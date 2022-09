Education Cannot Wait doet een oproep om een dringende financiële bijdrage van 1,5 miljard dollar om 20 miljoen door de crisis getroffen kinderen te bereiken

NEW YORK, 20 september 2022 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW) roept wereldleiders op om met spoed een financiële bijdrage van 1,5 miljard dollar te leveren om het wereldwijde fonds van de Verenigde Naties voor onderwijs in noodsituaties en zijn strategische partners te ondersteunen om in de komende vier jaar 20 miljoen door crises getroffen kinderen te bereiken.

‘ECW’s case for investment is our case for humanity. It is our collective plea to achieve the Sustainable Development Goals and universal human rights.’ - Yasmine Sherif, Director, Education Cannot Wait.

Het nieuwe pleidooi voor investeringen van ECW en het strategische plan 2023-2026 zetten een stoutmoedige nieuwe ambitie uiteen voor het baanbrekende wereldwijde fonds van de Verenigde Naties, dat meer dan 1 miljard dollar heeft gemobiliseerd en sinds de oprichting in 2016 bijna 7 miljoen kinderen rechtstreeks ondersteunt, en nog eens 31,2 miljoen met zijn COVID-19-respons.

Recente analyses van ECW tonen aan dat maar liefst 222 miljoen door een crisis getroffen meisjes en jongens dringend behoefte hebben aan ondersteuning in het onderwijs. Meer dan 78 miljoen van deze kinderen zijn in hun geheel niet op school, waarbij ongeveer 120 miljoen kinderen niet de minimale vaardigheden in lezen en wiskunde behalen.

Wereldleiders, donoren en andere wereldwijde pleitbezorgers gaan deel uitmaken van de wereldwijde #222MillionDreams-campagne van ECW in de aanloop naar de financiële topconferentie die in februari 2023 in Genève zal plaatsvinden.

"Ondanks het vitale belang ervan blijft het onderwijs in noodsituaties chronisch ondergefinancierd, terwijl de behoefte eraan groeit", aldus Ignazio Cassis, voorzitter van de Zwitserse Confederatie, ter ondersteuning van de #222MillionDreams-campagne.

Met de oorlog in Oekraïne, massale gedwongen verplaatsing, het spook van de hongersnood in de Sahellanden en Oost-Afrika, en andere crises, haalden oproepen voor financiering van onderwijs in noodsituaties in 2021 een bedrag van 2,9 miljard dollar op, van 1,4 miljard dollar in het jaar ervoor, volgens een analyse van de jaarresultaten van ECW.

'Onze oproep voor investeringen is onze oproep voor de mensheid. Het is ons gezamenlijke pleidooi om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de universele mensenrechten te realiseren," aldus ECW-directeur Yasmine Sherif.

Het pleidooi voor investeringen van ECW beschrijft een waardevoorstel "om een wereld te creëren waarin alle kinderen en adolescenten die door een crisis zijn getroffen, in veiligheid en zonder angst kunnen leren", met inbegrip van belangrijke informatie over de inspanningen van het fonds om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, de particuliere sector te betrekken, voor gendergelijkheid te zorgen, politieke ondersteuning te verwerven en flexibele en sterke interventies te stimuleren om de meest achtergebleven landen te bereiken.

"Investeren in onderwijs is een investering in vrede, stabiliteit en welvaart. Het onderwijs is onze investering in de toekomst," aldus Alicia Herbert, Voorzitter van het uitvoerend comité van de ECW.

Mensen die een verschil willen maken, kunnen een beroep doen op leiders om actie te ondernemen, met behulp van de #222MillionDreams-hashtag en door het doen van individuele donaties aan ECW.

