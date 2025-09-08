Une nouvelle ère dans la vie intelligente : ECOVACS dévoile le DEEBOT X11 avec la technologie PowerBoost et élargit sa gamme de robots de service à l'occasion de l'IFA 2025

« Poussés par notre mission "La robotique pour tous", nous continuons à lancer des technologies et des produits qui améliorent réellement la vie des gens », a déclaré David Cheng Qian. « De DEEBOT à une gamme plus large de scénarios domestiques, chaque innovation est fondée sur les besoins réels des consommateurs. Nous pensons que les futures maisons intelligentes devraient fournir des services proactifs, avec une technologie "invisible". En nous appuyant sur notre solide chaîne d'approvisionnement, nous continuerons à faire progresser les innovations technologiques afin de garantir que "ce que seul ECOVACS peut faire" se traduise par une valeur réelle et durable pour nos clients. »

Le DEEBOT X11 : une nouvelle ère pour PowerBoost

Lors de l'IFA de cette année, ECOVACS a dévoilé le DEEBOT X11, le premier aspirateur robotisé doté de la technologie PowerBoost, qui offre les performances de nettoyage les plus puissantes de l'histoire de l'entreprise.

La technologie PowerBoost redéfinit la charge intelligente des aspirateurs robots. Grâce à la recharge fragmentée et à la programmation intelligente de l'alimentation, il peut restaurer 6 % de la puissance de la batterie en seulement trois minutes pendant les pauses de nettoyage de routine. Cela permet un fonctionnement souple, continu et cohérent, avec une couverture véritablement ininterrompue allant jusqu'à 1 000 m2 en une seule session. Cette avancée dans le domaine de la charge instantanée remet non seulement en question l'équation traditionnelle de l'industrie selon laquelle l'autonomie est égale à la capacité de la batterie, mais elle ouvre également une nouvelle ère d'autonomie perpétuelle dans le domaine du nettoyage domestique intelligent.

La technologie OZMO ROLLER 2.0 avec TruEdge 3.0 améliore la précision et la puissance de nettoyage du X11. Son rouleau en nylon haute densité amélioré, associé à une pression de lavage de 3 800 Pa à 200 tr/min, s'attaque sans effort aux taches les plus tenaces, laissant les surfaces exemptes de traces, sans résidus d'eau sale ni dommages. La technologie de nettoyage TruEdge 3.0 Extreme Edge offre une couverture complète des bords et des coins grâce à sa portée étendue de 1,5 cm. Depuis ses débuts sur le X8, la technologie OZMO ROLLER a redéfini le nettoyage en profondeur et est mondialement reconnue avec près de 1,5 million d'unités vendues dans le monde.

Une autre avancée est la première station OmniCyclone d'ECOVACS, qui intègre la technologie PureCyclone 2.0 Auto-Empty directement dans la station OMNI - une première dans l'industrie. Cette « révolution de l'aspiration sans sac » élimine le besoin de sacs à poussière jetables, permettant d'économiser jusqu'à 2 millions de sacs à poussière par an[1]. Cette conception permet non seulement de réduire les coûts pour les utilisateurs, mais aussi de rendre le nettoyage quotidien plus efficace et plus durable.

Le DEEBOT X11 introduit également AGENT YIKO, un gestionnaire de maison entièrement autonome et la première intégration profonde d'un assistant vocal traditionnel avec un modèle de langage large et réfléchi. Au-delà des commandes vocales de base, AGENT YIKO réfléchit et planifie de manière proactive, en effectuant une analyse en plusieurs étapes des données spatiales et des préférences de l'utilisateur, afin de proposer un nettoyage véritablement autonome et intelligent.

Expansion des scénarios soutenue par une innovation durable

Parallèlement à ce lancement révolutionnaire, DEEBOT continue de dominer le marché avec une ampleur et une reconnaissance inégalées. L'aspirateur est le numéro 1 en termes de parts de marché sur le marché chinois des aspirateurs robotisés depuis 10 années consécutives. Au-delà de l'innovation technologique, DEEBOT a également rejoint l'écosystème Matter et a obtenu le niveau « Diamant » de la vérification de la sécurité loT par UL Solutions, offrant ainsi une connectivité multiplateforme plus fluide tout en garantissant une protection solide des données.

Sur cette base, ECOVACS a récemment annoncé un partenariat stratégique avec BSH pour lancer le premier robot aspirateur et laveur intégré au monde, co-développé par BSH et activé par les technologies d'ECOVACS. En associant l'expertise des deux entreprises, ce partenariat vise à fournir des solutions innovantes et intelligentes de nettoyage des sols afin de créer une nouvelle catégorie pionnière dans l'industrie de la robotique de service.

Renforçant encore son leadership technologique et son expansion dans de nouvelles catégories de robots de service, ECOVACS a tiré parti de son expertise multi-catégories pour présenter son premier robot nettoyeur de piscine, ULTRAMARINE, à l'occasion de l'IFA de cette année.

