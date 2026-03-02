El Centro Nacional de Tenis de Kazajistán recibe el reconocimiento de nivel Oro de la ITF

ASTANÁ, Kazajistán, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Nacional de Tenis "Beeline Arena" en Astaná ha recibido el reconocimiento de nivel Oro de la Federación Internacional de Tenis (ITF), lo que marca un hito importante para la infraestructura deportiva y el sistema de desarrollo de atletas de Kazajistán.

El nivel Oro confirma que el Centro cumple con los más altos estándares internacionales de capacitación, gobernanza, infraestructura e integridad. Con este reconocimiento, Kazajistán se une a un selecto grupo de países cuyos centros nacionales de capacitación han obtenido la misma distinción, entre ellos Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Canadá y Suiza.

La decisión se tomó tras una evaluación exhaustiva realizada por la Comisión de la ITF, bajo la dirección de David Haggerty, presidente de la ITF. La evaluación abarcó las trayectorias de rendimiento de los atletas, los programas de desarrollo, los estándares de entrenamiento, la capacidad de gestión de la competición, los protocolos de seguridad y el cumplimiento de los principios del juego limpio, incluyendo medidas antidopaje y anticorrupción.

Bulat Utemuratov, presidente de la Federación de Tenis de Kazajistán, comentó: "El reconocimiento de nivel Oro confirma que el Centro Nacional de Tenis de Astaná cumple con los requisitos internacionales de desarrollo de jugadores y calidad de infraestructura. Este logro refleja el trabajo sistemático de la Federación, la dirección del Centro y nuestros equipos técnicos. Y lo que es más importante, consolida las bases para el desarrollo a largo plazo del tenis en Kazajistán, en particular en los programas juveniles y juveniles".

En los últimos 18 años, se han construido 39 centros de tenis en Kazajistán, con 394 pistas duras y de tierra batida. Durante este período, la inversión privada en infraestructura de tenis ha superado los 200 millones de dólares estadounidenses.

El nivel Oro se otorga por un período de cuatro años, hasta 2030, y autoriza el uso de la designación oficial Oro de la ITF. Además, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) otorgó al Centro el Premio Nacional de Estándares de Integridad para Centros de Entrenamiento. La consejera delegada de la ITIA, Karen Moorhouse, señaló que el Centro ha establecido un sólido marco de gobernanza que prioriza la transparencia, la protección de los atletas y la promoción de la competencia justa.

El reconocimiento subraya el compromiso continuo de Kazajistán con el desarrollo de un ecosistema de tenis sostenible y alineado internacionalmente y el fortalecimiento de su posición dentro de la comunidad deportiva mundial.

