Otro evento repleto de estrellas en Hengqin atrae la atención mundial

Concluyó con éxito el Concurso Internacional Mozart Hengqin 2025 para Jóvenes Músicos

MACAU y ZHUHAI, China, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Concurso Internacional Mozart para Jóvenes Músicos de Hengqin 2025 concluyó con un éxito rotundo el 21 de septiembre de 2025 en el Complejo Cultural y Artístico de Hengqin, marcando el final de una trayectoria musical de 13 días. Este año, la competencia atrajo a cientos de jóvenes músicos de 23 países y regiones, con 75 candidatos —la mayor cantidad en la historia del concurso— compitiendo en el escenario. Durante la última década, el Concurso Internacional Mozart para Jóvenes Músicos se ha convertido en un eminente emblema cultural de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, y se erige como un concurso de música juvenil de primer nivel y reconocimiento internacional, que fomenta la comunicación entre China y el mundo, a la vez que abre nuevas posibilidades para el desarrollo de la industria musical.

Global young talents unite in Hengqin, sharing passion, music, and unforgettable moments. Together in harmony — celebrating talent, friendship, and music at the closing concert Experts and artists share insights on cross-border cultural development in Hengqin

El concurso, evaluado por un distinguido jurado de artistas y educadores de talla mundial, se centró este año en el violín, en tres categorías por edad. Si bien se centró en la música de Mozart, el repertorio también incluyó obras de Bach y Paganini, entre otros, junto con un programa dedicado a obras chinas. Este equilibrio entre tradición e innovación no solo puso a prueba las habilidades técnicas, sino que también desafió la expresión artística de los candidatos. Finalmente, se seleccionaron 11 ganadores en las tres categorías.

El Concierto de Clausura reunió a los Solistas de Cámara de Salzburgo y a cuatro galardonados, quienes ofrecieron una vibrante noche que combinó clásicos de Mozart con obras maestras chinas, con gran éxito del público. Además de la competición, se celebraron una docena de eventos interdisciplinarios en Hengqin y Macao, que atrajeron a miles de participantes y reforzaron tanto la educación estética de los jóvenes como la integración cultural regional. Al caer el telón, crece la expectación por el próximo Concurso Internacional Mozart de Hengqin para Jóvenes Músicos, que volverá cada año para continuar su misión.

