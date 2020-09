Das Ökosystem von HMS ebnet neue Pfade, um globalen Entwicklern die Schaffung einer digitalen Zukunft zu ermöglichen

SHENZHEN, China, 17. September 2020 /PRNewswire/ -- Auf der Huawei Developer Conference 2020 (Together) teilte Huawei heute Aktualisierungen zum Huawei Mobile Services (HMS) Ecosystem mit. In seiner Grundsatzrede mit dem Titel „Together, Let's Play with HMS" hob Zhang Ping'an, Präsident von Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group, die Errungenschaften des Jahres 2020 hervor und kündigte an, dass 1,8 Millionen Entwickler im HMS-Ökosystem registriert sind, was einer Verdoppelung gegenüber HDC.2019 entspricht.