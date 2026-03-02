Le Centre national de tennis du Kazakhstan est récompensé par l'ITF au niveau Or

ASTANA, Kazakhstan, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le Centre national de tennis "Beeline Arena" à Astana a reçu la reconnaissance de niveau or de la Fédération internationale de tennis (ITF), marquant une étape importante pour l'infrastructure sportive et le système de développement des athlètes du Kazakhstan.

Crédit photo : Fédération kazakhe de tennis

Le statut "Gold Level" confirme que le Centre répond aux normes internationales les plus élevées en matière de formation, de gouvernance, d'infrastructure et d'intégrité. Avec cette reconnaissance, Kazakhstan rejoint un groupe restreint de pays dont les centres de formation nationaux ont obtenu la même distinction, notamment la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada et la Suisse.

La décision a été prise à la suite d'une évaluation complète par la Commission de l'ITF sous la direction de David Haggerty, Président de l'ITF. L'évaluation a porté sur les parcours de performance des athlètes, les programmes de développement, les normes d'entraînement, les capacités de gestion des compétitions, les protocoles de sécurité et le respect des principes du fair-play, y compris les mesures de lutte contre le dopage et la corruption.

Bulat Utemuratov, président de la Fédération de tennis du Kazakhstan, a commenté l'événement : "La reconnaissance de niveau or confirme que le Centre national de tennis d'Astana répond aux exigences internationales en matière de développement des joueurs et de qualité des infrastructures. Ce résultat est le fruit du travail systématique de la Fédération, de la direction du Centre et de nos équipes d'encadrement. Plus important encore, il renforce les bases du développement à long terme du tennis au Kazakhstan, en particulier dans les programmes pour les jeunes et les juniors".

Au cours des 18 dernières années, 39 centres de tennis ont été construits au Kazakhstan, comprenant 394 courts en dur et en terre battue. Au cours de cette période, les investissements privés dans les infrastructures de tennis ont dépassé les 200 millions de dollars.

Le statut de niveau Gold est accordé pour une période de quatre ans jusqu'en 2030 et autorise l'utilisation de la désignation officielle Gold de l'ITF. En outre, l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) a décerné au Centre le "National Training Center Integrity Standards Award". Karen Moorhouse, PDG de l'ITIA, a fait remarquer que le Centre a établi un cadre de gouvernance solide qui donne la priorité à la transparence, à la protection des athlètes et à la promotion d'une concurrence loyale.

Cette reconnaissance souligne l'engagement continu du Kazakhstan à développer un écosystème de tennis durable et aligné sur le plan international, et à renforcer sa position au sein de la communauté sportive mondiale.

