных потребностей в электроэнергии, комплект Ultimate дополнит каждый вышеупомянутый модуль консолью и интеллектуальным генератором EcoFlow Smart Generator.

Каждый из трех комплектов доступен в пяти версиях, отличающихся мощностью (от 2 кВт·ч до 15 кВт·ч), что в общей сложности составляет 15 решений. Кроме того, клиенты могут выбрать набор, который наилучшим образом соответствует их потребностям в электроэнергии, с помощью калькулятора мощности EcoFlow Power Calculator, который начнет работать на веб-сайте компании 5 июля.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения бесшумных, более легких и долговечных, экологически чистых аккумуляторов. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 400 местных ретейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайты компании EcoFlow:

Великобритания: uk.ecoflow.com

Германия: de.ecoflow.com

Франция: fr.ecoflow.com

Другие европейские страны: eu.ecoflow.com

Контакты для прессы

Donna Ding (Донна Дин)

PR-менеджер EcoFlow в Европе

[email protected]

+86 18138401354

[i ] Время использования электроэнергии в автодомах и автономных домах основывается на оценках, согласно которым в автодоме в среднем используется 20 кВт·ч электроэнергии в день, в автономном доме — 25-33 кВт·ч в день. [ii] Сроки установки комплектов питания EcoFlow Power Kits и конкурирующей продукции основаны на результатах внутреннего тестирования EcoFlow. Фактический опыт пользователей может отличаться.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1846936/1.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.