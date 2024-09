Jeden zegarek, nieskończenie wiele stylizacji: HUAWEI WATCH z serii GT 5, zegarek ze spersonalizowanymi tarczami na każdą okazję

MADRYT, 26 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Na premierze innowacyjnych produktów HUAWEI w Barcelonie 19 września firma Huawei zaprezentowała serię GT 5 HUAWEI WATCH. Zegarek przywołuje ducha Gran Turismo zaawansowanymi parametrami i stylowym wyglądem, zachowując idealną równowagę między przyszłościowym wzornictwem a innowacyjną technologią.

Themes. Watch faces for HUAWEI WATCH GT5 Series

Najnowszy system HUAWEI TruSense dostępny w wersji Pro i Standard zapewnia dokładne, szybkie i kompleksowe dane o zdrowiu i aktywności fizycznej. Odznaczające się imponującą żywotnością baterii urządzenie pozwala na profesjonalne rejestrowanie aktywności sportowej. Golfiści mają dostęp do przeszło 15 000 map pól golfowych na świecie w 3D, a nurkowie mogą korzystać z certyfikowanego trybu do nurkowania na wstrzymanym oddechu do głębokości 40 metrów.

Spersonalizuj odmierzanie czasu dzięki innowacyjnym tarczom dostosowanym do każdego stylu życia[1]

HUAWEI WATCH GT 5 wprowadza 11 nowych tarcz, a wersja Pro oferuje ich 13, z możliwością dostosowania widżetów do stylu życia w ramach 3 różnych koncepcji - klasyczny zegarek, kreatywne opcje interaktywne i podstawowe funkcje. Jeśli chodzi o walory estetyczne tarczy zegarka, Blooming Brilliant przedstawia animowany kwiat, który rozkwita wraz z postępem aktywności użytkownika w ciągu dnia.

Ponadczasowa tarcza Land of Luxury, odpowiednia na oficjalne okazje, zawiera kalendarz kołowy o tradycyjnym analogowym wyglądzie, a Time Code pokazuje godzinę i datę na czystym tle. Wyjątkowa tarcza Dream Star łączy w sobie dane o aktywności fizycznej z niebiańską stylistyką, co czyni go odpowiednim na co dzień i na okazje półformalne. Idealna dla doświadczonych podróżników tarcza World Symphony II prezentuje czas w poszczególnych miastach wyświetlone na obwodzie zegarka.

Platforma Watch Face Marketplace HUAWEI oferuje przeszło 50 000 tarcz do pobrania[2] za pośrednictwem aplikacji HUAWEI Health; wśród ulubionych tarcz użytkowników można wymienić Cloud White Eagle, Pansy Glows, Gentleman Machinery oraz Silver Blue Wheel. Popularna luksusowa złota tarcza Cloud White Eagle odznacza się tym, że wskazówka godzinowa i minutowa mają formę trójwymiarowych orlich skrzydeł. Na tarczy zawarto również informacje o pogodzie i dane o zdrowiu i samopoczuciu. Tarcza Pansy Glows, ceniona za spersonalizowane animowane podświetlane kwiaty, zawiera informacje o aktywności i kalendarz. Stworzona dla ambitnych tarcza Gentleman Machinery rejestruje informacje o treningach i zarządza powiadomieniami, a także oferuje przydatne skróty. Charakteryzująca się świeżym wyglądem tarcza Silver Blue Wheel wyświetla informacje o pogodzie, kalendarz i monitoruje tętno.

Spójne wrażenia użytkownika z korzystania z interfejsu zegarków serii GT 5 HUAWEI WATCH

Seria GT 5 HUAWEI WATCH charakteryzuje się ulepszonym interfejsem użytkownika, płynnymi przejściami między ekranami i tematycznymi tłami kolorystycznymi. Dostosuj tarczę zegarka do swoich potrzeb, korzystając z praktycznych widżetów, takich jak Kalendarz czy Pogoda[3]. Duże fonty i dynamiczne elementy wizualne ułatwiają sprawdzanie nieodczytanych powiadomień i wykresy aktywności.

W HUAWEI AppGallery można pobrać rozmaite aplikacje ułatwiające codzienne życie. Dzięki HUAWEI WATCH z serii GT 5, kompatybilnym ze smartfonami z systemami iOS, Android i EMUI, wielu użytkowników może doświadczyć zaawansowanej technologii i wyjątkowych funkcji zegarka.

HUAWEI WATCH z serii GT 5 stanowi idealne dopełnienie każdego stylu życia. Seria oferuje spersonalizowane tarcze do pobrania oraz przyjazny dla użytkownika interfejs.

HUAWEI WATCH z serii GT 5 jest dostępny w sieci sklepów lokalnych w cenie 249 $ za wersję standardową i 379 $ za wersję Pro. Więcej informacji na stronie https://consumer.huawei.com/en/wearables/watch-gt5/.

AppGallery

Jako jedna z 3 najlepszych globalnych platform do dystrybucji aplikacji AppGallery oferuje szeroki wybór globalnych i lokalnych aplikacji z kategorii obejmujących m.in. nawigację i transport, wiadomości, media społecznościowe, finanse, rozrywka. AppGallery jest dostępna w ponad 170 krajach i regionach i korzysta z niej przeszło 580 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na świecie oraz 6 milionów zarejestrowanych deweloperów.

Strona internetowa AppGallery: https://appgallery.huawei.com/Featured.

1. Dostępność tarcz zależy od modelu zegarka.

2. Więcej tarcz, w tym płatnych, można pobrać z Watch Face Store. Proszę zapoznać się z wykazami dostępnymi w Watch Face Store.

3. Personalizacja widżetów jest dostępna wyłącznie dla wybranych tarcz zegarków. Więcej szczegółów w aplikacji HUAWEI Health.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2515251/HUAWEI_WATCH_GT5_Series.jpg