Eine neue Ära des intelligenten Wohnens: ECOVACS stellt auf der IFA 2025 den DEEBOT X11 mit PowerBoost-Technologie vor und erweitert sein Portfolio an Servicerobotern

„Angetrieben von unserer Mission ‚Robotik für alle' bringen wir weiterhin Technologien und Produkte auf den Markt, die das Leben der Menschen wirklich verbessern", so David Cheng Qian. „Vom DEEBOT bis hin zu einer breiteren Palette von Heimszenarien – jede Innovation basiert auf realen Verbraucherbedürfnissen. Wir glauben, dass das intelligente Haus der Zukunft proaktive Dienste mit ‚unsichtbarer' Technologie bieten sollte. Aufbauend auf dem Fundament unserer robusten Lieferkette werden wir weiterhin technologische Innovationen vorantreiben, um sicherzustellen, dass ‚What Only ECOVACS Can Do' einen echten, dauerhaften Wert für unsere Kunden darstellt."

Der DEEBOT X11: Eine neue Ära von PowerBoost wird eingeläutet

Auf der diesjährigen IFA stellte ECOVACS den DEEBOT X11 vor, den ersten Staubsaugerroboter mit PowerBoost-Technologie, der die stärkste Reinigungsleistung in der Geschichte des Unternehmens bietet.

Die PowerBoost-Technologie definiert das intelligente Aufladen für Staubsaugerroboter neu. Dank fragmentierter Aufladung und intelligenter Stromverbrauchsplanung kann das Gerät bei routinemäßigen Reinigungspausen innerhalb von nur drei Minuten 6 % der Batterieleistung wiederherstellen. Dies ermöglicht einen flexiblen, kontinuierlichen und gleichmäßigen Betrieb mit einer wirklich ununterbrochenen Abdeckung von bis zu 1.000 m2 in einer einzigen Anwendung. Dieser Durchbruch bei der Sofortaufladung stellt nicht nur die traditionelle Gleichung „Laufzeit gleich Batteriekapazität" in Frage, sondern läutet auch eine neue Ära der unbegrenzten Laufzeit bei der Smart Home-Reinigung ein.

Die verbesserte OZMO ROLLER 2.0 Technologie mit TruEdge 3.0 steigert die Präzision und Reinigungsleistung des X11 weiter. Die verbesserte, hochdichte Nylon-Mopprolle in Kombination mit einem Wischdruck von 3.800 Pa bei 200 U/min beseitigt mühelos selbst die hartnäckigsten Flecken und hinterlässt streifenfreie Oberflächen ohne Schmutzwasserrückstände oder Schäden. Die TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning-Technologie sorgt mit ihrer um 1,5 cm verlängerten Reichweite für eine vollständige Abdeckung von Kanten und Ecken. Seit ihrem Debüt im X8 hat die OZMO ROLLER-Technologie die Tiefenreinigung neu definiert und ist mit fast 1,5 Millionen verkauften Geräten weltweit bekannt geworden.

Ein weiterer Durchbruch ist die erste OmniCyclone Station von ECOVACS, die die PureCyclone 2.0 Auto-Empty-Technologie direkt in die OMNI Station integriert – eine Branchenneuheit. Diese „beutellose Revolution" macht Einweg-Staubbeutel überflüssig und spart jährlich bis zu zwei Millionen Staubbeutel ein[1]. Das Design reduziert nicht nur die Kosten für die Nutzer, sondern macht auch die tägliche Reinigung effizienter und nachhaltiger.

Der DEEBOT X11 stellt außerdem AGENT YIKO vor, einen vollständig autonomen Hausverwalter und die branchenweit erste umfangreiche Integration eines herkömmlichen Sprachassistenten mit einem tiefgreifend denkenden großen Sprachmodell. AGENT YIKO geht über die einfache Sprachsteuerung hinaus. Vielmehr denkt und plant er proaktiv, indem er eine mehrstufige Analyse von Raumdaten und Benutzerpräferenzen durchführt, um eine wirklich autonome und intelligente Reinigung zu ermöglichen.

Szenario-Erweiterung wird durch nachhaltige Innovation unterstützt

Neben dieser bahnbrechenden Markteinführung ist DEEBOT weiterhin führend auf dem Markt mit unvergleichlicher Reichweite und Anerkennung. Er ist seit 10 Jahren in Folge die Nummer 1 auf dem chinesischen Markt für Staubsaugerroboter. Über die technologische Innovation hinaus gehört DEEBOT nun auch zum Matter-Ökosystem und wurde von UL Solutions mit dem „Diamond"-Level für LoT-Sicherheit ausgezeichnet, was eine reibungslosere plattformübergreifende Konnektivität bei gleichzeitiger Gewährleistung eines robusten Datenschutzes ermöglicht.

Auf dieser Grundlage hat ECOVACS vor kurzem eine strategische Partnerschaft mit BSH bekannt gegeben, um den weltweit ersten eingebauten Saug- und Wischroboter auf den Markt zu bringen, der von BSH mitentwickelt wurde und auf ECOVACS-Technologien basiert. Durch die Kombination des Fachwissens beider Unternehmen zielt diese Partnerschaft darauf ab, innovative, intelligente Bodenreinigungslösungen zu liefern und eine bahnbrechende neue Kategorie innerhalb der Servicerobotikbranche zu etablieren.

ECOVACS hat seine technologische Führungsposition und seine Expansion in neue Kategorien der Servicerobotik weiter gestärkt und sein Know-how in mehreren Kategorien genutzt, um auf der diesjährigen IFA seinen ersten Roboter-Poolreiniger, ULTRAMARINE, vorzustellen.

