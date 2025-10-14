Un nouvel événement de prestige à Hengqin attire l'attention du monde entier

News provided by

Organizing Committee of Hengqin International Mozart Competition for Young Musicians

Oct 14, 2025, 16:37 ET

Réussite totale du concours international Mozart 2025 de Hengqin destiné aux jeunes musiciens

MACAO et ZHUHAI, Chine, 14 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le concours international Mozart 2025 de Hengqin destiné aux jeunes musiciens s'est achevé avec un succès retentissant le 21 septembre 2025 au complexe culturel et artistique de Hengqin, marquant la fin d'un voyage musical de 13 jours. Cette année, le concours a attiré les inscriptions de centaines de jeunes musiciens de 23 pays et régions, et 75 candidats se sont affrontés sur scène : le nombre le plus élevé dans l'histoire du concours. Au cours de la dernière décennie, le concours international Mozart destiné aux jeunes musiciens est devenu un emblème culturel éminent de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Reconnu au niveau international, ce concours de musique ouvert aux jeunes de très haut niveau favorise la communication entre la Chine et le monde tout en créant de nouvelles perspectives de développement dans le secteur de la musique.

Continue Reading
Global young talents unite in Hengqin, sharing passion, music, and unforgettable moments.
Global young talents unite in Hengqin, sharing passion, music, and unforgettable moments.
Together in harmony — celebrating talent, friendship, and music at the closing concert
Together in harmony — celebrating talent, friendship, and music at the closing concert
Experts and artists share insights on cross-border cultural development in Hengqin
Experts and artists share insights on cross-border cultural development in Hengqin

Sous l'égide d'un jury composé d'artistes et de professeurs de renommée mondiale, le concours a mis cette année le violon à l'honneur dans les trois catégories d'âge. Bien que centré sur la musique de Mozart, le répertoire comprenait également des œuvres de Bach et de Paganini, entre autres, ainsi qu'un programme dédié aux œuvres chinoises. Cet équilibre entre tradition et innovation a permis non seulement de tester les compétences techniques des candidats, mais aussi de mettre à l'épreuve leur expression artistique. 11 lauréats ont finalement été sélectionnés dans les trois catégories.

Le concert de clôture a réuni les Salzburg Chamber Soloists et quatre lauréats, qui ont offert une soirée éclatante combinant des classiques de Mozart et des chefs-d'œuvre chinois, sous les acclamations du public. Au-delà du concours, une dizaine d'événements multipublics ont été organisés à Hengqin et à Macao, qui ont séduit des milliers de participants pour renforcer à la fois l'éducation esthétique des jeunes et l'intégration culturelle régionale. Alors que le rideau tombe, l'attente se fait déjà sentir pour le prochain concours international Mozart de Hengqin destiné aux jeunes musiciens, qui reviendra chaque année poursuivre sa mission.

CONTACT : Jeremy Wu, [email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2794060/Video.mp4
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2794061/image_1.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2794062/image_2.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Otro evento repleto de estrellas en Hengqin atrae la atención mundial

Otro evento repleto de estrellas en Hengqin atrae la atención mundial

El Concurso Internacional Mozart para Jóvenes Músicos de Hengqin 2025 concluyó con un éxito rotundo el 21 de septiembre de 2025 en el Complejo...
Eine weitere hochkarätige Veranstaltung in Hengqin erregt weltweite Aufmerksamkeit

Eine weitere hochkarätige Veranstaltung in Hengqin erregt weltweite Aufmerksamkeit

Die 2025 Hengqin International Mozart Competition for Young Musicians wurde am 21. September 2025 im Hengqin Culture & Art Complex mit großem Erfolg...
More Releases From This Source

Explore

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Music

Music

Entertainment

Entertainment

News Releases in Similar Topics