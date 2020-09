Ecossistema do HMS inova para capacitar os desenvolvedores a criar um Futuro Digital

"O ecossistema HMS é agora o terceiro maior do mundo, e o núcleo HMS atingiu uma impressionante melhoria. Juntamente com as muitas equipes da Huawei, tornamos o impossível, possível no período de um ano", declara Zhang.

HMS – O terceiro maior ecossistema do mundo

Até agosto de 2020, 96.000 aplicativos globais foram integrados com o HMS Core. A HMS Apps continua a fazer lançamentos globalmente, com aplicativos de conteúdo, tais como HUAWEI Music, HUAWEI Video, Temas HUAWEI, HUAWEI Reader e HUAWEI GameCenter, e assume um papel central em vários países e regiões.

A AppGallery conta agora com 73.000 aplicativos internacionais, até o ano passado eram 6.000, atingindo 700 milhões de usuários internacionalmente. Aplicativos e serviços locais continuam a ser integrados todos os dias – alinhados com a estratégia 'Global + Local' da AppGallery – entregando aos consumidores uma experiência em todos os cenários. De janeiro a agosto de 2020, os aplicativos da AppGallery, terceira maior loja de aplicativos, foram distribuídos 261 bilhões de vezes.

"As vendas globais de celulares HMS crescem rapidamente desde maio deste ano, com forte apoio de desenvolvedores, parceiros e, especialmente, de consumidores do mundo todo. Isso posto, estamos convidando mais desenvolvedores e parceiros para juntar-se a nós ativamente, para concretizarmos os seus projetos inovadores com as nossas funcionalidades completamente abertas, beneficiando mais usuários", disse Zhang.

HMS introduz cinco mecanismos de serviço básico

A Huawei introduziu cinco mecanismos de serviço básico para os desenvolvedores globais, inclusive pesquisa, mapa, pagamento, navegador e anúncios.

O mecanismo de pesquisa HMS está disponível em mais de 170 países e regiões em todas as partes do mundo. Oferecendo uma experiência de pesquisa diversificada e inovadora em mais de 20 setores, incluindo aplicativos, esportes, finanças e muito mais, o mecanismo oferece suporte para mais de 50 idiomas.

O mecanismo de mapas HMS coletou mais de 180 milhões de dados de POI e lançou 11 recursos, tais como planejamento de rotas, layout de cena 3D com função arrastar e soltar, recursos de computação espacial de cena completa e navegação precisa em RA para caminhadas. Atualmente, mais de 2.000 aplicativos globais foram integrados ao mecanismo de mapas do HMS.

O mecanismo de pagamento do HMS oferece aos desenvolvedores recursos de pagamento móvel globais e localizados para ajudar os desenvolvedores a alcançar o sucesso nos negócios. Desde a HDC 2019, o número de aplicativos internacionais integrados com serviços IAP aumentou 619%.

O navegador Huawei fornece serviços de navegação na web inteligentes, precisos e de alta qualidade, além de suporte para a distribuição de Quick App.

O HUAWEI Ads oferece serviços eficientes de monetização de tráfego para desenvolvedores, possibilitando-lhes alcançar maior sucesso comercial. Para desenvolvedores em expansão em mercados globais, o produto oferece serviços eficientes de monetização de tráfego. Com mais de 3.100 aplicativos internacionais conectados a HUAWEI Ads, os desenvolvedores globais estão acelerando seu êxito comercial.

HMS Core 5.0: Permitir concretizar cada inovação

O HMS Core 5.0 foi oficialmente lançado na HDC 2020, cobrindo recursos abertos em sete áreas principais, incluindo Serviços de Aplicativo, Gráficos, Mídia, IA, Dispositivo Inteligente, Segurança e Sistemas.

Para Gráficos, o Kit de Gráficos Computadorizados oferece recursos abertos centrados em torno da tecnologia GPU para dar suporte aos desenvolvedores de jogos com uma estrutura de renderização de alta performance e uma série de plug-ins de renderização para melhorar a eficiência da renderização da tela de jogo. O aplicativo de jogos apresentou um aumento de cerca de 11% na taxa média de quadros e reduziu a mesma taxa na média do consumo de energia com a integração do Kit de Gráficos Computadorizados do HMS Core.

Na área de IA, o Kit ML disponibiliza textos, discursos, linguagens, imagens em abundância assim como serviço de detecção facial e corporal para facilitar a construção de aplicativos de IA obtendo mais eficiência para os desenvolvedores. Atualmente, esse recurso tem suporte em seis idiomas: chinês, inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. Aplicativos integrados ao Kit ML podem cobrir facilmente todas as plataformas e todos os dispositivos.

Os desenvolvedores encontram na plataforma audiovisual de RV da Huawei, uma plataforma técnica abrangente para viabilizar uma experiência audiovisual inovadora e revolucionária para os consumidores.

O Kit de Imagem proporciona a capacidade de temas da HUAWEI, com efeitos de animação e modelos prontos para a utilização, permitindo aos desenvolvedores produzir rapidamente conteúdo criativo. Milhares de linhas de código foram necessárias anteriormente para alcançar o efeito, após a integração, somente são necessárias duas ou três linhas de código, e com elas, fica mais fácil configurar parâmetros simples que resultam em efeitos criativos mais brilhantes.

A Huawei fornece aos desenvolvedores globais um serviço operacional centralizado extremamente eficiente, por meio do AppGallery Connect, que inclui 68 serviços – um aumento de 27 serviços desde a HDC 2019. O número de aplicativos usando AGC aumentou 90%.

A Huawei Mobile Services implementou 6 centros regionais, 7 DIGIX LABs, com especialistas locais em tecnologia e pessoal operacional, para oferecer serviços para desenvolvedores e parceiros locais. A Huawei capacita desenvolvedores em todas as regiões a inovar e oferece suporte total para ajudá-los a trazer suas inovações locais para o cenário global, permitindo ao ecossistema HMS progredir ao mesmo tempo.

"As estrelas iluminam o futuro. No ano passado, alcançamos o terceiro maior ecossistema do mundo. Continuaremos a trabalhar com nossos astros desenvolvedores de todo o mundo para deixar o fogo da inovação brilhar", acrescentou Zhang.

