Education Cannot Wait kündigt 2 Millionen US-Dollar als ersten Nothilfezuschuss für Gaza an

Die vom norwegischen Flüchtlingsrat bereitgestellte Soforthilfe wird den Kindern im Gazastreifen den Zugang zum laufenden Better Learning Programme, einschließlich der dringend benötigten psychologischen Betreuung, erleichtern.

NEW YORK, 9. August 2024 /PRNewswire/ -- Das menschliche Leid in Gaza hat einen noch nie dagewesenen Tribut von Kindern und Jugendlichen gefordert, die inmitten dieser seelisch erschütternden Erfahrung leben, die kein Kind ertragen sollte. Zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen, Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertigen Bildungsangeboten und psychosozialen Diensten zu verschaffen, gab Education Cannot Wait (ECW) heute einen Zuschuss in Höhe von 2 Millionen US-Dollar für die erste Nothilfe in Gaza bekannt. Die gesamte ECW-Finanzierung für den Staat Palästina beläuft sich auf rund 36 Millionen US-Dollar.

Der schnell wirkende 12-monatige Zuschuss wird vom Norwegischen Flüchtlingsrat (NRC) im Rahmen seines laufenden Better Learning Programme in Palästina gewährt, das die Lernbedingungen für Kinder und Jugendliche in Gaza verbessern soll.

Seit Anfang Oktober 2023 haben 625.000 Kinder, die in Schulen im Gazastreifen eingeschrieben sind, keinen Zugang zu Bildung, und mehr als 370 Schulen wurden durch Angriffe beschädigt, so die Vereinten Nationen.

Schon vor Beginn der jüngsten, beispiellosen Kämpfe wurde festgestellt, dass schätzungsweise 800.000 Kinder in Gaza – drei Viertel der gesamten Kinderbevölkerung – psychische und psychosoziale Unterstützung benötigen.

„2,2 Millionen Palästinenser in Gaza befinden sich inmitten einer humanitären Katastrophe und sind unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt. Es herrscht eine in der Neuzeit beispiellose Gewalt, Hunger, Hungersnöte und Krankheiten. Verzweiflung und Mangel haben zu einem völligen Zusammenbruch des Lebens von Kindern und Jugendlichen geführt. Heute rufen wir die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die diplomatischen Bemühungen um die bedingungslose Freilassung aller Geiseln zu unterstützen, einen dauerhaften humanitären Waffenstillstand herbeizuführen, einen sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu gewährleisten, die uneingeschränkte Einhaltung des humanitären Völkerrechts durch alle Konfliktparteien sicherzustellen und eine politische und friedliche Lösung zu finden. Inzwischen versuchen wir durch die Investition in ein Mindestmaß an fortgesetzter Bildung, psychischer Gesundheit und psychosozialer Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen in Gaza alles in unserer Macht Stehende zu tun, um ihr Leid zu lindern und diesen jungen Menschen Hoffnung zu geben, soweit es uns möglich ist," erklärte Yasmine Sherif, Exekutivdirektorin von Education Cannot Wait, dem globalen Fonds für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen der Vereinten Nationen.

Aus Berichten der Vereinten Nationen geht hervor, dass im Gazastreifen schwere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht an Kindern an der Tagesordnung sind. Berichten zufolge werden jeden Tag Hunderte von Mädchen und Jungen getötet oder verletzt. „Der Gazastreifen ist derzeit der gefährlichste Ort der Welt für Kinder", so UNICEF.

„Kinder in Gaza sind nach wie vor unvorstellbaren Gräueln ausgesetzt. Der Konflikt hat einen entsetzlichen Tribut von jungen Menschen gefordert, von denen viele zahlreiche frühere Konflikte miterlebt haben und viele Tausend Tote, Verletzte und Waisen zu beklagen haben. Dieser Zuschuss von ECW wird die ersten Schritte zur Wiederherstellung der Dienste für psychische Gesundheit und Lernen ermöglichen. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Not in Gaza. Die Kinder und Jugendlichen, die unter diesem beispiellosen Konflikt gelitten haben, dürfen nicht vergessen werden – sie werden noch jahrelang nachhaltige Unterstützung benötigen, und das NRC wird alles in seiner Macht Stehende tun, um diese zu leisten. Wir fordern die Geldgeber auf, den Kindern im Gazastreifen Priorität einzuräumen, um ihre Zukunft zu schützen", sagte Jan Egeland, Generalsekretär des NRC.

ECW hat seit 2019 kontinuierlich Mittel für die Bildung im Staat Palästina bereitgestellt, darunter eine erste Nothilfe von 10 Mio. US-Dollar im November 2023 angekündigt.

ECW schloss sich dem Aufruf des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres, an die Geber an, die Mittel aufzustocken, um den dringenden Bedarf von 3,1 Millionen Menschen im Staat Palästina zu decken. Wir müssen die Finanzierungslücke schließen, um die benötigten 3,42 Milliarden US-Dollar zu sichern.

Informationen zu Education Cannot Wait (ECW):

Education Cannot Wait (ECW) ist der globale Fonds für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen innerhalb der Vereinten Nationen. Wir unterstützen qualitativ hochwertige Bildungsangebote für Flüchtlinge, Binnenvertriebene und andere von Krisen betroffene Mädchen und Jungen, damit niemand zurückgelassen wird. ECW arbeitet über das multilaterale System, um sowohl die Reaktionsgeschwindigkeit in Krisen zu erhöhen als auch Soforthilfe und längerfristige Interventionen durch eine mehrjährige Programmierung zu verbinden. ECW arbeitet in enger Partnerschaft mit Regierungen, öffentlichen und privaten Gebern, UN-Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen Akteuren der humanitären Hilfe und Entwicklungshilfe, um die Effizienz zu steigern und isolierte Maßnahmen zu beenden. ECW appelliert dringend an öffentliche und private Geber, ihre Unterstützung auszuweiten, um noch mehr gefährdete Kinder und Jugendliche zu erreichen.

