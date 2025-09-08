ECOVACS presenta DEEBOT X11 con tecnología PowerBoost y amplía su cartera de robots de servicio en IFA 2025

"Impulsados por nuestra misión de 'Robótica para todos', seguimos lanzando tecnologías y productos que realmente mejoran la vida de las personas", afirmó David Cheng Qian. "Desde DEEBOT hasta una gama más amplia de escenarios para el hogar, cada innovación se basa en las necesidades reales de los consumidores. Creemos que los hogares inteligentes del futuro deben ofrecer servicios proactivos con tecnología invisible. Basándonos en nuestra sólida cadena de suministro, seguiremos impulsando innovaciones tecnológicas para garantizar que 'Lo que solo ECOVACS puede hacer' se traduzca en un valor real y duradero para nuestros clientes".

DEEBOT X11: marcando el comienzo de una nueva era de potencia

En IFA de este año, ECOVACS presentó el DEEBOT X11, el primer robot aspirador con tecnología PowerBoost, que ofrece el rendimiento de limpieza más potente en la historia de la compañía.

La tecnología PowerBoost redefine la carga inteligente para aspiradoras robóticas. Gracias a la recarga fragmentada y la programación inteligente de energía, puede restaurar el 6 % de la batería en tan solo tres minutos durante las pausas de fregado. Esto permite un funcionamiento flexible, continuo y uniforme, con una cobertura verdaderamente ininterrumpida de hasta 1.000 m² en una sola sesión. Este avance en la carga instantánea no solo desafía la ecuación tradicional de la industria de "tiempo de funcionamiento igual a capacidad de la batería", sino que también marca el comienzo de una nueva era de autonomía perpetua en la limpieza inteligente del hogar.

La tecnología mejorada OZMO ROLLER 2.0 con TruEdge 3.0 eleva aún más la precisión y la potencia de limpieza de X11. Su rodillo de fregado de nailon de alta densidad mejorado, combinado con 3.800 Pa de presión de fregado a 200 rpm, elimina sin esfuerzo incluso las manchas más difíciles, dejando las superficies sin marcas, sin rastros de agua sucia ni daños. La tecnología de limpieza extrema de bordes TruEdge 3.0 ofrece una cobertura completa de bordes y esquinas con su alcance extendido de 1,5 cm. Desde su debut en la X8, la tecnología OZMO ROLLER ha redefinido la limpieza profunda y goza de reconocimiento mundial, con casi 1,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Otro avance es la primera estación OmniCyclone de ECOVACS, que integra la tecnología de vaciado automático PureCyclone 2.0 directamente en la estación OMNI, una primicia en el sector. Esta "revolución sin bolsas" elimina la necesidad de bolsas desechables, ahorrando hasta 2 millones de bolsas al año[1]. El diseño no solo reduce los costes para los usuarios, sino que también hace que la limpieza diaria sea más eficiente y sostenible.

El DEEBOT X11 también presenta AGENT YIKO, un gestor de hogar totalmente autónomo y la primera integración profunda del sector de un asistente de voz tradicional con un modelo de lenguaje complejo y profundo. Más allá de los controles de voz básicos, AGENT YIKO piensa y planifica de forma proactiva, realizando un análisis multipaso de los datos espaciales y las preferencias del usuario para ofrecer una limpieza verdaderamente autónoma e inteligente.

Expansión de escenarios respaldada por la innovación sostenida

Junto con este lanzamiento revolucionario, DEEBOT continúa liderando el mercado con una escala y un reconocimiento inigualables. Ha sido el número uno en participación de mercado en el mercado de China de aspiradoras robóticas durante 10 años consecutivos. Además de la innovación tecnológica, DEEBOT también se ha unido al ecosistema Matter y ha obtenido la Verificación de Seguridad IoT de Nivel "Diamante" de UL Solutions, lo que proporciona una conectividad multiplataforma más fluida y garantiza una sólida protección de datos.

Sobre esta base, ECOVACS anunció recientemente una alianza estratégica con BSH para lanzar el primer robot aspirador y mopa integrado del mundo, codesarrollado por BSH e impulsado por tecnologías ECOVACS. Al combinar la experiencia de ambas empresas, esta alianza busca ofrecer soluciones innovadoras e inteligentes para la limpieza de pisos y establecer una nueva categoría pionera dentro de la industria de la robótica de servicios.

Reforzando aún más su liderazgo tecnológico y su expansión hacia nuevas categorías de robótica de servicio, ECOVACS aprovechó su experiencia multicategoría para presentar su primer limpiafondos robótico, ULTRAMARINE, en la feria IFA de este año.

Los limpiafondos robóticos se han convertido en un accesorio indispensable para el mantenimiento de piscinas. Como líder mundial en robótica de servicio inteligente, ECOVACS ha realizado una exhaustiva investigación de mercado para identificar oportunidades significativas para mejorar el rendimiento de la limpieza, la facilidad de uso y la inteligencia de los productos existentes.

