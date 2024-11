Einführung von Elegoo SatelLite: Wir präsentieren auf der Formnext 2024 den All-in-One-LCD-Slicer, der den 3D-Druck mit Harz vereinfacht

FRANKFURT, Deutschland, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Elegoo, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, stellt auf der Formnext 2024, einer der weltweit größten Messen für 3D-Druck, seine erste LCD-Slicing-Software, Elegoo SatelLite, vor. Diese Markteinführung geht einher mit neuen Hardware-Releases und markiert einen wichtigen Schritt für Elegoo bei der Erweiterung seines Ökosystems durch die Kombination von Hardware und Software.

Elegoo debuts its first LCD slicing software, Elegoo SatelLite, at Formnext 2024.

SatelLite verfügt über das innovative EVO-Support-System, das automatisch optimierte Support-Lösungen unter Verwendung fortschrittlicher Algorithmen bietet, um die Stabilität und Flexibilität im Vergleich zu bestehenden Slicern zu verbessern. Dieser Schritt stärkt die Position von Elegoo als Marktführer im Bereich der LCD-Drucker für Privatkunden und verbessert das Benutzererlebnis sowohl für Anfänger als auch für Profis.

„Elegoo SatelLite ist der perfekte Einstiegspunkt für alle Neulinge im Harzdruck, insbesondere für FDM-Anwender, die bereit sind, sich weiterzubilden", so Chris Hong, Geschäftsführer von Elegoo. „Ähnlich wie ein Satellit seinen Planeten umkreist, umkreist Elegoo SatelLite unsere Flaggschiffprodukte, darunter Mars, Saturn, Jupiter und mehr, und führt die Benutzer reibungslos durch ihre Reise in den Harzdruck."

Nächstes Level, einfach und doch leistungsstark

Elegoo SatelLite ist ein einzigartiger All-in-One-3D-Slicer, der umfassende Lösungen für 3D-Druck, Modellbearbeitung, Slicing, Geräteverwaltung und mehr bietet. Er unterstützt nicht nur Elegoo-Harzdrucker, sondern funktioniert auch mit Druckern anderer Marken. Die wichtigsten Merkmale sind:

EVO Support System: Der Name „EVO" leitet sich von „Evolution" ab und spiegelt die kontinuierliche Verbesserung wider. Das EVO Support System von Elegoo analysiert automatisch Ihr Modell und schlägt die ideale Stützstruktur für einwandfreie Drucke vor. Mit seinen umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten richtet es sich an fortgeschrittene Benutzer, die eine vollständige Kontrolle wünschen. Ganz gleich, ob Sie Wert auf Schnelligkeit oder Präzision legen, EVO garantiert Ihnen jederzeit Ergebnisse in professioneller Qualität.

Benutzerfreundliches Interface: Elegoo SatelLite bietet eine anpassbare Symbolleiste und eine intuitive Benutzeroberfläche mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wodurch der Zugang für Benutzer aller Niveaus erleichtert wird. Neue Benutzer können sich schnell einarbeiten, während erfahrene Benutzer komplexe Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen können.

Umfassende Materialbibliothek: Die Wahl des richtigen Harzes und der richtigen Einstellungen war für viele Benutzer ein Problem. Elegoo SatelLite löst dieses Problem, indem ein personalisiertes Materialsystem angeboten wird, das die Verwaltung der Harzeinstellungen rationalisiert. Dank des Zugriffs auf die offiziellen Profile mit nur einem Mausklick können die Benutzer ihre Drucker problemlos für eine optimale Leistung einrichten. Die intuitive, visuelle Schnittstelle vereinfacht die Materialauswahl, während Cloud-basierte Funktionen wie Bewertungen und Favoriten die Effizienz des Workflows weiter steigern.

Erweiterte Modellreparaturwerkzeuge: Elegoo SatelLite ist mit fortschrittlichen Reparaturalgorithmen ausgestattet, die Modellfehler automatisch erkennen und korrigieren und so glattere Drucke und höhere Erfolgsquoten gewährleisten. Diese leistungsstarken Werkzeuge minimieren den Bedarf an Fehlersuche und ermöglichen es den Anwendern, sich mehr auf ihre Entwürfe und weniger auf mögliche Fehler zu konzentrieren, so dass die Projekte für optimale Ergebnisse auf Kurs bleiben.

Verfügbarkeit

Elegoo SatelLite soll bis Ende des Jahres auf den Markt kommen, die Mac-Version wird für das erste Quartal 2025 erwartet.

Hardware-Highlights und Elegoos Europa-Fantreffen

Auf der Formnext stellt Elegoo auch seine neuesten Innovationen vor, darunter den Saturn 4 Ultra 16K Harzdrucker, das Centauri Carbon FDM-Flaggschiff und die neu veröffentlichte Mercury Plus 3.0 Wasch- und Aushärtungsmaschine.

Der aktualisierte Saturn 4 Ultra 16K verfügt über einen 16K-LCD-Bildschirm für lebendige Farben und feine Details, höhere Druckgeschwindigkeiten, integriertes Wi-Fi und eine Tankheizung für optimale Ergebnisse bei kühleren Umgebungstemperaturen. Der Centauri Carbon, der erste Core-XY 3D-Drucker von Elegoo, vereint Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus bietet das Wasch- und Aushärtungsgerät Mercury Plus 3.0 eine problemlose Reinigung und kann problemlos größere Drucke verarbeiten.

Um seine neuen Produkte zu feiern und mit Fans in Kontakt zu treten, veranstaltet Elegoo am 20. November von 14:30 bis 17:00 Uhr in Frankfurt die Veranstaltung „Here We Goo" und bietet einen spannenden Nachmittag mit Community-Engagement und exklusiven Previews. Melden Sie sich hier an, um dabei zu sein! Darüber hinaus bietet die neu eingerichtete deutschsprachige Facebook-Gruppe von Elegoo mit ihren fast 1.000 Mitgliedern weitere Möglichkeiten zur Beteiligung. Wenn Sie bis zum 22. November teilnehmen, haben Sie die Chance, einen Saturn 4 Ultra oder 3D-Druckmaterialien zu gewinnen. Treten Sie der Gruppe hier bei.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder ein Gespräch mit dem Elegoo-Team vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an [email protected]. Besuchen Sie auch die offizielle Website von Elegoo und soziale Medienplattformen wie Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok, Discord und Reddit.

Datum: 19.–22. November 2024

Ort: Messe Frankfurt Exhibition Center

Stand: Halle 12.1-F01

Informationen zu Elegoo

Elegoo wurde 2015 gegründet und ist eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, die sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern, Lasergravierern, MINT-Bausätzen und anderen intelligenten Technologieprodukten für Verbraucher spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas, hat bereits Millionen von Produkten in mehr als 90 Ländern und Regionen verkauft. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen einen Gesamtumsatz von ca. 200 Mio. USD erzielt, beschäftigt fast 700 Mitarbeiter und verfügt über eine Büro- und Produktionsfläche von fast 30.000 Quadratmetern. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet Elegoo einzigartige und intelligente Gestaltungsräume für verschiedene Verbraucher, um die persönliche Erfahrung zu verbessern.

