Eine weitere hochkarätige Veranstaltung in Hengqin erregt weltweite Aufmerksamkeit

Die 2025 Hengqin International Mozart Competition for Young Musicians wurde erfolgreich abgeschlossen

MACAU und ZHUHAI, China, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die 2025 Hengqin International Mozart Competition for Young Musicians wurde am 21. September 2025 im Hengqin Culture & Art Complex mit großem Erfolg abgeschlossen und markierte damit das Ende einer 13-tägigen Reise mit Musik. Der diesjährige Wettbewerb lockte Hunderte junger Musiker aus 23 Ländern und Regionen zur Anmeldung, wobei 75 Kandidaten – die höchste Zahl in der Geschichte des Wettbewerbs – auf der Bühne gegeneinander antraten. In den letzten zehn Jahren hat sich die International Mozart Competition for Young Musicians zu einem bedeutenden kulturellen Symbol der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau entwickelt. Sie gilt als international anerkannter Jugendmusikwettbewerb auf höchstem Niveau, der die Kommunikation zwischen China und der Welt fördert und gleichzeitig neue Möglichkeiten für die Entwicklung der Musikbranche eröffnet.

Global young talents unite in Hengqin, sharing passion, music, and unforgettable moments. Together in harmony — celebrating talent, friendship, and music at the closing concert Experts and artists share insights on cross-border cultural development in Hengqin

Der Wettbewerb, der von einer hochkarätigen Jury aus Weltklasse-Künstlern und Pädagogen bewertet wurde, konzentrierte sich in diesem Jahr auf die Violine und umfasste drei Alterskategorien. Das Repertoire konzentrierte sich zwar auf die Musik von Mozart, umfasste jedoch auch Werke von Bach, Paganini und anderen sowie ein spezielles Programm mit chinesischen Werken. Dieses Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation stellte nicht nur die technischen Fähigkeiten auf die Probe, sondern forderte auch den künstlerischen Ausdruck der Kandidaten heraus. Letztendlich wurden in den drei Kategorien insgesamt elf Gewinner ausgewählt.

Das Abschlusskonzert vereinte die Salzburger Kammersolisten und vier Preisträger, die einen lebhaften Abend mit Mozart-Klassikern und chinesischen Meisterwerken gestalteten und vom Publikum mit großem Beifall bedacht wurden. Über den Wettbewerb hinaus fanden in Hengqin und Macao ein Dutzend Crossover-Veranstaltungen statt, die Tausende von Teilnehmern anzogen und sowohl die ästhetische Bildung der Jugendlichen als auch die regionale kulturelle Integration stärkten. Mit dem Fallen des Vorhangs steigt bereits die Vorfreude auf den nächsten Hengqin International Mozart Competition for Young Musicians, der jedes Jahr wiederkehren wird, um seine Mission fortzusetzen.

