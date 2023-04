Eine vollständig wiederaufgenommene Canton Fair zieht die Aufmerksamkeit des Marktes im Nahen Osten auf sich

GUANGZHOU, China, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Chu Shijia, Vizepräsident und Generalsekretär der Canton Fair, Generalsekretär der Kanton-Messe und Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, leitete kürzlich eine Delegation nach Kuwait, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate („VAE"), um für die China Import and Export Fair („Canton Fair" oder „die Messe") zu werben, was die erste internationale Werbung für die Messe seit Chinas Übergang zur Optimierung der Epidemieprävention und -kontrolle darstellt.

Die Promotion zielt darauf ab, das neue Image der Canton Fair zu präsentieren und die nahtlose Integration von Online- und physischen Erlebnissen hervorzuheben. Dadurch hofft sie, internationale Einkäufer zur Teilnahme an der Messe zu bewegen, die in den einschlägigen Geschäftskreisen im Nahen Osten auf großes Interesse gestoßen ist.

Der Nahe Osten, ein wichtiger Markt unter den Ländern der Belt and Road Initiative, ist seit jeher eine der Hauptquellen für die Einkäufer der Canton Fair. Unter Berücksichtigung der einzigartigen Merkmale des lokalen Marktes führte die Delegation eine Reihe von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen durch, wie zum Beispiel:

führte Sonderpräsentationen in Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten durch,

und den Vereinigten Arabischen Emiraten durch, unterzeichnete Kooperationsvereinbarungen mit der Industrie- und Handelskammer von Katar und der LULU Group International aus den Vereinigten Arabischen Emiraten,

wandte sich an die Handelsförderungsabteilungen der drei Regierungen sowie an die Industrie- und Handelskammer von Kuwait , die Industrie- und Handelskammer von Katar und andere bedeutende Wirtschaftsorganisationen,

, die Industrie- und Handelskammer von Katar und andere bedeutende Wirtschaftsorganisationen, besuchte X-cite, LULU Group International und andere große Einzelhandelsketten und traf sich mit VIP-Kunden der Canton Fair wie Abuissa,

führte Recherchen über das Kuwait International Fairground, das Doha Exhibition and Convention Center, das Dubai World Trade Center und andere lokale Kongress- und Ausstellungsorganisationen durch,

traf sich mit renommierten Fluggesellschaften wie Qatar Airways, um mögliche Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden.

Die 133. Canton Fair wird die physische Ausstellung in vollem Umfang wieder aufnehmen und die Höhepunkte durch eine Reihe von Werbemaßnahmen, einschließlich der Nutzung der erweiterten Ausstellungshalle, der Vergrößerung der Ausstellung und der Hinzufügung neuer Ausstellungsbereiche zu bestimmten Themen, energisch fördern, um lokale Geschäftskreise anzuziehen.

In Zukunft wird das China Foreign Trade Centre engen Kontakt zu Industrie- und Handelsorganisationen im Nahen Osten halten, den Kundenservice verbessern, die Kundenzufriedenheit erhöhen, die Canton Fair als Plattform für die Handelsförderung nutzen, China und den Nahen Osten beim Wirtschafts- und Handelsaustausch unterstützen und die internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative fördern.

Für aktuelle Informationen zur 133. Canton Fair registrieren Sie sich bitte unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2049072/22521680771261__pic_hd.jpg

SOURCE Canton Fair