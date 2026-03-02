Kasachstans nationales Tenniszentrum erhält ITF-Gold-Status-Anerkennung

ASTANA, Kasachstan, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Das nationale Tenniszentrum "Beeline Arena" in Astana wurde vom Internationalen Tennisverband (ITF) mit der Goldstufe ausgezeichnet, was einen bedeutenden Meilenstein für die Sportinfrastruktur und das Athletenentwicklungssystem Kasachstans darstellt.

Bildnachweis: Kasachischer Tennisverband

Der Gold-Status bestätigt, dass das Zentrum die höchsten internationalen Standards in den Bereichen Ausbildung, Leitung, Infrastruktur und Integrität erfüllt. Mit dieser Anerkennung reiht sich Kazakhstan in eine ausgewählte Gruppe von Ländern ein, deren nationale Ausbildungszentren dieselbe Auszeichnung erhalten haben, darunter Frankreich, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Kanada und die Schweiz.

Die Entscheidung wurde nach einer umfassenden Bewertung durch die ITF-Kommission unter der Leitung von David Haggerty, ITF-Präsident, getroffen. Die Bewertung erstreckte sich auf die Leistungsentwicklung der Athleten, die Entwicklungsprogramme, die Trainerstandards, das Wettkampfmanagement, die Sicherheitsprotokolle und die Einhaltung der Fairplay-Grundsätze, einschließlich der Maßnahmen zur Doping- und Korruptionsbekämpfung.

Bulat Utemuratov, Präsident des kasachischen Tennisverbandes, kommentierte: "Die Anerkennung der Gold-Stufe bestätigt, dass das Nationale Tenniszentrum in Astana die internationalen Anforderungen an die Spielerentwicklung und die Qualität der Infrastruktur erfüllt. Dieser Erfolg spiegelt die systematische Arbeit der Föderation, der Leitung des Zentrums und unserer Coaching-Teams wider. Vor allem aber stärkt es die Grundlage für die langfristige Entwicklung des Tennissports in Kasachstan, insbesondere im Jugend- und Juniorenbereich."

In den vergangenen 18 Jahren wurden in ganz Kasachstan 39 Tenniszentren mit 394 Hart- und Sandplätzen errichtet. In diesem Zeitraum haben die privaten Investitionen in die Tennisinfrastruktur 200 Millionen US-Dollar überschritten.

Der Gold-Status wird für einen Zeitraum von vier Jahren bis 2030 verliehen und berechtigt zur Verwendung der offiziellen ITF-Gold-Bezeichnung. Darüber hinaus hat die International Tennis Integrity Agency (ITIA) dem Zentrum den "National Training Center Integrity Standards Award" verliehen. Karen Moorhouse, Geschäftsführerin der ITIA, wies darauf hin, dass das Zentrum einen starken Governance-Rahmen geschaffen hat, bei dem Transparenz, der Schutz der Athleten und die Förderung eines fairen Wettbewerbs im Vordergrund stehen.

Die Anerkennung unterstreicht das kontinuierliche Engagement Kasachstans für die Entwicklung eines nachhaltigen, international ausgerichteten Tennis-Ökosystems und die Stärkung seiner Position innerhalb der globalen Sportgemeinschaft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923384/Gold_Level_Recognition_KTF.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1883640/5830509/Kazakhstan_Tennis_Federation_Logo.jpg