EICMA 2025: EINE REKORDVERDÄCHTIGE AUSGABE, DIE LEIDENSCHAFT, GESCHÄFT, NEUE INHALTE UND NEUE MÖGLICHKEITEN, DIE MESSE ZU BESUCHEN, VEREINT

Die 82. Internationale Zweiradausstellung schließt mit mehr als 600.000 Besuchern. Wachstum bei internationalen Akteuren, Öffentlichkeit, Medien, vertretenen Ländern und besonderen Initiativen: MotoLive feiert sein zwanzigjähriges Bestehen mit Rennen von Motorsportlegenden, einem großen Erfolg für die Ausstellung „Desert Queens" und dem Bereich Y.U.M., der der urbanen Mobilität gewidmet ist

MAILAND, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Vorhang fällt für die 82. Ausgabe der EICMA - Internationale Zweiradmesse, und auch in diesem Jahr sind die Ergebnisse rekordverdächtig. In sechs Tagen bestätigten mehr als 600.000 Besucher, darunter das Publikum, Fachleute, Branchenvertreter und die Medien, den Erfolg einer Veranstaltung, die Unterhaltung, Geschäftsmöglichkeiten und Leidenschaft miteinander verband und ihren Status als globaler Bezugspunkt für die Branche, Biker und Motorradkultur bestätigte.

EICMA: SEE YOU IN 2026

Mit über 730 Ausstellern aus 50 Ländern und mehr als 2.000 vertretenen Marken konsolidiert die EICMA 2025 das in den letzten Jahren verzeichnete Wachstum und bekräftigt ihre internationale Dimension. Die Stärke der Messeveranstaltung liegt in den Zahlen: Von der Post-Covid-Ausgabe 2021 bis heute haben sich die Besucher, die Aussteller und die Ausstellungsfläche buchstäblich verdoppelt.

Die Zahlen für das Jahr 2025 für B2B-Unternehmen sind ebenfalls signifikant: mehr als 43.000 Fachleute aus 167 Ländern, die nach höheren Standards als in der Vergangenheit profiliert und akkreditiert wurden, belebten die Pavillons an den für den Sektor reservierten Tagen und eröffneten neue Möglichkeiten für Networking und Geschäfte. Besonders signifikant war in diesem Bereich die Zunahme der ausländischen Betreiber, die im Vergleich zu 2024 um satte 28% gestiegen ist. Im Bereich der Kommunikation war eine weitere Zunahme der Präsenz von Journalisten, Medienvertretern, Technikern und Autoren von Inhalten zu verzeichnen, die mehr als 8.200 Personen aus 67 Ländern.

Zu den beliebtesten Attraktionen der diesjährigen Veranstaltung gehörte das 20-jährige Jubiläum von MotoLive, der mit über 60.000 Quadratmetern größten Outdoor-Arena aller Zeiten, die das Publikum mit Rennen, akrobatischen Shows, Trials, Wettbewerben mit Zweizylinder-Abenteuer-Motorrädern und dem außergewöhnlichen, live im Fernsehen übertragenen Champions Charity Race begeisterte, bei dem sich zwölf Motorsportlegenden für einen guten Zweck trafen.

Die Ausstellung wurde durch die Ausstellung „Desert Queens" bereichert, die in Zusammenarbeit mit der ASO - Amaury Sport Organisation entstand: eine Hommage an die Geschichte und die Legende der Rallye Dakar, mit 31 Originalmotorrädern, die zum ersten Mal in Italien ausgestellt werden, und täglichen Treffen mit den Protagonisten der berühmtesten Rallye der Welt, die mehr als 42.000 Besucher anzogen.

Ein großer Erfolg war auch der Bereich Y.U.M. - Your Urban Mobility, wo Tausende von Besuchern mehr als 40 Fahrzeuge, darunter Motorroller, Mopeds sowie elektrische und endothermische Vierräder, kostenlos ausprobieren konnten. Diese 4.000 m² große Fläche bestätigte die Fähigkeit der EICMA, neue Trends in der urbanen Mobilität zu interpretieren.

Die Ausgabe 2025 sprach die Sprache der Emotionen mit ihrem Slogan „That's Amore", einer Hymne an die Leidenschaft, die Hersteller, Fahrer und Publikum verbindet. Von der Tattoo Station, wo mehr als 80.000 temporäre Tattoos aufgetragen wurden, über die zentrale MotoLive-Bühne, bis hin zu den Erlebnisinhalten, die in den Pavillons verteilt waren, durch die Adventuring Area und den Bereich, der den Start-ups und der Sicherheit mit der Polizei gewidmet war, durchdrang das Thema der Zugehörigkeit und der Liebe zu zwei Rädern jeden Bereich der Veranstaltung.

Die Gaming Area bestätigte ebenfalls ihre Beliebtheit und zog Tausende von jungen und nicht mehr ganz so jungen Menschen an, die an den Simulatoren spielten. Auf einer beeindruckenden Fläche von mehr als 300 Quadratmetern, der größten, die je geschaffen wurde, konnten die Besucher dank acht hochmoderner Simulatoren mit echten Motorrädern ein intensives Fahrerlebnis genießen. Die Herausforderungen auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli sorgten für Adrenalin und Unterhaltung, bereichert durch die Anwesenheit von VIPs, Influencern und internationalen Fahrern.

Schließlich fand auch der außerordentliche Mobilitätsplan, der von der EICMA gemeinsam mit ATM, der Stadt Mailand und Trenord durchgeführt wurde, großen Anklang. Dank der intelligenten Beteiligung der Öffentlichkeit und ihres Verhaltens sorgten mehr als 15.000 kostenlose Parkplätze in der Stadt, verbesserte Verbindungen und Bahnkonzessionen für eine reibungslosere, nachhaltigere und geordnetere Besuchererfahrung und -zufahrt als in der Vergangenheit, trotz der erheblichen Auswirkungen der EICMA auf das Stadtgebiet von Mailand, die zum Erfolg und zu den Rekordzahlen dieser Ausgabe beitrugen.

„Die EICMA 2025 markiert die volle Weihe des Übergangs von einer Fachmesse zu einem globalen und attraktiven Ausstellungsereignis", so EICMA-Präsident Pietro Meda und CEO Paolo Magri. „Wir haben hart daran gearbeitet, den Inhalt zu erweitern, den Zugang zur Ausstellung zu verbessern und das Besuchererlebnis zu steigern. Die beeindruckenden Zahlen und die Qualität der Inhalte zeigen, dass die Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis geworden ist, das Geschäft, Innovation und Leidenschaft verbindet. Unsere Anerkennung und unser Dank gilt auch den Ausstellern und unseren Partnern, die an diese Entwicklung geglaubt und in sie investiert haben und dazu beigetragen haben, die EICMA zu einem lebendigen Ort zu machen, der die Gegenwart und die Zukunft der Zweiradindustrie zeigt."

Mit einer Gesamtfläche von über 300.000 Quadratmetern und einem reichhaltigen und sich ständig weiterentwickelnden Angebot schließt die EICMA 2025 mit einem Höhepunkt an Beteiligung, Innovation und gemeinsamer Leidenschaft. Der Termin für das nächste Jahr steht bereits fest: vom 3. bis 8. November, wenn die Veranstaltung nach Fiera Milano Rho zurückkehren wird, um ein neues Kapitel in ihrer hundertjährigen Geschichte zu schreiben.

