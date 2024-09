Eine Uhr, unendlich viele Looks: HUAWEI WATCH GT 5 Serie, das Wearable mit anpassbaren Zifferblättern für jeden Moment

MADRID, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Huawei stellte die HUAWEI WATCH GT 5 Serie bei der HUAWEI Innovative Product Launch in Barcelona am 19. September vor. Sie verkörpert den Geist des Gran Turismo – leistungsstark und mit eleganter Bauweise schafft sie die perfekte Balance zwischen modischem Design und innovativer Technologie.

Themes. Watch faces for HUAWEI WATCH GT5 Series

Das neueste HUAWEI TruSense System ist in der Pro und Standard Edition erhältlich und bietet eine genaue, schnelle und umfassende Gesundheits- und Fitnessüberwachung. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit bietet es Sport-Tracking auf Profi-Niveau. Golfer können auf über 15.000 globale 3D-Golfplatzkarten zugreifen, während Taucher einen zertifizierten Freitauchmodus mit einer Tiefe von 40 Metern genießen können.

Personalisieren Sie Ihre Zeit mit innovativen Zifferblättern für jeden Lebensstil[1]

Die HUAWEI WATCH GT 5 stellt 11 neue Zifferblätter vor, während die Pro 13 Zifferblätter mit anpassbaren Widgets bietet, um verschiedenen Lebensstilen gerecht zu werden, und zwar in drei verschiedenen Konzepten: klassische Armbanduhr, kreative Interaktivität und Top-Funktionen. Blooming Brilliant zeigt eine animierte Blume, die je nach Tagesaktivität des Benutzers erblüht, und sorgt so für ein optisch ansprechendes Zifferblatt.

Das zeitlose Land of Luxury eignet sich für formelle Anlässe und verfügt über einen runden Kalender in traditioneller Analogtechnik, während Time Code die Uhrzeit und das Datum in einem klaren Layout anzeigt. Das exquisite Dream Star kombiniert Fitness-Metriken mit einem himmlischen Thema, passend für legere und halb-formale Anlässe. Das Zifferblatt World Symphony II ist perfekt für erfahrene Reisende, denn es zeigt die Namen der Städte und die entsprechenden Zeitzonen auf der Uhr an.

Der HUAWEI Watch Face Marketplace bietet über 50.000 herunterladbare Watch Faces[2] über die HUAWEI Health App, darunter auch Nutzerfavoriten wie die Watch Faces Cloud White Eagle, Pansy Glows, Gentleman Machinery und Silver Blue Wheel. Das beliebte, luxuriöse Zifferblatt Cloud White Eagle aus Gold zeigt 3D-Adlerflügel als Stunden- und Minutenzeiger und hebt Wetter- und Wellnessdaten hervor. Pansy Glows ist beliebt für seine anpassbaren, animierten Leuchtblumen und bietet eine Aktivitätsanzeige und einen Kalender. Gentleman Machinery ist ideal für Leistungssportler, da es Workouts und Benachrichtigungen verfolgt und gleichzeitig wichtige Shortcuts bietet. Das neue Silver Blue Wheel zeigt das Wetter, den Kalender und die Herzfrequenz an.

Erleben Sie eine nahtlose Benutzeroberfläche mit der HUAWEI WATCH GT 5-Serie

Die HUAWEI WATCH GT 5 Serie verfügt über eine verbesserte Benutzeroberfläche mit nahtlosen Bildschirmübergängen und thematischen, farbkodierten Hintergründen. Passen Sie Ihre Zifferblätter mit praktischen Widgets wie Kalender und Wetter an[3]. Größere Schriftarten und lebendige Grafiken vereinfachen die Überprüfung ungelesener Benachrichtigungen und Aktivitätsringe.

Mit der HUAWEI AppGallery können Sie verschiedene Anwendungen herunterladen, die Ihr tägliches Leben verbessern. Dank der Kompatibilität mit iOS-, Android- und EMUI-Smartphones können unzählige Nutzer die fortschrittliche Gesundheitstechnologie und die einzigartigen Funktionen der HUAWEI WATCH GT 5-Serie nutzen.

Mit individuell anpassbaren, herunterladbaren Zifferblättern und einer benutzerfreundlichen Oberfläche passt die HUAWEI WATCH GT 5-Serie zu jedem Lebensstil.

Die HUAWEI WATCH GT 5 Serie ist ab (€ 249) für die Standardversion und (€ 379) für die Pro-Version im Handel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://consumer.huawei.com/en/wearables/watch-gt5/.

Informationen zu AppGallery

Als eine der Top-3-Plattformen für den globalen App-Vertrieb bietet AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps in Kategorien wie Navigation und Transport, Nachrichten, Social Media, Finanzen, Unterhaltung und anderen. AppGallery ist in mehr als 170 Ländern und Regionen mit weltweit über 580 Millionen monatlich aktiven Nutzern und 6 Millionen registrierten Entwicklern verfügbar.

Sie finden AppGallery unter: https://appgallery.huawei.com/Featured.

1. Die Verfügbarkeit von Zifferblättern hängt vom jeweiligen Uhrenmodell ab.

2. Weitere Zifferblätter, einschließlich kostenpflichtiger Zifferblätter, können im Watch Face Store heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Angebote im Watch Face Store.

3. Die Widget-Anpassung ist nur für ausgewählte Zifferblätter verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in der HUAWEI Health App.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2515251/HUAWEI_WATCH_GT5_Series.jpg