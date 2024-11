Présentation de SatelLite d'Elegoo : la trancheuse LCD tout-en-un qui simplifie l'impression 3D en résine au salon Formnext 2024

FRANCFORT, Allemagne, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Elegoo, une marque en plein développement dans le domaine de la fabrication intelligente mondiale, dévoile son premier logiciel de découpe LCD, Elegoo SatelLite, à Formnext 2024, l'un des plus grands salons de l'impression 3D au monde. Ce lancement s'accompagne de nouvelles versions de matériel, marquant une étape importante pour Elegoo dans l'expansion de son écosystème en combinant matériel et logiciel.

SatelLite est doté du système de support EVO innovant, qui fournit automatiquement des solutions de support optimisées à l'aide d'algorithmes avancés afin d'améliorer la stabilité et la flexibilité par rapport aux trancheuses existantes. Cette décision renforce la position d'Elegoo en tant que leader dans le domaine des imprimantes LCD grand public, améliorant ainsi l'expérience des utilisateurs, qu'ils soient débutants ou professionnels.

« Elegoo SatelLite est le point d'entrée parfait pour ceux qui découvrent l'impression sur résine, en particulier les utilisateurs de FDM prêts à explorer », déclare Chris Hong, PDG d'Elegoo. « Tout comme un satellite orbite autour de sa planète, Elegoo SatelLite orbite autour de nos produits phares, y compris Mars, Saturne, Jupiter et au-delà, guidant les utilisateurs en douceur tout au long de leur voyage d'impression sur résine. »

Un niveau supérieur, simple et puissant

Elegoo SatelLite est une trancheuse 3D unique et tout-en-un, offrant des solutions complètes pour l'impression 3D, l'édition de modèles, le tranchage, la gestion de périphériques, et plus encore. Il prend en charge non seulement les imprimantes à résine Elegoo, mais aussi les imprimantes d'autres marques. Principales caractéristiques :

Système de support EVO : le nom « EVO » vient de « évolution », ce qui reflète son amélioration continue. Le système de support EVO d'Elegoo analyse automatiquement votre modèle et propose la structure de support idéale pour des impressions impeccables. Grâce à ses nombreuses options de personnalisation, il s'adresse aux utilisateurs avancés qui souhaitent un contrôle total. Que vous privilégiez la vitesse ou la précision, EVO garantit des résultats de qualité professionnelle à chaque fois.

Interface conviviale : Elegoo SatelLite offre une barre d'outils personnalisable et une interface intuitive avec des guides étape par étape, ce qui le rend accessible aux utilisateurs de tous niveaux. Les nouveaux utilisateurs peuvent se familiariser rapidement avec le système, tandis que les utilisateurs expérimentés peuvent s'acquitter de tâches complexes en toute simplicité.

Bibliothèque complète de matériel : le choix de la résine et des paramètres appropriés est un problème pour de nombreux utilisateurs. Elegoo SatelLite répond à ce besoin en proposant un système de matériaux personnalisé qui rationalise la gestion des paramètres de la résine. Grâce à l'accès en un clic aux profils officiels, les utilisateurs peuvent facilement configurer leurs imprimantes pour des performances optimales. L'interface visuelle intuitive simplifie la sélection des matériaux, tandis que les fonctions basées sur le cloud, telles que les évaluations et les favoris, renforcent l'efficacité du flux de travail.

Outils avancés de réparation des modèles : Elegoo SatelLite est équipé d'algorithmes de réparation avancés qui détectent et corrigent automatiquement les imperfections du modèle, garantissant des impressions plus fluides et des taux de réussite plus élevés. Ces outils puissants minimisent le besoin de dépannage, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer davantage sur leurs conceptions et moins sur les potentielles erreurs, et de maintenir les projets sur la bonne voie pour obtenir des résultats optimaux.

Disponibilité

Elegoo SatelLite devrait être commercialisé d'ici la fin de l'année, la version Mac étant attendue pour le premier trimestre 2025.

Nouveautés matérielles et réunion des fans d'Elegoo en Europe

Au salon Formnext, Elegoo présente également ses dernières innovations, notamment l'imprimante à résine Saturn 4 Ultra 16K, l'imprimante FDM Centauri Carbon et la nouvelle machine de lavage et de séchage Mercury Plus 3.0.

La version améliorée de Saturn 4 Ultra 16K dispose d'un écran LCD 16K pour des couleurs vives et des détails fins, des vitesses d'impression augmentées, le Wi-Fi intégré et une fonction de chauffage du réservoir pour des résultats optimaux à des températures plus basses. La Centauri Carbon, la première imprimante 3D Core-XY d'Elegoo, allie précision, vitesse et fiabilité. En outre, la machine de lavage et de séchage Mercury Plus 3.0 de offre un nettoyage sans dégâts et permet d'imprimer facilement des documents de grande taille.

Pour célébrer ses nouvelles sorties et se rapprocher de ses fans, Elegoo organise l'événement « Here We Goo » à Francfort le 20 novembre de 14h30 à 17h00, offrant une après-midi passionnante d'engagement communautaire et d'avant-premières exclusives. Inscrivez-vous ici pour participer à l'événement ! En outre, le nouveau groupe Facebook en allemand d'Elegoo, qui compte près de 1 000 membres, offre davantage d'opportunités d'engagement. Inscrivez-vous avant le 22 novembre pour avoir une chance de gagner une Saturn 4 Ultra ou du matériel d'impression 3D. Rejoignez le groupe ici.

Pour plus d'informations ou pour organiser une discussion avec l'équipe d'Elegoo, veuillez contacter [email protected]mailto:[email protected]. Vous pouvez également consulter le site officiel d'Elegoo et les plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok, Discord et Reddit.

Date :19-22 novembre 2024

Lieu : Messe Frankfurt Exhibition Center

Stand : Hall 12.1-F01

À propos d'Elegoo

Fondée en 2015, Elegoo est une marque en plein développement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STIM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu des millions de produits dans plus de 90 pays et régions. En 2023, le chiffre d'affaires total de l'entreprise atteignait 200 millions de dollars, avec près de 700 employés et 30 000 mètres carrés de bureaux et de locaux de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, Elegoo fournit des espaces de création uniques et intelligents pour divers consommateurs afin d'optimiser les expériences personnalisées.