Les robots nettoyeurs de piscines sont de plus en plus indispensables à l'entretien des piscines des consommateurs. En tant que leader mondial de la robotique de service intelligente, ECOVACS a mené des études approfondies auprès des consommateurs afin d'identifier les possibilités d'amélioration des performances de nettoyage, de la facilité d'utilisation et de l'intelligence des produits existants pour les utilisateurs.

Équipé de plusieurs brosses roulantes, d'une aspiration puissante et de divers modes de nettoyage, l'ULTRAMARINE intègre les algorithmes de positionnement, d'évitement des obstacles et de navigation les plus avancés d'ECOVACS. Ce lancement renforce le portefeuille de robots d'extérieur d'ECOVACS et marque une étape clé dans son parcours vers une gamme complète de robots de service, renforçant ainsi son engagement à fournir des solutions intelligentes pour tous les scénarios domestiques.

ECOVACS continue sa progression au niveau mondial dans le monde entier dans plusieurs catégories. Depuis son lancement, WINBOT, le robot nettoyeur de vitres mis au point par ECOVACS, a non seulement inauguré une toute nouvelle catégorie, mais a également modifié les attentes des consommateurs en matière de nettoyage des vitres. En 2024, les ventes de WINBOT ont dépassé 100 millions USD, grâce à une forte demande en Chine et en Europe. ECOVACS présente à l'IFA les WINBOT W2S et W2S OMNI. Les deux robots sont dotés de la technologie TruEdge et de la planification intelligente de la trajectoire WIN-SLAM 4.0 pour des performances de nettoyage nettement améliorées. Les deux modèles seront officiellement lancés après l'IFA. Le WINBOT MINI, déjà disponible, est également présenté. Il associe un design ultra-mince à des performances de nettoyage puissantes pour un nettoyage des vitres plus flexible et plus efficace.

En outre, la tondeuse robotisée GOAT rencontre un vif succès à l'étranger. En 2024, les recettes et le volume des ventes de GOAT à l'étranger ont augmenté respectivement de 186,7 % et de 271,7 % en glissement annuel. Présentée à l'IFA, la GOAT A3000 LiDAR - alimentée par la plate-forme Energetic 32V avec deux disques de lame et un système LiDAR double - offre une efficacité de tonte exceptionnelle, une navigation autonome et un évitement intelligent des obstacles.

S'appuyant sur son leadership technologique, ECOVACS a également été reconnue pour ses performances et sa sécurité de premier plan. Le DEEBOT X11 et le GOAT A3000 LiDAR ont tous deux reçu la certification TÜV Rheinland EN 18031 RED-DA (Radio Equipment Directive Delegated Act), une norme de la Commission européenne garantissant une sécurité et des performances accrues pour les équipements sans fil. Cette certification souligne l'engagement d'ECOVACS en faveur d'une cybersécurité solide et de la protection des données des utilisateurs, offrant aux consommateurs une tranquillité d'esprit pour une expérience de nettoyage intelligent sans problème.

Au-delà de l'innovation produit, ECOVACS continue de renforcer sa chaîne d'approvisionnement de bout en bout afin de renforcer son leadership en matière de robotique dans tous les scénarios. En 2024, l'entreprise a investi environ 123 millions USD en recherche et développement, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à l'année précédente. En juillet 2025, elle a annoncé qu'elle investissait environ 27,8 millions USD pour créer une usine locale de fabrication de composants et de corps de robots, marquant ainsi un pas décisif vers l'intelligence incarnée. La technologie interne d'ECOVACS - qui comprend les batteries, les moteurs, les systèmes de nettoyage et l'intelligence artificielle - continue d'activer le DEEBOT, le WINBOT et le GOAT, leaders du secteur, ainsi que son portefeuille multi-scénarios en pleine expansion.

ECOVACS présente le DEEBOT X11, ainsi que les dernières gammes DEEBOT, ULTRAMARINE, WINBOT et GOAT, à l'IFA 2025 à Berlin du 5 au 9 septembre. Visitez ECOVACS dans le hall 9-114.

[1] Sur la base des ventes prévues du DEEBOT X11.

À propos d'ECOVACS ROBOTICS

ECOVACS est le fer de lance de la robotique de service depuis 2006, introduisant dans l'industrie des robots aspirateurs, des robots laveurs de vitres et des robots purificateurs d'air. En 2023, la société a étendu ses activités aux robots tondeuses et aux robots nettoyeurs commerciaux pour répondre aux besoins d'applications diverses.

Conformément à sa mission « La robotique pour tous », ECOVACS s'efforce de créer un style de vie élégant et moderne pour les consommateurs du monde entier grâce à des avancées technologiques incessantes et à une expérience utilisateur raffinée dans ses offres de robotique.

Outre la Chine, ECOVACS ROBOTICS a établi des filiales de vente en Allemagne, aux États-Unis, au Japon et à Singapour, avec des produits couvrant près de 180 marchés majeurs dans le monde et desservant plus de 38 millions de foyers dans le monde.

De 2015 à 2024, pendant 10 années consécutives, ECOVACS ROBOTICS a occupé la première place sur le marché chinois des aspirateurs robots en termes de parts de marché.

