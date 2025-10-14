Un nouvel événement de prestige à Hengqin attire l'attention du monde entier

Réussite totale du concours international Mozart 2025 de Hengqin destiné aux jeunes musiciens

MACAO et ZHUHAI, Chine, 14 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le concours international Mozart 2025 de Hengqin destiné aux jeunes musiciens s'est achevé avec un succès retentissant le 21 septembre 2025 au complexe culturel et artistique de Hengqin, marquant la fin d'un voyage musical de 13 jours. Cette année, le concours a attiré les inscriptions de centaines de jeunes musiciens de 23 pays et régions, et 75 candidats se sont affrontés sur scène : le nombre le plus élevé dans l'histoire du concours. Au cours de la dernière décennie, le concours international Mozart destiné aux jeunes musiciens est devenu un emblème culturel éminent de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Reconnu au niveau international, ce concours de musique ouvert aux jeunes de très haut niveau favorise la communication entre la Chine et le monde tout en créant de nouvelles perspectives de développement dans le secteur de la musique.

Global young talents unite in Hengqin, sharing passion, music, and unforgettable moments. Together in harmony — celebrating talent, friendship, and music at the closing concert Experts and artists share insights on cross-border cultural development in Hengqin

Sous l'égide d'un jury composé d'artistes et de professeurs de renommée mondiale, le concours a mis cette année le violon à l'honneur dans les trois catégories d'âge. Bien que centré sur la musique de Mozart, le répertoire comprenait également des œuvres de Bach et de Paganini, entre autres, ainsi qu'un programme dédié aux œuvres chinoises. Cet équilibre entre tradition et innovation a permis non seulement de tester les compétences techniques des candidats, mais aussi de mettre à l'épreuve leur expression artistique. 11 lauréats ont finalement été sélectionnés dans les trois catégories.

Le concert de clôture a réuni les Salzburg Chamber Soloists et quatre lauréats, qui ont offert une soirée éclatante combinant des classiques de Mozart et des chefs-d'œuvre chinois, sous les acclamations du public. Au-delà du concours, une dizaine d'événements multipublics ont été organisés à Hengqin et à Macao, qui ont séduit des milliers de participants pour renforcer à la fois l'éducation esthétique des jeunes et l'intégration culturelle régionale. Alors que le rideau tombe, l'attente se fait déjà sentir pour le prochain concours international Mozart de Hengqin destiné aux jeunes musiciens, qui reviendra chaque année poursuivre sa mission.