Equipado con múltiples cepillos giratorios, potente succión y diversos modos de limpieza, el ULTRAMARINE integra los algoritmos de posicionamiento, para evitar obstáculos y navegación más avanzados de ECOVACS. Este lanzamiento fortalece la cartera de robótica para exteriores de ECOVACS y marca un hito clave en su camino hacia una línea completa de robótica de servicio, reforzando su compromiso de ofrecer soluciones inteligentes para cada hogar.

ECOVACS está cobrando impulso a nivel mundial en diversas categorías. Desde su debut, WINBOT, el robot limpiacristales desarrollado por ECOVACS, no solo ha abierto una categoría completamente nueva, sino que también ha transformado las expectativas de los consumidores en cuanto a la limpieza de ventanas. En 2024, las ventas de WINBOT superaron los 100 millones de dólares, impulsadas por la fuerte demanda tanto en China como en Europa. En IFA, ECOVACS presentó los modelos WINBOT W2S y W2S OMNI. Ambos incorporan la tecnología TruEdge y la avanzada planificación inteligente de rutas WIN-SLAM 4.0 para un rendimiento de limpieza significativamente mejorado. Ambos modelos se lanzarán oficialmente después de IFA. También se exhibe el WINBOT MINI, ya disponible, que combina un diseño ultrafino con un potente rendimiento de limpieza para una limpieza de ventanas más flexible y eficiente.

Además, el robot cortacésped GOAT está ganando terreno en el extranjero. En 2024, los ingresos y el volumen de ventas de GOAT en el extranjero se dispararon un 186,7 % y un 271,7 % interanual, respectivamente. En IFA, el GOAT A3000 LiDAR, impulsado por la Plataforma Energética de 32 V con discos de cuchillas dobles y un sistema LiDAR doble, ofrece una eficiencia de corte excepcional, navegación autónoma y prevención inteligente de obstáculos.

Basándose en su liderazgo tecnológico, ECOVACS también ha sido reconocida por su rendimiento y seguridad líderes en la industria. Tanto el DEEBOT X11 como el GOAT A3000 LiDAR han recibido la certificación TÜV Rheinland EN 18031 RED-DA (Ley Delegada de la Directiva de Equipos Radioeléctricos), una norma de la Comisión Europea que garantiza una mayor seguridad y rendimiento en equipos inalámbricos. Esta certificación subraya el compromiso de ECOVACS con una sólida ciberseguridad y la protección de datos de los usuarios, ofreciendo a los consumidores la tranquilidad de una experiencia de limpieza inteligente sin preocupaciones.

Más allá de la innovación de productos, ECOVACS continúa fortaleciendo su cadena de suministro integral como base para su liderazgo en robótica multisituación. En 2024, la compañía invirtió alrededor de 123 millones de dólares en I+D, un 7,3 % más que el año anterior. En julio de 2025, anunció una inversión de alrededor de 27,8 millones de dólares para establecer una planta de fabricación local de componentes y cuerpos de robots, lo que marca un paso decisivo hacia la inteligencia incorporada. La pila de tecnología totalmente interna de ECOVACS, que abarca baterías, motores, sistemas de limpieza e IA, continúa impulsando los modelos líderes de la industria DEEBOT, WINBOT, GOAT y su creciente cartera de múltiples escenarios.

ECOVACS presentará el DEEBOT X11, junto con las últimas series DEEBOT, ULTRAMARINE, WINBOT y GOAT, en IFA 2025 en Berlín del 5 al 9 de septiembre. Visite ECOVACS en el pabellón 9-114.

[1] Basado en las ventas proyectadas de DEEBOT X11.

Acerca de ECOVACS ROBOTICS

ECOVACS ha liderado la robótica de servicio desde 2006, introduciendo en la industria aspiradoras robóticas, limpiacristales robóticos y purificadores de aire. En 2023, expandió su oferta a cortadoras de césped robóticas y robots de limpieza comercial para satisfacer diversas necesidades de aplicación.

En línea con su misión de "Robótica para todos", ECOVACS se esfuerza por crear un estilo de vida moderno y elegante para los consumidores globales mediante el avance tecnológico continuo y una experiencia de usuario optimizada en sus productos robóticos.

Además de China, ECOVACS ROBOTICS ha establecido filiales de ventas en Alemania, Estados Unidos, Japón y Singapur, con productos que abarcan casi 180 mercados principales a nivel mundial y atienden a más de 38 millones de hogares en todo el mundo.

De 2015 a 2024, ECOVACS ROBOTICS ocupó el primer lugar durante 10 años consecutivos en el mercado de China de aspiradoras robóticas en términos de participación de mercado.

