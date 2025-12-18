El Centro Internacional SIRHA BAKE & SNACK llega a París del 18 al 21 de enero

PARIS, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sirha Bake & Snack confirma su condición de principal centro internacional de panadería, pastelería y snacking. Esta 26.ª edición, del domingo 18.º al miércoles 21.º de enero, se posiciona como la plataforma estratégica donde confluyen oportunidades comerciales para todos los actores de un sector en profunda transformación y que exporta con éxito a todo el mundo.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:

https://www.multivu.com/sirha-bake-and-snack/9372551-en-international-hub-of-french-bakery-and-snacking

SIRHA BAKE & SNACK INTERNATIONAL HUB OF FRENCH BAKERY AND SNACKING Speed Speed Bakery World Cup, candidate. Photo credit : Thierry Caron

UN ESPACIO DONDE SE FORJAN ALIANZAS GLOBALES

Con el 17% de visitantes internacionales procedentes de 105 países, Sirha Bake & Snack es el espacio natural para los artesanos que contemplan expandirse, los franquiciadores que estructuran su desarrollo y los fabricantes que buscan nuevos motores de crecimiento. Los 450 expositores y marcas, de los cuales el 15% son internacionales, se reúnen para probar sus conceptos, identificar posibles socios y analizar las tendencias que definirán sus respectivos mercados.

La feria comercial organiza su oferta en torno a tres sectores:

+ Panadería: molineros, especialistas en levaduras, proveedores de materias primas, fabricantes y distribuidores de productos de panadería, equipos…

+ Snacking: un segmento en auge que abarca más de 2.000 m², lo que representa el 23% del espacio total de la exposición, está dedicado a la panadería y el snacking. Este espacio responde a las nuevas expectativas de los consumidores, que buscan experiencias de alta calidad, placenteras y para llevar, a la vez que refleja el crecimiento de los conceptos alimentarios híbridos.

+ Dulces: fabricantes e instaladores de equipos, pequeños electrodomésticos, materias primas e ingredientes, incluidos los chocolates…

PANADERÍA FRANCESA: UN MODELO QUE CONQUISTA LOS MERCADOS MUNDIALES

El éxito internacional de la panadería francesa queda ahora demostrado. Conceptos franceses consolidados se lanzan en todos los continentes, atrayendo a clientes en busca de autenticidad, calidad y de esa firma culinaria francesa que se ha convertido en un auténtico activo comercial.

Sirha Bake & Snack permite a los innovadores franceses comprender cómo adaptar sus ofertas a las expectativas de mercados lejanos, al mismo tiempo que ofrece a los compradores internacionales acceso a las mejores soluciones del mercado para diseñar sus estrategias de implantación.

UNA PLATAFORMA PARA LA TRANSFORMACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL TALENTO

Más allá de los encuentros comerciales, la feria crea un espacio propicio para el intercambio de conocimientos y para la transformación del ecosistema.

El Foro y el Escenario Snacking acogen debates y demostraciones, con chefs reconocidos y expertos del sector, y analizan todo el mercado, mientras que el Escenario de Concursos de Panadería y el Escenario Dulce ponen de relieve los talentos del futuro a través de cuatro competiciones internacionales: la Copa de Francia de Escuelas (18 y 19 de enero), la Copa del Mundo de Panadería (20 y 21 de enero), la Selección Europea de la Copa Mundial de Pastelería (18 y 19 de enero) y el Trofeo Internacional de la Pastelería Francesa (20 y 21 de enero).

Para todo el sector, Sirha Bake & Snack actúa como catalizador, transformando ideas en proyectos, encuentros en colaboraciones y tendencias en oportunidades. La panadería francesa afirma aquí su posición como referente, perfectamente alineada con las transformaciones del mercado.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2844354/Sirha_Bake_Snack_2026_Teaser.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2844361/Sirha_Bake_and_Snack.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2844351/Sirha_Bake_and_Snack_Logo.jpg

Contacto con los medios:

Chloé Vernay y Alexandra Dunant, [email protected]