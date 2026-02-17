El dúo emblemático está de vuelta: Thin Mints Frosty regresa con el nuevo Frosty Fusion de Wendy's

Wendy's estrena Frosty Fusion por tiempo limitado y vuelve a ofrecer el Swirl, favorito de los aficionados, para la temporada de Galletas Girl Scout.

Detalles dulces:

Presentamos la edición limitada Girl Scouts Thin Mints® Frosty Fusion®, que combina el Vanilla Frosty® de Wendy's® con galletas Thin Mints® trituradas y una salsa de galletas de menta, junto con el regreso del favorito de los aficionados, Thin Mints™ y Frosty Swirl®.Más de 3,600 restaurantes Wendy's en todo el país ya están listos para instalar puestos de Galletas Girl Scout Cookie™ y así fomentar el apoyo de la comunidad y apoyar las ventas de galletas del grupo.

DUBLIN, Ohio, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los favoritos de los aficionados, Thin Mints y Frosty, ¡ están de vuelta! Thin Mints Frosty de Wendy's ya está disponible en todo el país con dos opciones irresistibles para que los aficionados se den un gusto esta temporada. Como socio autorizado de Girl Scouts of the USA (GSUSA), Wendy's vuelve a ofrecer el popular Thin Mints Frosty Swirl y presenta el nuevo Thin Mints Frosty Fusion.

Ambas delicias combinan la cremosidad del Frosty y el exquisito sabor de las galletas Thin Mint en cada cucharada. ¿Y lo más dulce de todo? Las Girl Scouts venderán galletas en los restaurantes Wendy's participantes a través de todo el país durante el evento National Girl Scout Cookie Weekend, del 20 al 22 de febrero, y durante toda la temporada de galletas Girl Scout. Encuentre un restaurante Wendy's participante en girlscoutcookies.org.

Los aficionados al Frosty pueden disfrutar de dos experiencias Thin Mints Frosty distintas:

Thin Mints Frosty Fusion NUEVO: la nueva creación combina el Vanilla Frosty de Wendy's con una deliciosa salsa de miga de galletas de menta y galletas Thin Mints de Girl Scout trituradas para ofrecer una deliciosa experiencia de chocolate y menta en cada cremosa cucharada.

la nueva creación combina el Vanilla Frosty de Wendy's con una deliciosa salsa de miga de galletas de menta y galletas Thin Mints de Girl Scout trituradas para ofrecer una deliciosa experiencia de chocolate y menta en cada cremosa cucharada. Thin Mints Frosty Swirl: el favorito que regresa es el Vanilla Frosty de Wendy's, con un remolino y cubierto por una suntuosa salsa de galleta de menta inspirada en las galletas Thin Mints de las Girl Scouts.

Ambas opciones combinan el sabor clásico de las galletas Thin Mints con el fresco y cremoso Frosty, y también están disponibles con una base de Chocolate Frosty.

"La amistad entre Wendy's y Girl Scouts of the USA este año es aún más dulce, con dos formas de disfrutar las Thin Mints Frosty con nuestras dos opciones Frosty Swirl y Frosty Fusion", comentó Lindsay Radkoski, directora de marketing para EE. UU. de The Wendy's Company. "Para muchos aficionados, las Girl Scout Cookies evocan hermosos recuerdos de infancia. Al unir estas icónicas delicias,, Wendy's celebra la nostalgia que tanto les gusta a nuestros aficionados, a la vez que ofrece a las familias una deliciosa excusa para reunirse, conectar y crear nuevos recuerdos en conjunto".

"Estamos encantados de volver a colaborar con Wendy's para celebrar la unión de dos íconos: el querido Frosty y ahora el Frosty Fusion, de una forma que deleita a los aficionados y apoya a nuestras chicas", afirmó Wendy Lou, directora de Ingresos de Girl Scouts of the USA. "Lo que hace tan especial e importante esta colaboración es que los restaurantes Wendy's también están abriendo sus puertas a las Girl Scouts, al brindar al grupo un espacio para vender galletas, conectar con sus comunidades y desarrollar habilidades que les ayuden a alcanzar sus objetivos".

Juntos, celebramos los dulces legendarios al conectar con las comunidades locales y el poder del espíritu emprendedor. ¡Brindemos por una amistad (y un Frosty) que vale la pena celebrar!

ACERCA DE WENDY'S

The Wendy's Company (Nasdaq: WEN) y las franquicias de Wendy's® emplean a miles de personas en más de 7,000 restaurantes en todo el mundo. Wendy's, fundada en 1969, mantiene la promesa de servir a sus clientes su Famosa Comida Fresca, Preparada en Forma Correcta para Usted, con su menú irresistible que incluye hamburguesas cuadradas personalizadas de carne de res fresca** y los favoritos de los aficionados, como el Spicy Chicken Sandwich y nuggets, Baconator® y el postre Frosty®. Wendy's apoya a la Dave Thomas Foundation for Adoption®, establecida por su fundador, cuyo propósito es aumentar considerablemente la cantidad de adopciones de niños que esperan en el sistema de acogida de América del Norte. Para obtener más información sobre Wendy's, visite www.wendys.com. Para conocer más detalles sobre las franquicias, visite www.wendys.com/franchising . Conecte con Wendy's en X, Instagram y Facebook.

SOMOS GIRL SCOUTS OF THE USA:

Girl Scouts hacen realidad sus sueños y trabajan en equipo para crear un mundo mejor. Mediante programas que se extienden de costa a costa, Girl Scouts de todos los orígenes y habilidades pueden ser ellas mismas sin complejos mientras descubren sus fortalezas y enfrentan nuevos desafíos, ya sea trepar un árbol o llegar a ser las mejores de su clase, calzarse las botas para ir de excursión, defender la justicia climática o hacer sus primeras mejores amigas. Con el apoyo de voluntarios adultos, mentores y millones de ex alumnas, las Girl Scouts lideran el camino al encontrar su voz y generar cambios que influyen en los temas más importantes para ellas. Para unirse a nosotros, ser voluntario, volver a conectar o realizar una donación, visite girlscouts.org.

*Solo por tiempo limitado en restaurantes Wendy's participantes.

**Carne fresca de res disponible en EE. UU. continental y Alaska, así como en Canadá, México, Puerto Rico, el Reino Unido y otros mercados internacionales seleccionados.

