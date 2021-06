EHA: Mutaciones en PIGA causan una nueva forma de hemocromatosis juvenil

-European Hematology Association - Mutaciones en PIGA causan una nueva forma de hemocromatosis juvenil

LA HAYA, Países Bajos, 11 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La hemocromatosis hereditaria por sobrecarga de hierro es el trastorno genético más frecuente en la población caucásica. Si no se trata, la sobrecarga de hierro provoca daños orgánicos progresivos en los pacientes que envejecen, como insuficiencia cardíaca, diabetes, cirrosis hepática y cáncer. Además del frecuente subtipo de hemocromatosis de inicio tardío, se han descrito formas raras con grave acumulación de hierro en los niños. Nuestro trabajo identifica un nuevo subtipo de hemocromatosis juvenil debido a mutaciones en el gen del fosfatidilinositol glicano de clase A (PIGA), que ancla las proteínas a la membrana celular. Se diagnosticó sobrecarga sistémica de hierro y mutaciones en PIGA en tres pacientes juveniles con déficits neurológicos. Aplicamos la eliminación genética de PIGA mediada por CRISPR/Cas en una línea celular hepática para investigar el patomecanismo de la sobrecarga de hierro. Demostramos que la eliminación de PIGA impide la unión a la membrana celular de la hemojuvelina, una proteína implicada en facilitar la formación de un complejo de receptores morfogenéticos óseos activos que señalan el aumento de la hepcidina, una hormona hepática que regula los niveles sistémicos de hierro. Por lo tanto, la falta de PIGA reduce la expresión de hepcidina, contribuyendo así a la sobrecarga de hierro observada en nuestros pacientes. Además, la ceruloplasmina, una ferroxidasa implicada en la exportación de hierro celular, también está anclada a GPI. La eliminación de PIGA disminuye gravemente los niveles de ceruloplasmina, lo que puede contribuir a la acumulación de hierro intracelular y a la liberación de formas tóxicas de hierro, agravando aún más la sobrecarga de hierro.

En conjunto, nuestros resultados identifican una nueva forma de hemocromatosis hereditaria juvenil y su mecanismo molecular al demostrar que la función de dos proteínas ancladas a GPI que participan en el mantenimiento de la homeostasis del hierro, la hemojuvelina y la ceruloplasmina, se ven afectadas por las mutaciones en PIGA. Este nuevo vínculo aboga por la necesidad de evaluar clínicamente la posible sobrecarga de hierro en pacientes con mutaciones de PIGA en la línea germinal.

Los resultados de este estudio serán presentados por la Dra. Oriana Marques en el Simposio Presidencial.

Presentador: Dra. Oriana Marques

Afiliación: Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Alemania

Abstract: #S100 PIGA GERMLINE MUTATIONS CAUSE DECREASED HEPCIDIN EXPRESSION AND A NOVEL SUBTYPE OF HEREDITARY HEMOCHROMATOSIS

