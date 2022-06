EcoFlow lance des solutions d'alimentation modulaires pour les camping-cars et la vie hors réseau

Des kits modulaires et évolutifs

Les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits se composent de deux modules de base : le Power Hub EcoFlow, qui sert de pôle central pour toutes les entrées et sorties, et les batteries LFP 2 K/5 KWh EcoFlow. En fonction des besoins réels en énergie, le EcoFlow Power Hub peut se connecter à un maximum de trois batteries LFP, qui offrent ensemble une capacité de base de 2 KWh évolutive jusqu'à 15 KWh, permettant aux utilisateurs d'alimenter un camping-car pendant 18 heures et une maison hors réseau pendant 11 à 14 heures[i] sans utiliser aucune source d'entrée.

En outre, les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits peuvent être associés à trois types de panneaux solaires, dont le panneau solaire rigide/flexible de 100 W et le panneau solaire rigide de 400 W. En associant les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits aux panneaux solaires, les clients peuvent atteindre une puissance solaire maximale de 4 800 W, ce qui permet de charger complètement une capacité de 15 KWh en 3 heures environ, et de bénéficier d'un mode de vie durable hors réseau.

Pour plus de contrôle, les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits peuvent être complétés par le panneau de distribution intelligent AC/DC Smart Distribution Panel qui permet de connecter jusqu'à six circuits AC pour la maison/le camping-car, et 12 circuits DC, dont 6 sont contrôlables par la EcoFlow Power Kit Console ou l'application.

Une configuration simple

Comptant des dizaines de modules, la plupart des solutions d'alimentation modulaires nécessitent 10 à 15 heures d'installation pour un utilisateur expérimenté. En comparaison, les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits comportent un maximum de 4 modules (sans compter les panneaux solaires) et des câbles, ce qui rend le processus d'installation trois fois plus rapide que la moyenne du secteur[ii] tout en réduisant le risque d'erreur de câblage .

Une recharge rapide et multiple

Les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits peuvent être rechargés via six sources d'alimentation différentes, notamment les panneaux solaires, le générateur intelligent EcoFlow Smart Generator, les alternateurs, l'alimentation à quai, le réseau électrique et les générateurs traditionnels. Avec diverses méthodes de charge et la possibilité de recharger entièrement une capacité de 15 kWh avec une entrée de 6 000 W en 2,5 heures, les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits libèrent les utilisateurs de l'angoisse de la batterie faible pendant leurs voyages en camping-car ou lorsqu'ils vivent hors réseau.

Un système 48 V avancé

Les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits utilisent un système unique de 48 V par opposition aux systèmes traditionnels de 12 V. Cela permet aux kits d'alimentation EcoFlow Power Kits d'améliorer l'expérience de l'utilisateur à plusieurs niveaux, notamment la sécurité, l'efficacité énergétique, la polyvalence et la facilité d'utilisation.

Sécurité et efficacité énergétique

À puissance de sortie égale, le système 48 V ne fait circuler qu'un quart du courant électrique dans ses câbles en comparaison avec les systèmes 12 V traditionnels, ce qui entraîne une perte de puissance d'un seizième, et des câbles plus fins et plus pratiques.

Polyvalence

Le système 48 V permet à l'EcoFlow Power Hub d'atteindre une puissance maximale de 3 600 W pour alimenter les appareils à usage intensif, notamment les climatiseurs, les chauffe-eau et les sèche-cheveux.

Facilité d'utilisation

L'EcoFlow Power Hub peut facilement remplacer les systèmes 12 V car il est livré avec un module DC-DC réducteur pour ceux qui ont déjà installé un système d'alimentation dans leur camping-car.

Un système d'alimentation intégré et compact

L'EcoFlow Power Hub est le premier système d'alimentation central cinq-en-un du marché qui intègre deux régulateurs de charge solaire MPPT (Maximum Power Point Tracking), un chargeur de batterie DC-DC avec MPPT, un onduleur-chargeur et un convertisseur abaisseur DC-DC. Disposant de moins de composants, l'EcoFlow Power Hub permet aux utilisateurs de développer ou de réduire facilement leurs propres kits d'alimentation EcoFlow Power Kits. De plus, les batteries EcoFlow LFP sont conçues pour être empilables. Pour gagner de la place, les utilisateurs peuvent empiler jusqu'à trois batteries LFP.

Choisissez votre propre kit

Les kits d'alimentation EcoFlow Power Kits se déclinent en trois formules différentes pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Avec le kit « Get Set », les utilisateurs peuvent couvrir leurs besoins énergétiques de base à l'aide de l'EcoFlow Power Hub et des batteries LFP. Pour aller plus loin, le kit « Premium » ajoute le panneau de distribution intelligent AC/DC Smart Distribution Panel pour permettre aux utilisateurs de contrôler leur consommation d'énergie au niveau des circuits. Enfin, pour une expérience utilisateur optimale et des besoins en énergie plus importants, le kit « Ultimate » fournit tous les modules susmentionnés accompagnés de la console Power Kit et du générateur intelligent EcoFlow Smart Generator.

Chacun des trois kits est livré avec cinq faisceaux de différentes capacités allant de 2 à 15 kWh, soit 15 faisceaux au total. Les clients peuvent également choisir le faisceau qui correspond le mieux à leurs besoins en énergie à l'aide de la calculatrice de puissance EcoFlow, qui sera disponible en ligne sur les sites Web d'EcoFlow le 5 juillet.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 100 marchés grâce à ses centrales électriques portables DELTA et RIVER et ses accessoires respectueux de l'environnement. EcoFlow a pour mission de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en créant des batteries renouvelables silencieuses, plus légères et plus durables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 40 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 400 détaillants locaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites Web d'EcoFlow :

Royaume-Uni : uk.ecoflow.com

Allemagne : de.ecoflow.com

France : fr.ecoflow.com

Autres pays européens : eu.ecoflow.com

[i] Les durées d'utilisation de l'électricité pour les camping-cars et les maisons hors réseau sont basées sur des estimations selon lesquelles, en moyenne, un camping-car utilise 20 kWh d'électricité par jour, et une maison hors réseau 25 à 33 kWh par jour. [ii] Les durées d'installation des kits d'alimentation EcoFlow Power Kits et des produits concurrents sont basés sur les essais internes d'EcoFlow. Les expériences réelles des utilisateurs peuvent varier.