Roboter-Schwimmbeckenreiniger sind für die Verbraucher zunehmend zu einem Muss für die Poolpflege geworden. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Servicerobotik hat ECOVACS eingehende Verbraucherstudien durchgeführt, um bedeutende Möglichkeiten zur Verbesserung der Reinigungsleistung, der Benutzerfreundlichkeit und der Intelligenz bestehender Produkte für die Benutzer zu ermitteln.

Der ULTRAMARINE ist mit mehreren rollenden Bürsten, einer leistungsstarken Absaugung und verschiedenen Reinigungsmodi ausgestattet und verfügt über die fortschrittlichsten Positionierungs-, Hindernisvermeidungs- und Navigationsalgorithmen von ECOVACS. Diese Markteinführung stärkt das ECOVACS-Portfolio an Outdoor-Robotern und ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer umfassenden Produktpalette an Servicerobotern, die das Engagement von ECOVACS unterstreicht, intelligente Lösungen für jedes Haushaltsszenario zu liefern.

ECOVACS gewinnt weltweit in mehreren Kategorien an Bedeutung. Seit seinem Debüt hat der WINBOT, der von ECOVACS entwickelte Fensterreinigungsroboter, nicht nur eine völlig neue Kategorie eröffnet, sondern auch die Erwartungen der Verbraucher an die Fensterreinigung neu definiert. Im Jahr 2024 überstieg der Umsatz von WINBOT die Marke von 100 Millionen US-Dollar, was auf die starke Nachfrage in China und Europa zurückzuführen ist. Auf der IFA stellt ECOVACS den WINBOT W2S und den W2S OMNI vor. Beide verfügen über die TruEdge-Technologie und die fortschrittliche intelligente Bahnplanung WIN-SLAM 4.0 für eine deutlich verbesserte Reinigungsleistung. Und beide Modelle werden nach der IFA offiziell auf dem Markt eingeführt. Ebenfalls zu sehen ist der bereits erhältliche WINBOT MINI, der ein ultradünnes Design mit einer starken Reinigungsleistung für eine flexiblere und effizientere Fensterreinigung kombiniert.

Darüber hinaus gewinnt der GOAT-Rasenmähroboter auf internationaler Ebene stark an Zugkraft. Im Jahr 2024 stiegen der Umsatz und das Verkaufsvolumen von GOAT in Übersee um 186,7 % bzw. 271,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Der auf der IFA ausgestellte GOAT A3000 LiDAR – angetrieben von der 32-V-Energetic-Plattform mit Dual Blade-Discs und einem Dual LiDAR System – bietet außergewöhnliche Mäheffizienz, autonome Navigation und intelligente Hindernisvermeidung.

Aufbauend auf seiner technologischen Führungsrolle hat ECOVACS auch Anerkennung für seine branchenführende Leistung und Sicherheit erhalten. Sowohl der DEEBOT X11 als auch der GOAT A3000 LiDAR haben die TÜV Rheinland EN 18031 RED-DA-Zertifizierung (Radio Equipment Directive Delegated Act) erhalten, eine Norm der Europäischen Kommission, die höhere Sicherheit und Leistung bei drahtlosen Geräten gewährleistet. Diese Zertifizierung unterstreicht das Engagement von ECOVACS für eine robuste Cybersicherheit und den Schutz der Nutzerdaten und gibt den Verbrauchern die Gewissheit, dass sie eine sorgenfreie, intelligente Reinigung erleben.

Über die Produktinnovation hinaus stärkt ECOVACS weiterhin seine End-to-End-Lieferkette als Grundlage für seine Führungsposition bei szenarienübergreifender Robotik. Im Jahr 2024 investierte das Unternehmen rund 123 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung – 7,3 % mehr als im Vorjahr. Im Juli 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es rund 27,8 Millionen US-Dollar in den Aufbau einer lokalen Produktionsstätte für Kernkomponenten von Robotern und Roboterkörpern investiert und damit einen entscheidenden Schritt in Richtung verkörperte Intelligenz macht. Der vollständig firmeneigene Technologiestack von ECOVACS – der Batterien, Motoren, Reinigungssysteme und KI umfasst – treibt weiterhin die branchenführenden Produkte DEEBOT, WINBOT und GOAT sowie das wachsende Portfolio für verschiedene Szenarien an.

ECOVACS stellt den DEEBOT X11 zusammen mit den neuesten DEEBOT-Serien, ULTRAMARINE, WINBOT und GOAT, auf der IFA 2025 vom 5. bis 9. September in Berlin vor. Besuchen Sie ECOVACS in Halle 9-114.

[1] Basierend auf den prognostizierten Verkaufszahlen des DEEBOT X11.

Informationen zu ECOVACS ROBOTICS

ECOVACS steht seit 2006 an der Spitze der Servicerobotik und hat Roboterstaubsauger, Roboterfensterreiniger und Luftreinigungsroboter in die Branche eingeführt. Im Jahr 2023 wurde das Angebot auf Roboter-Rasenmäher und gewerbliche Reinigungsroboter ausgeweitet, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Im Einklang mit seiner Mission „Robotik für alle" strebt ECOVACS danach, einen stilvollen und modernen Lebensstil für globale Verbraucher zu schaffen, und zwar durch unablässigen technologischen Fortschritt und eine verfeinerte Benutzererfahrung in seinen Robotikangeboten.

Neben China hat ECOVACS ROBOTICS Vertriebsniederlassungen in Deutschland, den Vereinigten Staaten, Japan und Singapur gegründet und bedient mit seinen Produkten fast 180 wichtige Märkte und mehr als 38 Millionen Haushalte weltweit.

Von 2015 bis 2024 belegte ECOVACS ROBOTICS 10 Jahre in Folge den ersten Platz auf dem chinesischen Staubsaugerrobotermarkt, gemessen am Marktanteil.

