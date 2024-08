Éducation sans délai annonce une subvention de première réponse en situation d'urgence de 2 millions de dollars É.-U. à Gaza.

La subvention à action rapide mise en œuvre par le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) permettra d'élargir l'accès des enfants de Gaza à son programme pour un meilleur apprentissage, qui comprend des services de santé mentale dont ils ont grand besoin.

NEW YORK, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- La souffrance humaine à Gaza fait payer un lourd tribut aux enfants et aux adolescent.e.s qui traversent cette épreuve effroyable qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Afin de soutenir les efforts mondiaux visant à offrir aux filles et aux garçons un accès à une éducation de qualité et à des services de santé mentale, Éducation sans délai a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une subvention de première réponse en situation d'urgence à Gaza d'un montant de 2 millions de dollars É.-U. Le financement total d'Éducation sans délai dans l'État de Palestine s'élève désormais à 36 millions de dollars.

Cette subvention à action rapide de 12 mois sera mise en œuvre par le NRC dans le cadre de son programme en cours pour un meilleur apprentissage « Better Learning », qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et des adolescent.e.s à Gaza.

Selon les Nations Unies, depuis le mois d'octobre 2023, 625 000 enfants inscrits dans les écoles de Gaza ont été privés d'éducation et plus de 370 écoles ont été endommagées dans des attaques.

Avant même le début de ces hostilités sans précédent, on estime que 800 000 enfants de Gaza, soit les trois quarts de tous les enfants du territoire, avaient déjà été identifiés comme ayant besoin de services de santé mentale et de soutien psychosocial.

« Les 2,2 millions de Palestiniens de Gaza sont confrontés à une catastrophe humanitaire monumentale et à des conditions inhumaines. Ils subissent une violence inouïe dans les temps modernes, la famine et la maladie. Le désespoir et la pénurie ont conduit à un effondrement total de la vie des enfants et des adolescent.e.s. Aujourd'hui, nous appelons les dirigeants du monde entier à soutenir les efforts diplomatiques visant à garantir la libération inconditionnelle et immédiate de tous les otages, à instaurer un cessez-le-feu humanitaire durable, à assurer un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire, à garantir le plein respect du droit humanitaire international par toutes les parties au conflit et à parvenir à une solution politique et pacifique. Dans l'intervalle, en investissant dans la continuité minimale de l'apprentissage, ainsi que dans les services de santé mentale et de soutien psychosocial destinés aux enfants et aux adolescent.e.s de Gaza, nous essayons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour atténuer leurs souffrances et leur apporter un peu d'espoir », a déclaré Yasmine Sherif, Directrice générale d'Éducation sans délai, le Fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée au sein des Nations Unies.

Selon les rapports des Nations Unies, les graves violations des droits humains et du droit humanitaire à l'encontre des enfants sont monnaie courante à Gaza. Des centaines de filles et de garçons seraient tués ou blessés chaque jour. « À l'heure actuelle, la bande de Gaza est l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants », selon l'UNICEF.

« Les enfants de Gaza vivent une horreur inimaginable. Les conséquences sur les jeunes sont terribles, beaucoup avaient déjà connu de nombreux conflits antérieurs, il y a des milliers de morts, de blessés et d'orphelins. Cette subvention d'Éducation sans délai permettra de lancer les premières étapes du rétablissement des services de santé mentale et d'apprentissage. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, au vu de l'ampleur des besoins à Gaza. Les enfants et les jeunes qui ont souffert pendant ce conflit sans précédent ne doivent pas tomber dans l'oubli : ils auront besoin d'un soutien continu pendant des années, et le NRC fera tout ce qu'il peut pour le leur apporter. Nous demandons aux bailleurs de fonds de prioriser les enfants de Gaza afin de protéger leur avenir », a déclaré Jan Egeland, Secrétaire général du NRC.

Éducation sans délai finance l'éducation dans l'État de Palestine de manière continue depuis 2019, dont une première réponse en situation d'urgence d'un montant de 10 millions de dollars annoncée en novembre 2023.

Éducation sans délai s'est joint au Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour appeler les bailleurs de fonds à augmenter leur financement afin de répondre aux besoins critiques de 3,1 millions de personnes dans tout l'État de Palestine. Nous devons combler le déficit de financement pour obtenir les 3,42 milliards de dollars nécessaires.

