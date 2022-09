Education Cannot Wait žádá 1,5 miliardy dolarů urgentní finanční pomoci pro 20 milionů dětí postižených krizí

NEW YORK, 20. září 2022 /PRNewswire/ -- Program Education Cannot Wait (ECW) žádá světové lídry o 1,5 miliardy dolarů na okamžitou finanční podporu globálního fondu OSN pro vzdělávání v mimořádných situacích i jeho strategických partnerů, která umožní v příštích čtyřech letech pomoci 20 milionům dětí postižených krizí.

‘ECW’s case for investment is our case for humanity. It is our collective plea to achieve the Sustainable Development Goals and universal human rights.’ - Yasmine Sherif, Director, Education Cannot Wait.

Nový projektový dokument (Case for Investment) a Strategický plán na období 2023-2026 stanovují ECW odvážné cíle. Tento průkopnický globální fond OSN od svého založení v roce 2016 zmobilizoval více než 1 miliardu dolarů, přímo podpořil téměř 7 milionů dětí a dalším 31,2 milionům pomohl díky intervenčním programům COVID-19.

Z nedávné analýzy ECW vyplývá, že až 222 milionů dívek a chlapců zasažených krizí naléhavě potřebuje podporu v oblasti vzdělávání. Více než 78 milionů těchto dětí školu nenavštěvuje vůbec a dalších asi 120 milionů nedosahuje minimálních kompetencí ve čtení nebo matematice.

S blížící se konferencí o financování fondu na vysoké úrovni, která se uskuteční v únoru 2023 v Ženevě, se světoví lídři, dárci a další podporovatelé ECW z celého světa připojují ke globální kampani „222 milionů snů" (#222MillionDreams).

„Navzdory svému zásadnímu významu zůstává vzdělávání v mimořádných situacích chronicky podfinancováno – a potřeby stále rostou," uvedl na podporu kampaně #222MillionDreams prezident Švýcarské konfederace Ignazio Cassis.

V souvislosti s válkou na Ukrajině, skokovým nárůstem nuceného vysídlení, hrozbou hladomoru v Sahelu a východní Africe a dalšími krizemi, dosáhly podle analýzy výroční zprávy o výsledcích ECW výzvy k financování vzdělávání v mimořádných situacích v roce 2021 výše 2,9 miliardy dolarů (oproti 1,4 miliardy dolarů v předchozím roce).

„Naše žádost o investice je žádostí v zájmu lidstva. Je to naše společná prosba o dosažení cílů udržitelného rozvoje a zajištění univerzálních lidských práv,". říká ředitelka fondu ECW Yasmine Sherifová.

Projektový dokument Case For Investment představuje nové hodnoty „vytvoření světa, ve kterém se všechny děti a mladí lidé postižení krizí mohou vzdělávat bezplatně, v bezpečí a beze strachu" – včetně důležitých informací o snahách fondu v oblastech řešení klimatické krize, zapojování soukromého sektoru, zajištění genderové rovnoprávnosti, katalýzy politické podpory a rozšíření flexibilních, vysoce účinných intervencí, které umožňují proniknout k těm nejopomíjenějším.

„Investice do vzdělání představuje investici do míru, stability a prosperity. Není pochyb, že právě vzdělání je naší investicí do budoucnosti." řekla předsedkyně výkonného výboru ECW Alicia Herbertová.

Každý, kdo chce přispět k pozitivní změně, může vyzvat světové lídry k akci prostřednictvím hashtagu #222MillionDreams nebo poskytnout ECW individuální dar.

