El bufete de abogados Buzbee logra un veredicto de $ 198.2 millones para la sobreviviente de agresión sexual Kristene Chapa, uno de los veredictos de agresión sexual más altos en la historia de los Estados Unidos

HOUSTON, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En la noche del 11 de marzo de 2026, The Buzbee Law Firm, dirigido por los abogados Tony Buzbee, Colby Holler y Hall Sasnett, logró un veredicto de $ 198.2 millones de dólares para la sobreviviente de agresión sexual Mary Kristene Chapa. El caso fue juzgado en el tribunal estatal del condado de San Patricio. En la demanda civil, Chapa alegó que en la noche del 22 de junio de 2012, ella y su novia Mollie Olgin estaban en un parque en Portland, Texas, donde fueron secuestradas y finalmente asesinadas por David M. Strickland. Durante el secuestro, Strickland presuntamente agredió sexualmente a Kristene Chapa antes de disparar a ambas mujeres.

Los daños incluyeron $ 100 millones en daños punitivos. Según el abogado litigante principal, Tony Buzbee: "Este es uno de los mayores veredictos de agresión sexual en la historia de los Estados Unidos. Kristene Chapa es una luchadora. Ella es una sobreviviente. Ha intentado armar su vida lo mejor que ha podido, dado lo que David Strickland le hizo. Ella es alguien que todos deberían admirar. Me enorgullece representarla en este caso histórico ".

El bufete de abogados Buzbee está ubicado en el centro de Houston, Texas, y ocupa el último piso del edificio más alto de Texas. La Firma ha estado involucrada en los casos de agresión sexual de más alto perfil en los Estados Unidos y ha recuperado más de $ 10 mil millones para sus clientes.

