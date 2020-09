HMS Ecosystem innove pour permettre aux développeurs mondiaux de créer un avenir numérique

« HMS ecosystem est aujourd'hui le troisième plus grand rassemblement au monde et le noyau HMS a connu une amélioration remarquable Avec les nombreuses équipes de Huawei, nous avons rendu l'impossible possible en un an », a déclaré Zhang.

HMS – le troisième plus grand écosystème au monde

A partir d'août 2020, 96,000 applications globales ont été intégrées à HMS Core. Le lancement des applications HMS se poursuit au niveau mondial, avec des applications de contenu telles que HUAWEI Music, HUAWEI Video, HUAWEI Themes, HUAWEI Reader et HUAWEI GameCenter qui occupent le devant de la scène dans divers pays et régions.

AppGallery compte désormais 73 000 applications à l'étranger, contre 6 000 l'année dernière, soit 700 millions d'utilisateurs dans le monde. Les applications et services locaux continuent d'être intégrées tous les jours, conformément à la stratégie "Global + Local" d'AppGallery, qui offre aux consommateurs une expérience complète. De janvier à août 2020, les applications dans AppGallery, le top 3 des appstores, ont été distribuées 261 milliards de fois.

« Les ventes mondiales de téléphones mobiles HMS augmentent rapidement depuis le mois de mai de cette année, grâce au soutien des développeurs, des partenaires et surtout des consommateurs du monde entier. Nous invitons donc davantage de développeurs et de partenaires à nous rejoindre activement, car nous donnons vie à vos innovations grâce à nos capacités totalement ouvertes, au profit d'un plus grand nombre de consommateurs », a déclaré Zhang.

HMS introduit cinq moteurs de services de base

Huawei a présenté cinq moteurs de services de base aux développeurs mondiaux, notamment la recherche, la carte, le paiement, le navigateur et les annonces.

Le moteur de recherche HMS est disponible dans plus de 170 pays et régions à travers le monde. Il offre une expérience de recherche innovante et diversifiée dans plus de 20 industries verticales, notamment les applications, le sport, la finance et bien d'autres encore, et prend en charge plus de 50 langues.

Le moteur cartographique HMS a collecté plus de 180 millions d'informations sur les points d'intérêt (POI) et offre 11 capacités telles que la planification d'itinéraire, la disposition des scènes en 3D par glisser-déposer, les capacités de calcul spatial pleine scène et la navigation précise à pied par AR. Actuellement, plus de 2 000 applications étrangères ont été intégrées au moteur cartographique HMS.

Le moteur de paiement HMS offre aux développeurs des capacités de paiement mobile globales et localisées pour la réussite en affaires. Depuis l'avènement du HDC 2019, le nombre de demandes à l'étranger intégrées aux services de l'IAP a augmenté de 619 %.

Huawei Browser fournit des services de navigation web intelligents, précis et de haute qualité, ainsi qu'une assistance pour la distribution de Quick App.

HUAWEI Ads fournit des services efficaces de monétisation pour les développeurs qui souhaitent réaliser de nouveaux succès commerciaux. Il fournit des services efficaces de monétisation aux développeurs qui occupent les marchés mondiaux. Avec plus de 3 100 applications étrangères connectées à HUAWEI Ads, les développeurs mondiaux accélèrent leur succès commercial.

HMS Core 5.0 : Amener toute innovation à la vie

HMS Core 5.0 a été officiellement lancé à la conférence HDC.2020. Il couvre des capacités ouvertes dans sept domaines principaux, notamment les services App, les graphiques, les médias, l'IA, les appareils intelligents, la sécurité et les systèmes.

Pour les graphiques, le Computer Graphics Kit fournit des capacités ouvertes basées sur la technologie GPU pour assister les développeurs de jeux avec un cadre de rendu haute performance et une série de plug-ins de rendu pour améliorer l'efficacité du rendu sur l'écran des jeux. La fréquence d'images moyenne et de réduction de la consommation d'énergie moyenne de l'application de jeu ont connu une amélioration d'environ 11 % en intégrant le kit graphique de l'ordinateur HMS Core.

Dans le domaine de l'IA, ML Kit fournit un texte, une parole, une langue et des images abondants, ainsi qu'un service de détection du visage et du corps pour aider les développeurs à créer facilement et efficacement des applications d'IA. Actuellement cette fonctionnalité est disponible en six langues : Chinois, anglais, français, allemand italien et espagnol. Les applications intégrées à ML Kit peuvent facilement supporter toutes les plateformes et tous les appareils.

La plateforme audiovisuelle Huawei VR offre aux développeurs une plateforme technique complète pour apporter aux consommateurs une expérience audiovisuelle subversive et innovante.

Le kit d'images ouvre les possibilités des thèmes HUAWEI, fournit des effets d'animation et un modèle prédéfini, permettant aux développeurs de produire rapidement du contenu créatif. Auparavant, des milliers de lignes de code étaient nécessaires pour obtenir l'effet. Après l'intégration, seules deux ou trois lignes de code sont nécessaires, et il est plus facile de définir des paramètres simples pour obtenir de meilleurs effets créatifs.

Huawei offre aux développeurs mondiaux un service d'exploitation unique et très efficace grâce à AppGallery Connect, qui comprend 68 services, soit une augmentation de 27 services depuis HDC 2019. Le nombre d'applications utilisant l'AGC a augmenté de 90 %.

Huawei Mobile Services a mis en place 6 centres régionaux, 7 DIGIX LAB, avec des experts techniques locaux et du personnel d'exploitation, pour fournir des services aux développeurs et partenaires locaux. Huawei permet aux développeurs de chaque région d'innover et leur offre un soutien complet pour les aider à porter leurs innovations locales sur la scène mondiale. Il permet également l'expansion de HMS ecosystem.

« Les étoiles font briller le futur. Au cours de l'année dernière, nous sommes devenus le troisième plus grand écosystème du monde. Nous continuerons à travailler avec nos génies développeurs du monde entier pour faire briller le feu de l'innovation », a ajouté M. Zhang.

